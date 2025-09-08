TENDANCES
Internet

Microsoft rétablit ses services cloud après une coupure de câbles sous-marins

8 Sep. 2025 • 15:15
2

La connectivité internet a été fortement perturbée dans plusieurs pays d’Asie et du Moyen-Orient – dont l’Inde, le Pakistan et les Émirats arabes unis -, à la suite de « coupures de câbles sous-marins en mer Rouge » (rappel, ces câbles peuvent difficilement se sectionner tout seul). Ces coupures ont touché des infrastructures essentielles — notamment les câbles SMW4, IMEWE et FALCON — provoquant ainsi des lenteurs et des interruptions temporaires des services cloud comme Microsoft Azure. Microsoft a alerté ses clients en précisant que les services acheminés via la région du Moyen-Orient pourraient être affectés par des latences accrues, avant de rétablir la situation en soirée grâce à un reroutage rapide du trafic réseau.

cable sous-marin

Simple avarie ou acte de sabotage ? Impossible de trancher même si des câbles sectionnés font plutôt penser à une intervention extérieure, et sachant que ces incidents se sont produits dans des zones maritimes stratégiques. Pour des géants comme Microsoft, dont la bonne santé économique repose essentiellement sur des services de cloud, il devient donc crucial de développer des plans de contournements robustes et de diversifier les routes numériques sous peine de se retrouver à la merci du moindre soubresaut géopolitique.

2 commentaires pour cet article :

  • Xero(via l'app )
    8 Sep. 2025 • 17:40
    Ayant travaillé sur des navires sabliers de pose et de réparation, je pense que ce raccourci consistant à dire que c’est forcément un acte géopolitique est un peu trop gros. L’intégrité des câbles sous-marins est constamment mise à l’épreuve : glissements de terrain, éboulements, éruptions volcaniques, ancres de bateaux, chaluts… Donc affirmer immédiatement que c’est géopolitique, surtout en mer Rouge – une zone dont les fonds sont très actifs tectoniquement – relève d’une analyse assez faible.

