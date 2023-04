Snapchat+ progresse et atteint les 3 millions d’abonnés payants

Snapchat+, l’abonnement payant du réseau social qui ajoute des fonctionnalités, plaît à de plus en plus de personnes, au point d’atteindre les 3 millions d’abonnés. Le cap du million avait été atteint en août 2022 et celui de 2 millions en février 2023.

La progression est donc importante. Mais cela reste pour le moment léger si l’on prend en compte le nombre total d’utilisateurs de Snapchat. Ils sont 375 millions dans le monde, signifiant que la part de personnes avec l’abonnement est inférieur à 1%.

Au départ, Snapchat+ proposait les fonctions suivantes :

Épingler un ami pour le déclarer comme meilleur ami

Avoir accès à des icônes exclusives de Snapchat pour les changer comme on le souhaite

Afficher un badge dédié sur son profil

Voir votre orbite avec votre meilleur ami

Découvrir les déplacements de vos amis au cours des dernières 24 heures (s’ils ont activé la géolocalisation)

Voir combien d’amis ont revu votre story

D’autres fonctions ont vu le jour au fil des mois, comme des sons de notification personnalisés, des contrôles de l’expiration des stories, des fonds d’écran de discussions personnalisables et une option pour offrir un abonnement. Le réseau social a également promis de permettre aux utilisateurs payants de geler leurs flammes.

Snapchat+, qui a fait ses débuts en juin 2022, coûte 3,99€/mois ou 34,99€/an. Il est disponible aussi bien sur l’application iOS que sur l’application Android. En parlant du réseau social, il a annoncé cette semaine que son chatbot My AI est maintenant accessible pour tout le monde. Il était auparavant réservés aux personnes avec l’abonnement.