Grosse panne de Microsoft 365 et Outlook : Microsoft dit ce qu’il s’est passé

Microsoft annonce avoir entièrement rétabli ses services Microsoft 365 après une panne mondiale qui a duré presque deux jours. Outlook, Teams et Copilot sont de nouveau opérationnels. Mais l’incident a déjà été exploité par des hackers qui tentent de piéger les utilisateurs avec de faux messages de Microsoft.

Dans un message sur X/Twitter, Microsoft a confirmé la fin des opérations de rétablissement. « Nous avons terminé nos efforts pour résoudre le problème sous-jacent de l’incident et avons restauré le service pour les clients et les régions restantes touchés », a indiqué l’entreprise. Cette annonce met fin à une perturbation commencée le 12 novembre et qui a touché plusieurs services de Microsoft dans le monde.

Une panne liée à une mise à niveau de l’infrastructure réseau

Microsoft a finalement précisé l’origine de la panne de Microsoft 365 et Outlook. C’est lié à un problème survenu lors d’une précédente mise à niveau de la capacité de son infrastructure réseau qui s’est manifesté à la suite d’un changement réseau plus récent. Des serveurs sont devenus indisponibles, provoquant une surcharge sur les infrastructures restantes et des difficultés d’accès aux services.

L’entreprise exclut toute cyberattaque et précise que l’intelligence artificielle n’est pas non plus à l’origine du problème. La remise en service a nécessité plusieurs opérations successives de rééquilibrage du trafic, de redémarrage des serveurs et de vérification de leur stabilité. Microsoft avait également prolongé à 48 heures le délai de conservation des e-mails en attente afin d’éviter leur suppression pendant les opérations de rétablissement. Un rapport détaillé sur les causes de l’incident et les mesures correctives doit être publié ultérieurement

Plus de 7,4 millions de signalements ont été enregistrés sur Downdetector, avec des pointes proches de 20 000 signalements par minute. Au moins 74 pays ont été concernés. Le cabinet Anderson Economic Group estime à environ 430 millions le nombre d’utilisateurs potentiellement touchés, avec près de 7 milliards de dollars de pertes de productivité.

Des pirates profitent déjà de la panne pour diffuser de faux e-mails

La fin de la panne ne signifie pas que les utilisateurs sont à l’abri. Microsoft Threat Intelligence a repéré une campagne de phishing exploitant directement les perturbations du 12 novembre. Les cybercriminels imitent les notifications officielles de Microsoft 365 et font référence à un véritable incident d’Exchange Online, identifié sous le numéro EX1550543.

Certains e-mails affirment que des messages ont été retenus pendant la panne et qu’ils seront définitivement supprimés sous 24 heures si leur destinataire ne clique pas sur un lien permettant de les restaurer. L’objectif est de pousser les victimes à communiquer leurs identifiants de connexion. Microsoft considère cette activité comme une campagne de phishing visant à voler des informations d’identification, mais précise ne pas avoir confirmé de collecte effective de mots de passe ni de diffusion de logiciels malveillants.

La prudence reste donc de mise face aux messages prétendant récupérer des e-mails perdus ou débloquer une boîte de réception. Microsoft recommande aux équipes informatiques de rechercher ces e-mails suspects dans leurs outils de sécurité. Pour les particuliers comme pour les professionnels, mieux vaut vérifier directement l’état des services depuis le centre d’administration de Microsoft 365 et ne jamais utiliser un lien reçu par e-mail pour rétablir son compte.