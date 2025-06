Premières images saisissantes du télescope Vera C. Rubin

Après plus de vingt ans de conception et de construction, l‘observatoire Vera C. Rubin, situé dans les Andes chiliennes, a révélé ses premières images (impressionnantes) lors d’un événement organisé à Washington D.C. Grâce à sa caméra numérique de 3,2 gigapixels — la plus puissante jamais construite — le télescope a observé en seulement dix heures des millions d’étoiles et de galaxies ainsi que plus de 2 000 astéroïdes inconnus. Ces première images capturées, accessibles à tous via la plateforme Skyviewer, révèlent des détails inédits de l’univers et montrent que ce que l’on percevait comme du vide est en réalité rempli d’une quantité innombrable de structures célestes.

Cette petite section de la vue complète de l’amas de la Vierge par l’observatoire Rubin montre deux galaxies spirales proéminentes (en bas à droite), trois galaxies en cours de fusion (en haut à droite), plusieurs groupes de galaxies lointaines, de nombreuses étoiles de la Voie lactée, et bien plus encore. © Observatoire Vera C. Rubin NSF-DOE

Cette image de la nébuleuse de la Trifide (en haut à droite) et de la nébuleuse de la Lagune (en bas) combine 678 clichés distincts pris par l’observatoire Vera C. Rubin (NSF-DOE) en un peu plus de sept heures d’observation. © Observatoire Vera C. Rubin NSF-DOE

L’observatoire Rubin promet de révolutionner notre compréhension de l’univers : sa mission décennale, la Legacy Survey of Space and Time (LSST), produira une vue panoramique et évolutive du ciel austral. Rubin devrait considérablement accroître le nombre d’objets célestes connus, notamment les astéroïdes proches de la Terre, les objets transneptuniens et les supernovae. En plus de contribuer à résoudre des mystères cosmologiques comme la nature de la matière noire et la constante de Hubble, le projet Rubin vise à améliorer l’accessibilité des données spatiales pour le grand public et à fournir des ressources pédagogiques en ligne.