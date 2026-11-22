Deux agences fédérales américaines ont été ciblées par des cyberattaques. Le FBI enquête sur une intrusion dans sa base nationale de renseignements criminels, tandis que le ministère de l’Agriculture confirme à ses employés qu’un système de paiement destiné aux agriculteurs a été compromis.

La première intrusion concerne le département américain de l’Agriculture (USDA). Selon, les pirates ont accédé à un système informatique utilisé pour effectuer les paiements aux agriculteurs. Les employés ont été avertis. L’étendue connue de l’intrusion se limite pour le moment à cette base de données. L’identité des hackers reste inconnue.

Les conséquences pourraient cependant dépasser les seules transactions financières. En effet, l’accès au système de paiement pourrait permettre aux pirates de progresser vers des informations plus sensibles, notamment des données relatives à la sécurité alimentaire ou des travaux de recherche sur les maladies transmissibles des animaux. Rien ne permet toutefois d’affirmer que ces informations ont effectivement été consultées ou dérobées.

Le FBI touché dans sa base nationale de renseignements criminels

L’autre intrusion concerne le National Crime Information Center (NCIC), une base de données nationale administrée par le FBI. Utilisée par les forces de l’ordre fédérales, locales et étatiques, elle centralise des informations sur les fugitifs, les personnes disparues, les antécédents judiciaires, les véhicules volés et les mandats d’arrêt. Les policiers américains peuvent notamment la consulter lors d’un contrôle routier pour vérifier si un véhicule est signalé volé ou si une personne fait l’objet d’un mandat de recherche.

Selon CNN et NBC News, le FBI enquête sur une intrusion informatique détectée ces derniers jours. L’ampleur de la compromission reste inconnue. Une intrusion dans le NCIC ne signifie pas nécessairement que les pirates ont récupéré l’intégralité de sa base de données. Le FBI n’a pas communiqué publiquement sur les circonstances de l’attaque et n’a pas encore identifié ses auteurs.

Il s’agit de la deuxième cyberattaque visant le FBI signalée depuis septembre. Le groupe de pirates ShinyHunters avait alors revendiqué le vol de données personnelles concernant des employés et des candidats au recrutement de l’agence, après avoir ciblé son portail de recrutement. Les deux incidents concernent des systèmes différents.

Des piratages qui s’ajoutent à une série de pannes aux États-Unis

Ces révélations interviennent après plusieurs perturbations informatiques ayant touché des services américains ces dernières semaines. Des pannes ont notamment eu un impact sur le trafic aérien, les services bancaires, Microsoft 365/Outlook et un réseau informatique classifié de la National Security Agency (NSA). Le rapprochement entre ces événements et les nouvelles intrusions alimente les inquiétudes sur la sécurité des infrastructures numériques américaines.

Les autorités américaines ont cependant écarté l’hypothèse d’une campagne coordonnée de cyberattaques pour expliquer ces pannes. Le 18 novembre, devant la commission de la sécurité intérieure de la Chambre des représentants, le directeur du renseignement national Jay Clayton a expliqué que les perturbations constatées correspondaient à des incidents distincts liés à des opérations de maintenance et à des changements techniques. Le directeur adjoint du FBI, Christopher Raia, a également déclaré qu’aucun élément ne permettait alors de les associer à une activité malveillante. Ces déclarations concernent les pannes techniques et non les intrusions découvertes par la suite au FBI et à l’USDA.

Interrogé par Fox News, Donald Trump a déclaré qu’il venait d’être informé du piratage du FBI. Tout en reconnaissant que la nouvelle n’était pas bonne, le président américain a suggéré que l’enquête pourrait faire émerger des informations sur l’enquête concernant les liens présumés de sa campagne avec la Russie en 2016 ou sur ses accusations de fraude électorale lors de la présidentielle de 2020. Il n’a toutefois présenté aucun élément reliant ces sujets à l’intrusion informatique.