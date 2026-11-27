À 2,5 millions d’années-lumière de la Terre, dans la galaxie d’Andromède, des astronomes ont assisté à un phénomène cosmique exceptionnel : une étoile géante a englouti sa petite compagne avant de provoquer une formidable explosion lumineuse. Publiée dans la revue Nature, cette observation offre une vision inédite des mécanismes conduisant à la fusion de deux étoiles.

Une étoile sept fois plus massive que le Soleil

Baptisée Big Bao, l’étoile principale appartient à la famille des géantes rouges, ces astres vieillissants dont les couches externes se dilatent considérablement. Les astronomes connaissaient déjà des systèmes comparables, notamment celui de Bételgeuse et son étoile compagne.

Avec une masse équivalente à sept Soleils, Big Bao a progressivement enveloppé Small Bao, une étoile légèrement moins massive que notre astre. Prisonnière des gaz de sa partenaire, cette dernière a entamé une spirale fatale, parcourant moins de dix orbites avant d’atteindre son cœur.

« L’enthousiasme était réel. Nous avions du mal à croire à notre chance », confie Viraj Karambelkar, astrophysicien à l’université Columbia et principal auteur de l’étude.

Une explosion un million de fois plus lumineuse que le Soleil

Le 17 octobre 2025, la collision finale a déclenché une nova rouge lumineuse, dont l’éclat a brièvement atteint un million de fois celui du Soleil. L’événement, identifié sous la référence AT2025abao, a également expulsé environ 10 % de l’enveloppe gazeuse de la géante.

Grâce aux observations de plusieurs installations terrestres et du télescope spatial James Webb, les chercheurs ont pu reconstituer les différentes étapes de cette fusion spectaculaire.

Cette découverte constitue une avancée majeure pour comprendre l’évolution des systèmes stellaires binaires. Les futures observations du télescope Vera C. Rubin pourraient désormais permettre d’identifier davantage de collisions similaires, encore largement méconnues des astrophysiciens.