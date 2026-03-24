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Snapchat lance les « AI Clips » : transformer une photo en vidéo grâce à Lens Studio

2 min.
24 Mar. 2026 • 15:30
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Snapchat n’en a pas fini avec l’IA générative. La plateforme vient en effet d’annoncer l’arrivée des AI Clips dans Lens Studio, son outil de création dédié aux Lenses, mêlant réalité augmentée et intelligence artificielle. Le principe consiste à convertir une seule photo en vidéo de cinq secondes, et ce directement depuis l’écosystème Snapchat.

Un format « fermé » pensé pour les créateurs de Lenses

Contrairement aux outils de génération vidéo « libres » basés sur du texte, les AI Clips fonctionnent sur une logique de prompts encadrés. Ici, ce sont les créateurs qui conçoivent l’expérience : ces derniers définissent le concept et la mise en scène, puis l’utilisateur n’a plus qu’à sélectionner une Lens et à l’appliquer à sa propre image. Exemple typique, une Lens peut produire une séquence où l’on se voit défiler sur un tapis rouge… à partir d’un simple portrait !

AI Clips In Lens Studio

Création rapide et diffusion native sur Snapchat

Snapchat met en avant un flux de production simplifié : développeurs novices comme expérimentés peuvent transformer une idée en Lens publiée « en quelques minutes », sans passer donc par des outils externes. Les AI Clips sont réservés aux abonnés Lens+ (proposé à 8,99 € par mois), une formule qui donne accès à des Lenses et expériences AR exclusives en plus des avantages de Snapchat+.

Monétisation et concurrence : YouTube avance aussi

Autre enjeu clé : la rémunération. Les créateurs inscrits au programme Lens+ Payouts peuvent générer des revenus via les AI Clips qu’ils publient. Snapchat n’est pas seul sur ce créneau : YouTube déploie aussi « Reimagine », une fonction qui transforme une image issue d’un Short en clip de huit secondes.

Cette annonce tombe alors que Snapchat revendique une activité toujours massive, soit près de deux mille milliards de Snaps créés en 2025, ce qui correspond à environ 63 000 Snaps par seconde. Un énorme tremplin pour les AI Clips.

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