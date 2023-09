Snapchat+ passe le cap des 5 Millions d’abonnés

Il y a un peu plus un an, Snapchat introduisait Snapchat+, une offre d’abonnement mensuel à 3,99 € visant à fournir aux utilisateurs des fonctionnalités supplémentaires. Aujourd’hui, le nombre d’abonnés a atteint la barre des cinq millions, indiquant une croissance rapide depuis les quatre millions d’utilisateurs payants annoncés précédemment en juin dernier.

Le service a ajouté une série d’innovations depuis son lancement, notamment des produits propulsés par l’intelligence artificielle comme « My AI » et « Dreams ». Les abonnés ont également bénéficié de fonctionnalités comme les « Messages de conversations expressifs » et les « Couleurs de conversations personnalisées », leur permettant d’envoyer des messages avec des polices de caractères plus grandes et de personnaliser la couleur de leur nom dans les conversations.

Le taux de croissance de Snapchat+ s’est accéléré de manière notable. Alors que le service avait franchi le cap du million d’abonnés en août 2022, il a atteint deux millions en février 2023 et trois millions en avril de la même année. Cette progression rapide à cinq millions d’abonnés indique un certain succès, bien que ce chiffre ne représente encore qu’une petite portion des 375 millions d’utilisateurs actifs quotidiens sur le réseau social.

La compagnie indique qu’elle continuera à ajouter de nouvelles fonctionnalités au service, suggérant une trajectoire d’innovation continue. Toutefois, le potentiel de croissance reste considérable, étant donné que la grande majorité des utilisateurs de l’application Snapchat n’ont pas encore souscrit à l’offre premium.