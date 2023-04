Le chatbot My AI est désormais intégré dans Snapchat

Annoncé il y a quelques semaines, le chatbot My AI est désormais intégré dans l’app de messagerie Snapchat, et ce pour tous les utilisateurs. La disponibilité de l’agent conversationnel a été annoncée sur Twitter : « Dites bonjour à My AI, notre nouveau chatbot situé en haut de votre chat. Écrivez une chanson pour votre meilleur ami qui aime le fromage, trouvez le meilleur restaurant IYKYK ou « Snappez » une photo de votre jardin pour trouver la recette parfaite . Maintenant gratuit pour tous les Snapchatters ». Jusqu’ici, My AI était uniquement limité aux abonnés de Snapchat+.

Say hi to My AI, our new chatbot located at the top of your chat. Write a song for your bestie who loves cheese, find the best IYKYK restaurant, or Snap it a photo of your garden to find the perfect recipe. Now free for all Snapchatters. #SnapPartnerSummit pic.twitter.com/U2KdozuWQz

— Snapchat (@Snapchat) April 19, 2023