Le constructeur automobile chinois XPeng passe à la phase commerciale. Présenté lors de son AI Day à Canton, son nouveau robot humanoïde IRON entrera en production industrielle dès janvier 2027, avant une commercialisation prévue au deuxième trimestre. Son prix pourrait être comparable à celui d’une voiture électrique selon les dirigeants du groupe.

Un robot humanoïde équipé de trois processeurs IA

Déjà remarqué en 2025 pour sa démarche étonnamment humaine, IRON revient dans une version destinée à des applications commerciales.

Le robot dispose de 76 degrés de liberté, dont 21 pour chaque main, et de plus de 1 500 points de perception tactile. Trois puces Turing développées par XPeng fournissent une puissance de calcul cumulée de 2 250 TOPS.

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Selon le constructeur, IRON peut se déplacer de manière autonome, comprendre des instructions vocales, effectuer des tâches et rejoindre seul sa station de recharge. Il dispose également de systèmes de surveillance et de sécurité destinés à prévenir les incidents.

Une production industrielle ambitieuse dès janvier 2027

XPeng prévoit de déployer ses premiers robots dans ses concessions chinoises au premier trimestre 2027, où ils apprendront à accueillir et conseiller les clients.

La chaîne automatisée serait capable, à pleine capacité, de fabriquer un exemplaire toutes les deux minutes trente, un rythme particulièrement ambitieux face aux performances industrielles de Figure AI.

« L’industrie doit dépasser les démonstrations technologiques et prouver que les robots peuvent créer de la valeur dans le monde réel », affirme He Xiaopeng, le CEO du constructeur.

Un prix encore inconnu et des usages domestiques plus lointains

Brian Gu, coprésident de XPeng, évoque un tarif proche du prix médian d’un véhicule électrique, sans communiquer de montant précis.

Le constructeur ambitionne de vendre plusieurs dizaines de milliers d’unités en 2027, concurrençant notamment le robot Optimus de Tesla.

L’arrivée d’IRON dans les foyers reste néanmoins plus éloignée. XPeng privilégie initialement les commerces et l’industrie, avant d’envisager des usages plus domestiques.