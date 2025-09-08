Microsoft rétablit ses services cloud après une coupure de câbles sous-marins

La connectivité internet a été fortement perturbée dans plusieurs pays d’Asie et du Moyen-Orient – dont l’Inde, le Pakistan et les Émirats arabes unis -, à la suite de « coupures de câbles sous-marins en mer Rouge » (rappel, ces câbles peuvent difficilement se sectionner tout seul). Ces coupures ont touché des infrastructures essentielles — notamment les câbles SMW4, IMEWE et FALCON — provoquant ainsi des lenteurs et des interruptions temporaires des services cloud comme Microsoft Azure. Microsoft a alerté ses clients en précisant que les services acheminés via la région du Moyen-Orient pourraient être affectés par des latences accrues, avant de rétablir la situation en soirée grâce à un reroutage rapide du trafic réseau.

Simple avarie ou acte de sabotage ? Impossible de trancher même si des câbles sectionnés font plutôt penser à une intervention extérieure, et sachant que ces incidents se sont produits dans des zones maritimes stratégiques. Pour des géants comme Microsoft, dont la bonne santé économique repose essentiellement sur des services de cloud, il devient donc crucial de développer des plans de contournements robustes et de diversifier les routes numériques sous peine de se retrouver à la merci du moindre soubresaut géopolitique.