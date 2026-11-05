Snapchat dépasse 30 millions d’abonnés payants, porté aussi par le stockage des Souvenirs

Snapchat dépasse les 30 millions d’abonnés à ses offres payantes vient d’annoncer Snap. Ce total réunit Snapchat+, Lens+, Platinum et les forfaits de stockage des Souvenirs. Le cap accompagne un trimestre bénéficiaire pour l’entreprise, dont les abonnements couvrent désormais aussi bien la personnalisation de l’application que la conservation des photos et vidéos.

Un chiffre qui dépasse le seul Snapchat+

Snapchat+ reste, selon Snap, le premier moteur de progression des abonnements. Cette évolution du périmètre reflète celle du modèle commercial, qui vend désormais plusieurs raisons de payer au sein d’une même application. En avril 2023, Snapchat+ comptait trois millions d’abonnés. L’offre reposait notamment sur des fonctions de personnalisation : épingler un ami, changer l’icône de l’application ou accéder à des options particulières pour les conversations et les stories. Le paiement donnait une expérience enrichie à des utilisateurs déjà engagés, sans remplacer l’accès gratuit au réseau.

Un point de comparaison plus proche vient du 18 février 2026. Snap annonçait alors plus de 25 millions de membres dans son ensemble d’abonnements et un rythme annualisé supérieur à un milliard de dollars pour ses revenus directs. Cette mesure projetait un niveau d’activité sur douze mois ; elle ne désignait pas un milliard déjà encaissé sur une année complète. Le nouveau seuil représente cinq millions d’abonnés supplémentaires par rapport au cap communiqué en février.

Les offres créatives ont élargi ce portefeuille. Les AI Clips proposés aux abonnés Lens+, par exemple, transforment une photo en courte vidéo à partir d’expériences préparées par les créateurs. D’autres utilisateurs paient surtout pour personnaliser leurs échanges ou réduire la place de la publicité. Ces motivations différentes permettent de vendre des services au-delà du seul ajout de filtres.

Les archives personnelles deviennent un abonnement

Le stockage introduit une logique différente. Un utilisateur peut renoncer à une option visuelle ; l’accès à des années de photos conservées dans une application engage davantage ses habitudes. Le 26 septembre 2025, Snap avait annoncé la fin du stockage gratuit illimité des Souvenirs au-delà de 5 Go, avec plusieurs capacités payantes et une période transitoire.

Cette fonction, lancée en 2016, permet de conserver des contenus qui auraient autrement vocation à disparaître des échanges. En l’intégrant à ses abonnements, Snap valorise donc une utilisation accumulée sur la durée. La société justifiait ce changement par les moyens nécessaires pour continuer à faire fonctionner et évoluer le service. Pour le public concerné, l’alternative consiste à payer ou à récupérer ses archives hors de Snapchat.

Les capacités actuellement documentées vont de 100 Go pour le stockage seul à 250 Go généralement inclus dans Snapchat+, et jusqu’à 5 To avec Platinum. Les tarifs dépendent du pays et doivent être vérifiés dans l’application. Un nombre d’abonnés agrégé ne permet donc pas de calculer les recettes en lui appliquant un prix unique.

Une échéance pour les utilisateurs qui ne paient pas

La documentation d’assistance prévoit, à partir de janvier 2027, l’archivage des Souvenirs de plus d’un an qui dépassent les 5 Go les plus anciens conservés gratuitement. Ils resteront visibles sous forme de vignettes, mais leur ouverture, leur modification ou leur partage nécessiteront une offre adaptée. Snap indique qu’un téléchargement permettra de les consulter hors de l’application et qu’une notification sera envoyée avant tout changement concernant le compte.