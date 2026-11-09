Piratage des frigos en supermarchés : la France accuse l’Iran

Le parquet de Paris attribue la cyberattaque contre les frigos de centaines de supermarchés français à une unité informatique liée aux Gardiens de la révolution iraniens et demande des mandats d’arrêt internationaux contre ses dirigeants présumés.

La France pointe du doigt l’Iran

Une information judiciaire a été ouverte ce 9 novembre pour « atteintes frauduleuses à un système de traitement automatisé de données en bande organisée » et « dégradation par un moyen dangereux pour les personnes en bande organisée ». Le parquet de Paris retient également la circonstance aggravante d’actes commis dans le but de servir une puissance étrangère, en l’occurrence l’Iran. L’enquête vise le chef de l’unité Shahid Kaveh, ses deux adjoints et toute autre personne susceptible d’être identifiée.

Shahid Kaveh est présentée par le parquet comme une unité offensive liée au Centre électronique et cyber du Corps des Gardiens de la révolution islamique (CGRI-CEC). Selon la procureure de la République de Paris, Laure Beccuau, plusieurs indices techniques orientent les enquêteurs vers ce groupe : l’utilisation de la langue persane et des adresses IP renvoyant vers des appareils situés en Iran. Le mode opératoire serait également caractéristique de cette unité. Le parquet a requis des mandats d’arrêt internationaux contre son responsable et ses deux adjoints. Il s’agit à ce stade de personnes visées par une enquête et non de condamnations.

Le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot a lui aussi directement mis en cause les Gardiens de la révolution. Il a annoncé que l’Iran devrait répondre de cette opération et que la France souhaitait obtenir des sanctions au niveau européen.

Environ 700 magasins touchés en octobre

Le piratage s’est produit dans la nuit du 11 au 12 octobre, visant notamment Intermarché, Leclerc et Super U (Coopérative U). Les hackers ont pris le contrôle à distance des installations frigorifiques via leurs interfaces Web, déclenchant des cycles de dégivrage anormaux et sans limite de durée. Ils ont également désactivé les alertes des sondes censées signaler une température excessive. Environ 700 magasins ont été touchés, avec de l’alimentation perdue et une vingtaine de départs de feu signalés. La température de certains frigos est montée à 50 degrés.

L’attribution à une unité iranienne n’efface pas les faiblesses de sécurité qui ont rendu l’opération possible. Lors d’une audition au Sénat, le directeur général de l’ANSSI avait évoqué des équipements directement exposés sur Internet, une administration insuffisamment protégée et des mots de passe faibles. Plusieurs systèmes frigorifiques concernés fonctionnaient également avec des logiciels obsolètes ou non mis à jour.

Par ailleurs, des attaques similaires ont touché la semaine dernière plus d’une centaine d’établissements européens, dont des équipements frigorifiques utilisés par des banques du sang françaises. Toutefois, aucun lien définitif n’a été établi entre cette nouvelle cyberattaque, l’attaque d’octobre visant les supermarchés français et d’autres incidents.