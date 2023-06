Snapchat+ atteint les 4 millions d’abonnés après sa première année

Il y a un an, Snapchat a lancé Snapchat+, un abonnement payant à 3,99€/mois qui ajoute des fonctionnalités. Aujourd’hui, le réseau social annonce avoir quatre millions d’abonnés payants.

« Il y a un an aujourd’hui, nous avons lancé Snapchat+, notre service d’abonnement qui donne accès à des fonctionnalités exclusives, expérimentales et en avant-première. Depuis, la communauté des abonnés s’est agrandie et compte aujourd’hui plus de quatre millions de personnes », indique la société. Elle en profite pour annoncer l’arrivée prochaine de deux nouvelles fonctionnalités.

La première fonctionnalité s’appelle « Messages de conversations expressifs » et permet aux utilisateurs d’envoyer des messages avec des polices de caractères plus grandes. La seconde nouvelle fonctionnalité à venir s’appelle « Couleurs de conversations personnalisées » et permet de choisir la couleur dans laquelle son nom apparaît dans les conversations. Snapchat fait actuellement apparaître le nom en rouge par défaut, mais les abonnés pourront bientôt sélectionner la teinte spécifique dans laquelle ils souhaitent que leur nom apparaisse.

Pour rappel, le cap du million d’abonnés avait été atteint en août 2022. Il y a ensuite eu les deux millions d’abonnés en février 2023, les trois millions en avril et voilà donc maintenant quatre millions.

Bien que le service d’abonnement connaisse une croissance régulière, ce dernier chiffre ne représente qu’une petite partie des 375 millions d’utilisateurs actifs quotidiens de l’application. La plupart des utilisateurs ne sont donc pas abonnés.