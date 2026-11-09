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Piratage des frigos en supermarchés : la France accuse l’Iran

3 min.
9 Nov. 2026 • 18:07
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Le parquet de Paris attribue la cyberattaque contre les frigos de centaines de supermarchés français à une unité informatique liée aux Gardiens de la révolution iraniens et demande des mandats d’arrêt internationaux contre ses dirigeants présumés.

Frigos Magasin

La France pointe du doigt l’Iran

Une information judiciaire a été ouverte ce 9 novembre pour « atteintes frauduleuses à un système de traitement automatisé de données en bande organisée » et « dégradation par un moyen dangereux pour les personnes en bande organisée ». Le parquet de Paris retient également la circonstance aggravante d’actes commis dans le but de servir une puissance étrangère, en l’occurrence l’Iran. L’enquête vise le chef de l’unité Shahid Kaveh, ses deux adjoints et toute autre personne susceptible d’être identifiée.

Shahid Kaveh est présentée par le parquet comme une unité offensive liée au Centre électronique et cyber du Corps des Gardiens de la révolution islamique (CGRI-CEC). Selon la procureure de la République de Paris, Laure Beccuau, plusieurs indices techniques orientent les enquêteurs vers ce groupe : l’utilisation de la langue persane et des adresses IP renvoyant vers des appareils situés en Iran. Le mode opératoire serait également caractéristique de cette unité. Le parquet a requis des mandats d’arrêt internationaux contre son responsable et ses deux adjoints. Il s’agit à ce stade de personnes visées par une enquête et non de condamnations.

Le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot a lui aussi directement mis en cause les Gardiens de la révolution. Il a annoncé que l’Iran devrait répondre de cette opération et que la France souhaitait obtenir des sanctions au niveau européen.

Environ 700 magasins touchés en octobre

Le piratage s’est produit dans la nuit du 11 au 12 octobre, visant notamment Intermarché, Leclerc et Super U (Coopérative U). Les hackers ont pris le contrôle à distance des installations frigorifiques via leurs interfaces Web, déclenchant des cycles de dégivrage anormaux et sans limite de durée. Ils ont également désactivé les alertes des sondes censées signaler une température excessive. Environ 700 magasins ont été touchés, avec de l’alimentation perdue et une vingtaine de départs de feu signalés. La température de certains frigos est montée à 50 degrés.

L’attribution à une unité iranienne n’efface pas les faiblesses de sécurité qui ont rendu l’opération possible. Lors d’une audition au Sénat, le directeur général de l’ANSSI avait évoqué des équipements directement exposés sur Internet, une administration insuffisamment protégée et des mots de passe faibles. Plusieurs systèmes frigorifiques concernés fonctionnaient également avec des logiciels obsolètes ou non mis à jour.

Par ailleurs, des attaques similaires ont touché la semaine dernière plus d’une centaine d’établissements européens, dont des équipements frigorifiques utilisés par des banques du sang françaises. Toutefois, aucun lien définitif n’a été établi entre cette nouvelle cyberattaque, l’attaque d’octobre visant les supermarchés français et d’autres incidents.

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9 commentaires pour cet article :

  • Imoe95
    9 Nov. 2026 • 18:37
    BonjourJe ne voie pas le rapport avec les iPhone et le reste de la tech ( je n’a pas lu l’article)N’oublions pas qu’ont est sur la même planète et il y a une sorte d’homme…
    • Jean-Baptiste A.
      9 Nov. 2026 • 20:15
      « (je n’a pas lu l’article »

      Le problème vient peut-être de là, non ? C’est une cyberattaque notable, bien que sûr que ça a un rapport avec la tech.

  • Morphy88
    9 Nov. 2026 • 18:38
    C’est toujours facile de remettre la faute sur d’autres… qui que ce soit, pour moi le problème reste un manque de protection… on a aussi le droit d’assumer de s’être fait pirater des tas de bases de données parce qu’on a pas mis en place les protections qu’il fallait
    • Frileux
      9 Nov. 2026 • 21:53
      Et alors ce n’est pas une raison. Le crime et donc le coupable c’est l’attaquant.Tu es du genre à responsabiliser la fille qui portait une mini jupe plutôt que le violeur, ou du genre à ne pas en vouloir au voleur venu chez toi mais à tes gamins qui auraient laissé le portail ouvert ?
    • K-S_75
      9 Nov. 2026 • 22:00
      Mdr, la France 🇫🇷 se fait pénétrer de partout, et en représailles il sodomise son peuple.
      • Frileux
        10 Nov. 2026 • 00:01
        Tout dans la légèreté et surtout hors sujet ou alors vous ne regardez pas ce qu’il se passe ailleurs
      • K-S_75
        10 Nov. 2026 • 00:55
        Non ce n’est pas hors sujet, puisque l’article c’est le piratage, il n’y a pas un jour où la France 🇫🇷 ne subit pas une cyberattaque, un coup les Impôts, un autre les Banques, les Hôpitaux, la CPAM…etc, ce pays est une passoire, que même des apprentis hackers dont le plus jeune a à peine 15 ans arrivent à y pénétrer sans aucun soucis, vu qu’on est dirigé par une bande d’abrutis à vouloir faire des économies sur tout, mais pas sur ce qu’ils nous coûtent.Moi je regarde ce qu’il se passe chez moi « en France 🇫🇷 », et je me fous royalement de ce qui se passe chez les autres, mais tant qu’ils y aura des gens comme vous pour défendre l’indéfendable, les bons à rien de l’état continueront à se sentir utiles.En attendant, il y a le Barrot-de-chaise…👀, allez-y le voir pour prendre une taff.
  • Griffinwar
    9 Nov. 2026 • 23:05
    La France accuse l’Iran mais ne fera rien comme d’habitude car pour donner des leçons , on est fort mais pour les appliquer beaucoup moins. Ce pays est actuellement voué à ça perte malheureusement . Pauvre France. Qu’elles tristesses pour nos enfants.
    • Frileux
      10 Nov. 2026 • 00:03
      La tristesse c’est surtout votre commentaire, ne sachant pas la différence entre dénoncer et donner une leçon mais bon, tant que vous continuerez à défendre les voyous… votre monde sera encore plus triste

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