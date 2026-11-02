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ChatGPT fusionne Chat et Work : OpenAI simplifie son application Windows/Mac

2 min.
2 Nov. 2026 • 16:20
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OpenAI prépare une nouvelle simplification majeure de ChatGPT, et va progressivement fusionner les modes Chat et Work afin que l’utilisateur puisse passer d’une simple conversation à l’exécution d’une tâche complexe sans changer d’espace. Le déploiement commencera auprès d’un nombre limité d’utilisateurs avant une disponibilité plus large.

Cette évolution prolonge le lancement de ChatGPT Work, conçu pour rechercher des informations, analyser des fichiers et produire des documents, des présentations voire des sites complets. OpenAI explique que l’objectif est de permettre « de passer de l’exploration d’une idée à sa réalisation par ChatGPT, au même endroit ».

Fichiers, plugins et navigation Web dans la conversation

La frontière entre discussion et agent autonome va donc devenir beaucoup moins visible. Depuis une même interface, il sera désormais possible d’ajouter des fichiers ou des plugins, puis de demander à ChatGPT de créer une présentation, construire un site ou effectuer des opérations sur le Web, tout en surveillant le travail de l’IA et en intervenant si nécessaire.

OpenAI Fusion ChatGPT Work

Cette convergence était déjà perceptible avec la stratégie de super application imaginée par OpenAI et l’arrivée d’outils capables d’automatiser des tâches beaucoup plus longues qu’une conversation classique.

Codex conserve son espace séparé

Codex ne disparaît pas pour autant. L’environnement spécialisé dans le développement restera distinct dans l’application de bureau, même si ChatGPT et Codex partageront désormais une même enveloppe d’utilisation calculée en tokens.

OpenAI estime que cette modification ne changera rien pour la majorité des utilisateurs. Les plus intensifs pourraient néanmoins atteindre leurs limites plus rapidement selon le modèle choisi et la complexité des tâches. Après avoir déjà réuni plusieurs outils dans son application de bureau, OpenAI poursuit donc son objectif : faire de ChatGPT un environnement unique où conversation et action ne constituent plus deux expériences séparées.

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Un commentaire pour cet article :

  • JulesSD
    2 Nov. 2026 • 18:25
    Je sais que le sujet de cet article traite de l’IA, mais est-il possible d’arrêter d’utiliser des images d’illustration full IA 2023, s’il vous plaît? C’est horrible à regarder, je pense sérieusement à arrêter de vous lire à cause de ça. Merci

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