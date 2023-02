Snapchat atteint les 375 millions d’utilisateurs, mais perd toujours de l’argent

Snap, la maison-mère de Snapchat, a publié ses résultats financiers pour le quatrième trimestre de 2022. Le réseau social a réussi à attirer de nouveaux utilisateurs, mais la plateforme a toutefois déçu les marchés avec des résultats financiers inférieurs à leurs attentes pour certains éléments.

Hausse d’utilisateurs, mais toujours des pertes

Snapchat compte désormais 375 millions d’utilisateurs au quotidien, contre 319 millions il y a un an à base comparable, ce qui représente une hausse de 17%. Snap rapporte que la hausse d’utilisateurs a été constatée en Amérique du Nord, en Europe et dans le reste du monde, sans plus de précision.

Il y a également des données sur les contenus :

Le temps total passé à regarder du contenu sur Spotlight a augmenté de plus de 100% par rapport à l’année précédente.

17 partenaires de contenus ont atteint chacun plus de 50 millions de spectateurs dans le monde au quatrième trimestre 2022.

Grâce aux partenariats de diffusion avec beIN SPORTS au Qatar et en France, ITV au Royaume-Uni, MediaPro en Espagne et Bell au Canada, entre autres, plus de 60 millions d’utilisateurs ont regardé le contenu des stories de la Coupe du monde sur Snapchat et plus de 285 millions d’utilisateurs se sont engagés avec les contenus en réalité augmentée de la Coupe du monde.

Le service Snapchat+ (qui ajoute des fonctionnalités) compte désormais 2 millions d’abonnés payants

Tout ça est la partie positive. Ça l’est un peu moins au niveau des finances avec le chiffre d’affaires qui a été de 1,30 milliard de dollars, en très légère hausse de 0,1%. Les analystes espéraient 1,31 milliard de dollars. D’autre part, Snap a perdu 288,46 millions de dollars, alors que le groupe avait enregistré un bénéfice de 22,55 millions de dollars un an plus tôt. Le bénéfice par action est de 14 centimes cette fois, contre 22 centimes auparavant. Les analystes misaient sur 11 centimes.

Pour l’année 2022 au complet, le chiffre d’affaires a été de 4,6 milliards de dollars, en hausse de 12%. Les pertes ont été de 1,43 milliard de dollars, contre 488 millions de dollars en 2021. Quant au bénéfice par action, il a été de 17 centimes contre 50 centimes en 2021.