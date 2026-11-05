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RadianX travaille sur des appareils solaires qui n’auront presque plus besoin d’être rechargés

2 min.
5 Nov. 2026 • 15:30
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Et si certains appareils électroniques pouvaient fonctionner pendant des années sans passer par une prise électrique ? C’est l’ambition de RadianX, une jeune startup qui développe des cellules photovoltaïques à pérovskite, capables d’exploiter aussi bien le soleil que l’éclairage artificiel d’un bureau ou d’un logement.

La technologie vise notamment les liseuses, capteurs IoT, objets connectés et wearables dont la consommation reste suffisamment faible pour être compensée par la lumière ambiante. Une idée déjà explorée depuis longtemps, notamment avec des films photovoltaïques intégrés aux écrans de smartphones, mais que les progrès récents des pérovskites rendent nettement plus crédible.

Un rendement de 22,3 % sur un panneau de grande taille

RadianX annonce une efficacité certifiée de 22,3 % sur un module de 1,2 x 0,6 mètre et affirme que son matériau récupère environ deux fois mieux la lumière intérieure que les panneaux photovoltaïques conventionnels. Les couches actives peuvent descendre sous le micromètre d’épaisseur, tandis que les panneaux complets peuvent mesurer seulement 0,7 mm.

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Les pérovskites attirent déjà fortement l’industrie photovoltaïque. Des architectures combinant pérovskite et silicium dépassent désormais 30 % de rendement, même si leur durabilité et leur industrialisation restent des défis importants.

9 millions de dollars pour passer à la production

RadianX vient de lever 5 millions de dollars auprès d’investisseurs, auxquels s’ajoutent 4 millions apportés par Pacific Union Technology Precision Manufacturing pour créer une ligne de production dédiée.

L’entreprise ne compte pas vendre uniquement ses cellules, mais des modules complets intégrant également l’électronique de gestion énergétique. L’objectif consiste à proposer aux fabricants une solution directement exploitable, capable de réduire la taille des batteries, voire de les supprimer pour certains usages.

Cette approche ne remplacera évidemment pas les batteries des appareils les plus énergivores. Elle pourrait cependant compléter les progrès réalisés dans les nouvelles générations de batteries et rendre une multitude de petits appareils presque autonomes en énergie.

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