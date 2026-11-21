OpenAI ouvre ChatGPT Space aux abonnés Plus de 18 ans et plus, avec un déploiement mondial. Cet espace permet de créer des pages et des présentations, de les modifier à plusieurs et de programmer leur actualisation. Une limite encadre cependant le partage : les destinataires doivent eux aussi disposer d’un abonnement donnant accès à Space.

Des documents qui continuent de vivre après la conversation

Space rassemble des contenus que l’on souhaite conserver et faire évoluer : notes, pages interactives, présentations, images et fichiers importés. Il remplace Library dans la navigation de ChatGPT pour les comptes éligibles. Les Projects, qui réunissent des conversations, des fichiers et des instructions de travail, restent disponibles séparément.

La nouveauté est l’accès depuis Plus, et non la création du service. OpenAI le réservait auparavant aux offres Pro, Business et Enterprise. Cette extension suit d’autres évolutions de l’outil de travail, dont la réorganisation de Chat et Work et l’arrivée de GPT-6.2 Astra et Sol. Ici, l’enjeu porte sur la conservation et la collaboration autour du résultat, plutôt que sur un nouveau modèle.

Une page peut être créée à partir d’une conversation ou commencée directement dans Space, avec ou sans modèle de document. Le texte reste modifiable à la main. L’utilisateur peut aussi demander une correction ciblée à ChatGPT, par exemple sur une partie du document, puis poursuivre le travail sans recommencer une conversation ni reconstruire le fichier.

OpenAI propose notamment d’organiser un suivi de projet qui se met à jour à partir de décisions prises dans Slack. Les pages et diapositives peuvent être actualisées automatiquement avec les applications et outils connectés. Cela peut réduire les recopies entre une discussion et son compte rendu, à condition que les informations utiles soient accessibles à l’agent. Les droits accordés aux services connectés déterminent ce qu’il peut consulter.

Les pages peuvent contenir des graphiques, des outils interactifs et des sous-pages. Une équipe peut ainsi garder une vue d’ensemble et ranger les comptes rendus détaillés dessous, au lieu de multiplier les documents indépendants.

Le partage exige un accès payant des deux côtés

Le propriétaire choisit qui peut lire ou modifier une page. Avec les droits d’édition, plusieurs personnes peuvent intervenir en temps réel. L’accès peut aussi provenir de l’espace ou d’une page parente : retirer une invitation directe ne suffit donc pas forcément à retirer tous les droits d’une personne.

Les comptes gratuits ne peuvent pas ouvrir les pages ou présentations partagées. OpenAI n’offre pas non plus de lien public pour ces contenus. Le destinataire doit être connecté à un compte Plus, Pro, Business ou Enterprise disposant de Space. Malgré les assouplissements précédents de la formule gratuite, cette collaboration reste réservée à un périmètre payant.

Les fichiers importés dans une page suivent les permissions de celle-ci. En revanche, un lien vers un document conservé dans un autre service ne donne pas automatiquement accès à ce document. Son contenu devient visible aux collaborateurs si l’utilisateur ou ChatGPT en copie un passage ou en insère un résumé dans la page partagée.

Les réglages de confidentialité restent individuels

Chaque participant travaille avec son propre ChatGPT. Partager un document n’ouvre pas les conversations privées ni la mémoire personnelle aux autres membres. Mais une information issue de cette mémoire devient lisible dès qu’elle est écrite sur la page commune.

La documentation sur les données partagées précise aussi que les réglages d’entraînement de chaque participant s’appliquent à ses interactions avec le contenu. Désactiver cet usage sur son propre compte ne le désactive pas chez un collaborateur. OpenAI indique ne pas utiliser par défaut les données Business et Enterprise pour entraîner ses modèles.

Des présentations exportables, même hors de Space

Slides permet de corriger directement le texte, les images et les graphiques, ou de demander des modifications à l’agent. Les présentations peuvent être montrées dans ChatGPT ou exportées depuis le Web vers PowerPoint, PDF et Google Slides. Un export offre ainsi une autre voie pour transmettre un résultat à quelqu’un qui ne peut pas accéder au document collaboratif.

Sur certains PC Windows, l’absence du composant MXC requis limite la création et l’édition locales aux fichiers PowerPoint plutôt qu’aux diapositives collaboratives ; le Web ou le mode cloud servent alors d’alternative. Enfin, atteindre le quota de messages Plus n’empêche pas de continuer à modifier manuellement les pages et présentations déjà créées.