Goldman Sachs lance une IA conversationnelle disponible pour tous ses employés

Goldman Sachs a lancé en interne son assistant d’IA générative, la rendant accessible à tous ses employés après plus d’un an de développement ayant impliqué près. de 10 000 testeurs. Le GS AI Assistant est une interface conversationnelle permettant aux employés d’interagir avec des modèles comme GPT et Gemini, tout en respectant un cadre sécurisé et conforme aux règles internes de la banque. Déjà doté d’outils d’IA comme un copilote pour les développeurs et un assistant pour les banquiers, Goldman Sachs utilise désormais cet assistant pour résumer des documents, rédiger du contenu et analyser des données — des tâches souvent longues et complexes. A noter que l’objectif déclaré n’est pas ici de remplacer des emplois mais bien d’améliorer la productivité des collaborateurs.

Ce lancement n’est pas un cas isolé : d’autres banques comme Citi, Bank of America et Morgan Stanley automatisent de plus en plus de tâches traditionnellement confiées à des analystes. L’IA est déjà utilisée pour examiner des documents juridiques, gérer des appels de marge automatiquement ou bien encore générer des évaluations de performance. Même si les discours officiels parlent d’ »optimisation du travail humain », la conséquence bien réelle de ces services d’IA est aussi une réduction des besoins en personnel (une grande banque a ainsi évité l’embauche de 30 personnes grâce à un seul outil). Le déploiement massif du GS AI Assistant chez Goldman Sachs, sera t-il l’exception à la règle ? On est en droit d’en douter.