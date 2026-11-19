La France fait face à une intensification sans précédent des cyberattaques. Le Premier ministre Sébastien Lecornu estime que le niveau de menace est désormais « particulièrement grave et inédit » et prévient que « rien ne laisse à penser que les choses vont s’arranger ». Il a présenté ce jeudi un plan de renforcement de la cybersécurité, avec davantage de moyens pour l’État, de nouvelles obligations pour les entreprises et 200 millions d’euros d’investissements dans les technologies de cyberdéfense.

Cette annonce intervient après plusieurs piratages visant des administrations et des entreprises françaises, dont le vol massif de données des impôts (DGFiP) et le sabotage d’installations frigorifiques dans la grande distribution. Lors d’une conférence de presse organisée après une réunion interministérielle au Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN), Sébastien Lecornu a également souligné que la France avait été parmi les premiers pays européens touchés par cette intensification des attaques.

Des cyberattaques qui visent désormais les infrastructures physiques

Le gouvernement observe une évolution de la menace. Aux opérations classiques de vol de données et de ransomwares s’ajoutent des cyberattaques visant directement le fonctionnement d’installations physiques. Le 12 octobre, près de 700 sites de la grande distribution française ont ainsi été ciblés par une attaque contre leurs systèmes de réfrigération. Les pirates ont modifié les paramètres de dégivrage pour provoquer une hausse des températures, entraînant des pertes de marchandises et au moins 15 départs de feu. La France a attribué cette campagne à l’Iran.

Sébastien Lecornu distingue plusieurs catégories d’attaquants : des États, des cybercriminels motivés par l’argent et des groupes militants cherchant à provoquer des perturbations symboliques. L’intelligence artificielle vient renforcer leurs capacités en accélérant la recherche de vulnérabilités et en facilitant l’automatisation des attaques.

Cette inquiétude est également partagée par l’ANSSI. Son directeur général, Vincent Strubel, souligne que les menaces de sabotage deviennent une réalité en France, avec des équipements industriels et énergétiques désormais susceptibles d’être visés. L’IA constitue un accélérateur supplémentaire, même si les responsables français de la cybersécurité précisent qu’aucune cyberattaque française de grande ampleur entièrement dopée à l’IA n’a encore été documentée.

Les ministères devront consacrer au moins 5 % de leur budget numérique à la cybersécurité

Le premier volet du plan concerne directement l’État. Sébastien Lecornu veut imposer un changement de priorité budgétaire en faisant de la protection des systèmes existants un objectif prioritaire. À partir de 2027, chaque ministère devra consacrer au moins 5 % de son budget numérique à la cybersécurité. Cette proportion devra atteindre 10 % en 2030.

Le gouvernement estime que 70 % des objectifs de sécurisation des systèmes informatiques de l’État devraient être atteints d’ici fin 2026. Pour accélérer le mouvement, plusieurs mesures sont prévues :

Chaque ministre recevra une lettre du Premier ministre fixant des objectifs précis de cybersécurité.

La cartographie des connexions entre les systèmes informatiques des ministères sera achevée. Elle est déjà réalisée à 90 %.

Les connexions inutiles entre administrations seront supprimées afin de limiter la propagation d’une attaque d’un système à un autre.

Les collectivités locales et les organismes proches du service public devront également renforcer leur protection.

Sébastien Lecornu reconnaît que ces nouvelles priorités pourront retarder certains projets numériques. Le Premier ministre estime toutefois qu’il faut désormais accepter de reporter des applications nouvelles lorsque leur développement se fait au détriment de la sécurisation des infrastructures existantes.

200 millions d’euros pour la cyberdéfense et les infrastructures critiques

Le deuxième volet concerne les entreprises et les services essentiels. Le gouvernement annonce notamment l’opération Gigawatt destinée à renforcer la sécurité informatique du secteur énergétique. L’ANSSI étendra son accompagnement aux opérateurs énergétiques de taille intermédiaire afin de mieux protéger leurs installations connectées.

Le projet de loi relatif à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité, adopté en première lecture à l’Assemblée nationale le 17 novembre, doit également imposer de nouvelles obligations à près de 20 000 organisations. Il concerne notamment les entreprises et organismes qui assurent des services essentiels à la population. Le texte doit encore faire l’objet d’un accord entre députés et sénateurs avant son adoption définitive.

Enfin, 200 millions d’euros issus du programme France 2030 seront mobilisés pour développer les capacités françaises de cybersécurité. L’intelligence artificielle doit notamment servir à détecter plus rapidement les attaques et à identifier automatiquement les failles. Les financements soutiendront aussi le chiffrement post-quantique, la protection des réseaux de télécommunications et la sécurité des chaînes de développement logiciel.

Le gouvernement souhaite également améliorer l’accompagnement des victimes avec le développement du service public 17Cyber qui permet aux particuliers, entreprises et associations de trouver une assistance après une attaque informatique. L’objectif est de mieux orienter les victimes vers les services compétents sans faire reposer systématiquement cette mission sur l’ANSSI.