Snapchat dévoile des filtres vidéo utilisant de l’intelligence artificielle

Snapchat annonce l’arrivée de filtres vidéo avec l’usage de l’intelligence artificielle. Mais le réseau social a décidé de ne pas les proposer à tout le monde. En effet, il faut la formule platine de l’abonnement Snapchat+.

Voici comment Snapchat présente ses filtres vidéo utilisant de l’IA :

Ces filtres, alimentés par notre modèle vidéo génératif interne, mettent à la disposition des utilisateurs de Snapchat certains des outils d’IA les plus pointus disponibles aujourd’hui, dans un format de filtre familier. Nous sommes depuis longtemps les premiers à proposer des outils avancés de réalité augmentée, d’apprentissage automatique et d’IA directement à notre communauté, et nous sommes impatients de voir ce que les utilisateurs de Snapchat vont créer.