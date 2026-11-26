La Ligue de Football Professionnel (LFP) vient d’obtenir une nouvelle victoire judiciaire contre le streaming illégal et l’IPTV. Le tribunal judiciaire de Paris l’autorise désormais à faire bloquer automatiquement et en temps réel les services pirates diffusant les rencontres de Ligue 1 et de Ligue 2, y compris ceux qui apparaissent pendant un match. Le nouveau système doit être opérationnel dans les prochaines semaines sous le contrôle de l’Arcom.

La décision a été rendue le 20 novembre 2026, mais la LFP ne l’a annoncée qu’aujourd’hui. Il s’agit du premier jugement obtenu dans le cadre de la loi du 3 août 2026 relative à l’organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel. Ce texte a notamment modifié l’article L. 333-10 du Code du sport pour permettre aux titulaires de droits sportifs de faire bloquer sans délai les nouveaux services pirates pendant la retransmission d’une compétition.

Jusqu’à présent, les décisions judiciaires obtenues par la Ligue en juillet permettaient déjà de bloquer les sites de streaming et services d’IPTV diffusant illégalement ses compétitions de football pendant toute la saison 2026/2027. Mais l’identification des nouvelles plateformes nécessitait une actualisation hebdomadaire des listes et une validation manuelle de l’Arcom. Un délai qui pouvait laisser certains services pirates accessibles pendant plusieurs rencontres avant leur blocage.

L’Arcom conservera le contrôle des blocages automatiques

La nouvelle procédure doit raccourcir considérablement ce délai. Lorsqu’un service pirate apparaît pendant une rencontre, la LFP pourra transmettre ses données d’identification à l’Arcom par l’intermédiaire d’un système automatisé. Les fournisseurs d’accès à Internet (Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free) pourront alors appliquer sans délai les mesures de blocage prévues par la décision judiciaire sans attendre une nouvelle procédure devant le tribunal pour chaque site identifié. Le mécanisme vise les services déjà connus, mais surtout ceux qui n’avaient pas encore été identifiés au moment du jugement.

Cependant, l’automatisation ne signifie pas que la LFP pourra bloquer librement n’importe quel site Internet. Les services concernés doivent diffuser illégalement une compétition sportive ou avoir pour objectif principal, ou l’un de leurs objectifs principaux, cette diffusion non autorisée. L’Arcom conserve un pouvoir de contrôle sur les signalements et les méthodes utilisées pour identifier les plateformes. Ses agents peuvent notamment suspendre immédiatement un blocage qui ne respecterait pas les conditions légales. Les opérateurs concernés disposent également d’une possibilité de recours auprès de l’autorité.

La Ligue 1 et la Ligue 2 sont les premières bénéficiaires

La LFP prévoit de déployer le système dans les prochaines semaines afin de protéger les retransmissions de Ligue 1 et de Ligue 2. L’objectif est de rendre les flux pirates beaucoup plus difficiles d’accès pendant les matchs, période durant laquelle leur diffusion représente le préjudice le plus important pour les détenteurs des droits audiovisuels et les diffuseurs officiels.

Ce mécanisme vient compléter les mesures déjà obtenues pour la saison 2026/2027 et pourrait également servir à d’autres compétitions sportives. La loi du 3 août 2026 ouvre en effet cette possibilité aux autres titulaires de droits audiovisuels sportifs, sous réserve d’obtenir une décision judiciaire.