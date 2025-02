Snapchat atteint les 453 millions d’utilisateurs et dépasse les attentes

Snap a annoncé de bons résultats pour le quatrième trimestre 2024, surpassant les attentes du marché dans plusieurs domaines clés. L’entreprise, qui gère l’application Snapchat, a révélé un chiffre d’affaires de 1,56 milliard de dollars, légèrement au-dessus des prévisions de 1,55 milliard de dollars. Le bénéfice ajusté par action a atteint 16 centimes, dépassant les 14 centimes attendus.

Croissance solide et rentabilité pour Snapchat

Snap a enregistré une hausse de 14 % de ses revenus par rapport à l’année précédente. La rentabilité a également été marquée par un bénéfice net de 9,1 millions de dollars, en nette amélioration par rapport à une perte de 248 millions de dollars à la même période un an plus tôt. De plus, le réseau social compte désormais 453 millions d’utilisateurs quotidiens (+9% sur un an), un chiffre supérieur aux attentes des analystes (451,1 millions). Le revenu moyen par utilisateur (ARPU) s’est élevé à 3,44 dollars, conforme aux prévisions.

Prévisions pour 2025 et plans d’expansion

Pour le premier trimestre 2025, Snap prévoit des revenus compris entre 1,325 et 1,36 milliard de dollars, au-dessus des attentes des analystes. Cependant, le bénéfice ajusté devrait se situer entre 40 et 75 millions de dollars, en dessous des prévisions de 78,5 millions millions de dollars. L’entreprise anticipe également une hausse de ses dépenses d’exploitation, estimée entre 11 et 12 %, en raison des embauches et de coûts liés aux démarches juridiques.

Snap a également annoncé une forte croissance de ses abonnements, avec 14 millions d’utilisateurs à Snapchat+, contre 12 millions le trimestre précédent. De plus, les revenus « autres » ont augmenté de 131 % en 2024, dépassant les 500 millions de dollars de revenus annualisés.

De son côté, le patron de Snap, Evan Spiegel, s’est montré satisfait de la réponse des utilisateurs à Snapchat+, soulignant une possible augmentation du prix de l’abonnement actuellement fixé à 3,99 euros par mois. Il a également évoqué l’impact positif de l’incertitude autour de TikTok aux États-Unis, notamment la diversification des réseaux sociaux par les annonceurs et créateurs. Enfin, il a exprimé sa confiance dans l’innovation de l’intelligence artificielle DeepSeek, en rappelant que le capital seul ne garantit pas un avantage concurrentiel à long terme.