Outlook est en panne : Microsoft détaille le problème

Outlook, le service d’e-mail de Microsoft, connaît actuellement une importante panne. Microsoft a confirmé le problème et enquête pour permettre un retour à la normale. Il y a également des problèmes avec Microsoft 365.
Microsoft a pris la parole sur X/Twitter pour évoquer la panne d’Outlook. Au départ, l’entreprise parlait d’un problème qui concernait le continent américain. Ensuite, elle a reconnu que cela touchait en réalité le monde entier.
« Nous avons constaté qu’une partie de l’infrastructure subissait une charge élevée dans plusieurs régions, ce qui contribue probablement aux erreurs de connectivité », indique Microsoft. « Nous avons commencé à répartir le trafic de connexion sur l’ensemble de notre infrastructure mondiale afin de mieux équilibrer la charge », ajoute le groupe.
Mais la situation est toujours compliquée et la panne continue pour Outlook. « Nous mettons tout en œuvre pour limiter l’impact de cette situation. Nous avons suspendu tous les déploiements, nous détournons le trafic supplémentaire de l’infrastructure touchée et nous redémarrons les serveurs concernés afin de les remettre en service », a encore écrit Microsoft. « Nous avons constaté que cette charge élevée n’était pas due à une augmentation du trafic, mais à la mise hors service inattendue d’un certain nombre de serveurs, ce qui a mis à rude épreuve le reste de l’infrastructure. Nous nous efforçons actuellement de les remettre en service en toute sécurité ».
Si vous êtes un utilisateur d’Outlook, vous ne pouvez rien faire pour le moment, si ce n’est patienter pour un retour à la normale. Cela peut prendre quelques dizaines de minutes comme quelques heures. Il faut attendre que Microsoft arrive à appliquer le correctif.
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