Snapchat+ atteint déjà le million d’abonnés et ajoute d’autres nouveautés

Snapchat+ existe depuis la fin juin et connaît déjà un succès puisqu’il compte désormais un million d’utilisateurs d’abonnés. Cet abonnement qui coûte 4,49€/mois ou 45,99€/an ajoute quelques fonctionnalités.

Voici ce que Snapchat+ propose de base :

Épingler un ami pour le déclarer comme meilleur ami

Avoir accès à des icônes exclusives de Snapchat pour les changer comme on le souhaite

Afficher un badge dédié sur son profil

Voir votre orbite avec votre meilleur ami

Découvrir les déplacements de vos amis au cours des dernières 24 heures (s’ils ont activé la géolocalisation)

Voir combien d’amis ont revu votre story

Aujourd’hui, le réseau social annonce d’autres nouveautés. Parmi les mises à jour, on retrouve la priorité aux réponses des stories, qui rend les réponses des abonnés de Snapchat+ plus visibles lorsqu’ils répondent aux utilisateurs avec des étoiles (personnalités publiques et autres créateurs ayant une présence vérifiée sur le réseau social). D’autres fonctionnalités sont d’ordre cosmétique, comme des arrière-plans spéciaux pour les Bitmojis des utilisateurs et de nouveaux modèles d’icônes d’application. Les abonnés peuvent également ajouter un emoji qui s’affiche à leurs amis après qu’ils ont regardé un Snap.

L’existence de l’abonnement permet à Snapchat de générer de nouveaux revenus. Le groupe a notamment été touché par la politique anti-pistage d’Apple sur iOS, tout comme d’autres groupes (Facebook, Twitter, etc). Cela l’a donc poussé à créer un abonnement.