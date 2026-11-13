Panne mondiale de Microsoft 365 : Outlook, Teams et Copilot sont toujours perturbés

La panne qui frappe Microsoft 365 depuis le jeudi 12 novembre continue de perturber les utilisateurs dans plusieurs régions du monde. Outlook reste particulièrement touché, tandis que Teams, Copilot et différents outils professionnels subissent à leur tour des dysfonctionnements. Microsoft a engagé plusieurs opérations de réparation et observe des signes d’amélioration, mais le retour à la normale n’est pas encore garanti.

Exchange Online au cœur de la panne

Le problème trouve son origine dans Exchange Online, l’infrastructure qui assure notamment la gestion des courriels et des calendriers. Les difficultés ne concernent donc pas uniquement Outlook : même les utilisateurs qui consultent leur messagerie depuis Apple Mail ou un autre logiciel peuvent être affectés, puisque ces applications dépendent des serveurs de Microsoft.

L’ampleur de l’incident est considérable. Downdetector a recensé environ 130 000 signalements concernant Outlook jeudi, provenant de dizaines de pays. Des entreprises et plusieurs administrations ont également été touchées, notamment au Japon, à Singapour et aux Philippines. Les services d’assistance de compagnies aériennes indiennes ont rencontré des difficultés, sans conséquence annoncée sur leurs opérations de vol.

Teams et Copilot également affectés

Les répercussions dépassent largement la messagerie. Copilot peut échouer à lancer certaines conversations ou à récupérer les données professionnelles nécessaires à ses réponses, notamment les courriels et les rendez-vous. Planner et To Do connaissent aussi des erreurs. SharePoint reste en revanche accessible pour consulter les fichiers directement stockés sur la plateforme, même si certaines fonctions associées sont perturbées.

Teams conserve l’essentiel de ses capacités de discussion et de réunion en ligne. En revanche, la gestion des calendriers, la programmation de réunions et certaines invitations peuvent échouer.

Microsoft déploie un correctif sans annoncer de retour à la normale

Dans sa dernière communication technique disponible vendredi matin, Microsoft indique que le correctif appliqué à certains composants d’authentification et de routage améliore la stabilité des serveurs. Son déploiement est progressivement étendu, en priorité dans les régions approchant leurs heures de forte activité. La firme de Redmond précise ne disposer d’aucun indice d’une activité malveillante à l’origine de l’incident.

La restauration des services reste toutefois progressive. Avec plus de 430 millions d’utilisateurs des applications Microsoft 365, cette panne rappelle à quel point les activités professionnelles dépendent désormais de quelques infrastructures cloud centrales…