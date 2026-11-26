Face à la multiplication des cyberattaques et des fuites de données en France, le Sénat va créer une commission d’enquête chargée d’examiner les failles de sécurité des administrations, des entreprises et des infrastructures sensibles. À l’initiative de la sénatrice Nathalie Goulet, ses travaux doivent déboucher sur des propositions concrètes pour renforcer la cybersécurité nationale et mieux protéger les données des Français.

L’annonce a été faite par Nathalie Goulet auprès de l’AFP. Le groupe Union centriste et indépendants, auquel appartient la sénatrice de l’Orne, a utilisé son « droit de tirage » pour obtenir la création de cette commission. Cette procédure permet à chaque groupe politique du Sénat de lancer une commission d’enquête ou une mission d’information par an. Les travaux pourront commencer avant la fin de 2026 et dureront six mois, avec un rapport attendu en avril ou mai 2027.

La commission devra établir un bilan des piratages informatiques et des fuites de données survenus au cours des trois dernières années. Son périmètre couvrira les administrations publiques, les opérateurs d’importance vitale (OIV), dont les activités sont essentielles au fonctionnement du pays, ainsi que les entreprises françaises. Les sénateurs veulent notamment examiner les moyens humains, techniques et financiers consacrés à la cybersécurité et évaluer la capacité des autorités à réagir face aux intrusions.

L’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) fera partie des organismes particulièrement concernés par cette évaluation. Les élus souhaitent examiner ses moyens d’intervention, mais aussi ceux du CERT-FR, le centre gouvernemental chargé de détecter les menaces informatiques, d’alerter les organisations concernées et de les accompagner dans la réponse aux incidents. La commission devra également évaluer l’efficacité des sanctions contre les auteurs de cyberattaques et les personnes qui exploitent les données dérobées.

La souveraineté numérique et les victimes également concernées

La dépendance française aux fournisseurs informatiques étrangers constitue un autre axe important des enquête. Les sénateurs veulent notamment mesurer les risques liés au recours à des prestataires extra-européens pour héberger et traiter les données des administrations et des entreprises. Le cas de Microsoft et de l’hébergement des données de santé du Health Data Hub figure parmi les exemples évoqués dans la proposition de résolution déposée en mai.

Nathalie Goulet souhaite également que les travaux accordent une place importante aux victimes des fuites de données. Les informations personnelles dérobées peuvent en effet être réutilisées pour monter des campagnes de phishing, ouvrir des comptes frauduleux ou usurper des identités. La sénatrice estime que les personnes touchées restent souvent démunies face aux conséquences de ces attaques qui peuvent alimenter des activités de criminalité organisée.

Enfin, les sénateurs entendent favoriser le développement d’un écosystème français et européen d’entreprises spécialisées dans la cybersécurité afin de réduire les dépendances technologiques et de renforcer les capacités nationales de défense numérique. La commission disposera de pouvoirs d’audition et de contrôle étendus pour mener ses investigations avant de remettre ses conclusions au printemps 2027.