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Après la France, le piratage des frigos de supermarchés touche l’Europe

4 min.
2 Nov. 2026 • 15:05
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Une nouvelle vague de cyberattaques a perturbé les installations frigorifiques de supermarchés européens dans la nuit du dimanche 1er au lundi 2 novembre. Après les magasins français touchés en octobre, des enseignes belges, suédoises, luxembourgeoises et estoniennes signalent à leur tour des hausses anormales de température dans leurs réfrigérateurs et congélateurs.

Frigos Magasin

Plusieurs supermarchés touchés par la cyberattaque visant les frigos

La Belgique figure parmi les pays les plus touchés. Une quarantaine de magasins Delhaize ont subi des perturbations. 15 magasins Carrefour et une quinzaine d’Intermarché sont également concernés, auxquels s’ajoutent cinq supérettes Spar. Le groupe de boucherie De Laet et Van Haver a lui aussi signalé des anomalies sur ses équipements frigorifiques.

Chez Delhaize, les responsables de magasins ont reçu une alerte par SMS vers 4 heures du matin. Certains congélateurs ont atteint environ 15 °C, compromettant la conservation des produits frais et surgelés. À Overijse, le gérant d’un Proxy Delhaize a dû vider son magasin après avoir constaté que ses installations diffusaient de l’air chaud. D’autres commerçants ont également été contraints de jeter leurs marchandises.

Carrefour Belgique a confirmé l’incident dans un communiqué. Sur plus de 700 magasins, seuls 15 ont été légèrement touchés. L’enseigne précise qu’aucun hypermarché n’est concerné et que tous ses points de vente sont restés ouverts. Chez Delhaize, les centres de distribution continuent également de fonctionner normalement, malgré une offre temporairement réduite dans certains magasins.

Les pirates activent le mode dégivrage à distance

Le mode opératoire présente des similitudes avec celui observé en France en octobre. Les pirates ont pris le contrôle des installations frigorifiques pour activer à distance le mode dégivrage des évaporateurs. Cette fonction sert normalement à éliminer le givre accumulé dans les équipements. Son activation provoque ici une hausse brutale des températures.

Les premières alertes sont remontées autour de minuit. Des enseignes ont commencé à mobiliser leurs techniciens dès 1 heure du matin et à déconnecter les installations concernées du réseau. L’entreprise belge Sabcobel dit avoir identifié une vingtaine d’équipements touchés parmi les centaines qu’elle gère en Belgique.

Son dirigeant estime qu’une simple mise à jour logicielle ne suffit pas à corriger la vulnérabilité. Il préconise des modifications physiques des installations ou leur gestion via une connexion Internet sécurisée. Selon lui, plusieurs clients ont déjà adopté cette dernière solution après les attaques françaises.

La Suède et l’Estonie également concernées

Les perturbations dépassent les frontières belges. En Suède, six magasins Coop ont signalé des problèmes sur leurs équipements frigorifiques. La chaîne ICA a également confirmé que plusieurs de ses établissements avaient été touchés. Un magasin de l’enseigne a notamment indiqué que ses réfrigérateurs et congélateurs avaient été réglés à 50 °C, comme ce fut le cas en France.

En Estonie, le fabricant Kitman Coldtech a confirmé qu’un pirate avait accédé à un ordinateur contrôlant les installations frigorifiques d’un supermarché pour augmenter leur température à 50 °C. L’intervention a permis de régler le problème en quelques minutes, sans dégâts importants. Les autorités suédoises chargées de la cybersécurité suivent également plusieurs incidents similaires.

Cette nouvelle offensive intervient trois semaines après la cyberattaque des frigos le 12 octobre en France. Plusieurs centaines de supermarchés avaient alors été touchés, notamment chez Intermarché et Coopérative U. Les installations avaient subi des hausses de température pouvant atteindre 50 °C, entraînant d’importantes pertes de marchandises. Une enquête avait été ouverte par l’Office anticybercriminalité. À ce stade, aucun élément ne permet d’établir formellement un lien entre les différentes opérations européennes.

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