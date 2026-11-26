Le Black Friday 2026, c’est demain, vendredi 27 novembre. En attendant, la Black Friday Week entre dans son huitième jour et les promotions se poursuivent ce jeudi 26 novembre. Smartphones, PC portables, téléviseurs, consoles, objets connectés ou électroménager : notre sélection rassemble les offres du moment par catégorie. Les nouveautés figurent en tête de liste, avec les codes et les conditions nécessaires pour obtenir le prix affiché. Certaines ventes flash s’achèvent avant vendredi ; leur échéance mérite donc autant d’attention que le montant de la réduction.
Les stocks des produits sont limités, les prix peuvent donc remonter dans la journée.
Mis à jour le 26 novembre à 10h31
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— 🔥 Smartphones, accessoires et Objets connectés —
➡️ Accessoires / objets connectés :
- Aujourd’hui Montre connectée Oppo Watch 5 à 139€ sur @Amazon
- Aujourd’hui Dashcam BOTSLAB 4K — capteur STARVIS 2, Wi-Fi 5,8 GHz et carte 64 Go avec 5% de remise supplémentaire sur @Amazon – avec le code UNFR001 ; jusqu’au 30 novembre
- Aujourd’hui HOT! Casque Bluetooth Bose QuietComfort Ultra noir – réduction de bruit active à 239,99€ sur @Boulanger – avec le code BLACK20 jusqu’au 26 novembre à 23h59
- Aujourd’hui Shokz OpenRun Pro 2 — noir à 149€ sur @Amazon
- Aujourd’hui Réveil connecté Amazon Echo Spot — noir à 49,99€ sur @Amazon
- Aujourd’hui Montre connectée Garmin Vivoactive 5 – GPS, AMOLED, ivoire et bracelet silicone à 159,99€ sur @Cdiscount – avec le code 10DES129
- Lot de 4 traceurs Apple AirTag de 2e génération à 79,99€ sur @Joybuy – avec le code BFKOL10
- Exosquelette de randonnée Hypershell X Pro S à 849€ au lieu de 999€ sur @Amazon
- Exosquelette de randonnée Hypershell X Max S à 1 199€ au lieu de 1 499€ sur @Amazon
- Exosquelette de randonnée Hypershell X Ultra S à 1 699€ au lieu de 1 999€ sur @Amazon
- Écouteurs Samsung Galaxy Buds4 Pro – blancs, réduction active du bruit et chargeur secteur inclus à 159,99€ sur @Amazon
- Montre GPS Garmin Forerunner 265 – AMOLED, blanc et bleu à 269€ sur @Amazon
- Casque sans fil JBL Tune 530BT – beige, autonomie annoncée de 76 h à 29,99€ sur @Boulanger
- Caméra extérieure EZVIZ HB8 Pro 4K – Wi-Fi, motorisée, sur batterie à 99,99€ sur @Boulanger
- DJI Osmo Pocket 3 Creator Combo – caméra 4K, émetteur Mic 2, poignée batterie et mini-trépied à 344€ sur @Amazon
- Lunettes connectées HTC Vive Eagle à 349€ sur @Amazon
- Casque sans fil Nothing Headphone (1) avec réduction active du bruit à 165,29€ sur @Amazon
- Lot de 2 modules connectés Meross MSS815 Matter avec suivi de consommation – fil neutre requis à 19,99€ sur @Amazon
- Trépied et perche à selfie pour smartphone – hauteur maximale de 170 cm avec 47% de remise sur @Amazon – avec le code TZLP2PL6 jusqu’au 30 novembre
- Écouteurs sans fil ouverts CMF by Nothing Clip Pro à 67,15€ sur @Amazon
- Casque sans fil Sony WH-1000XM4C – noir, réduction de bruit active à 199,99€ sur @Fnac
- Thermostat connecté Honeywell Home T6 – Wi-Fi à 121€ sur @Amazon
- Pack domotique Somfy TaHoma Switch avec capteur de consommation Linky à 139€ sur @Cdiscount – avec le code 10DES129
- Batterie externe magnétique UGREEN Zapix – 10 000 mAh, Qi 7,5 W et USB-C 20 W à 24,69€ sur @Amazon
- Câble INIU USB-C vers USB-C – 100 W, 2 m, tressé à 5,97€ sur @Amazon
- Caméra extérieure solaire Baseus Security S1 Lite SoloCam – Wi-Fi, 2K à 35,99€ sur @Amazon
- Interrupteur connecté Sonoff BASIC-ZB1GSP pour rail DIN – Zigbee 3.0, 32 A à 16,31€ sur @Amazon
- Porte-cartes magnétique UGREEN FineTrack MagCards avec traceur Apple Localiser à 34,99€ sur @Amazon
- Écouteurs Bose QuietComfort Ultra Earbuds de 2e génération — noirs à 209,99€ sur @Amazon
- Caméra extérieure Ring Floodlight Cam 4K Pro avec projecteurs — blanche à 189,99€ sur @Amazon
- Montre GPS Garmin Instinct 3 AMOLED – 45 mm à 269,99€ sur @Amazon
- Bague connectée Oura Ring 5 – argent, taille 7 à 319€ sur @Amazon
- Lot de 20 piles alcalines AA Amazon Basics – 1,5 V à 6,59€ sur @Amazon
- [Prime] Caméra de surveillance solaire SEHMUA 4G LTE à double objectif, avec carte SIM avec 42% de remise sur @Amazon
- HOT! Drone Antigravity A1 Explorer Bundle – caméra 360° 8K, lunettes Vision, contrôleur Grip, trois batteries et chargeur à 899€ au lieu de 1 599€ sur @Fnac
- HOT! Stabilisateur DJI Osmo Mobile 7P pour smartphone à 84€ sur @Amazon
- HOT! Casque sans fil Nothing Headphone (a) – réduction de bruit active à 99€ sur @Amazon
- Multiprise murale Zenitech 190733 – 2 prises secteur, USB-A et USB-C à 6,98€ sur @Amazon
- Interrupteur connecté pour volet roulant Sonoff Orb-ZBRBS – Zigbee 3.0 à 16,14€ sur @Amazon
- Boîtier de synchronisation Philips Hue Play HDMI Sync Box 4K à 134,99€ sur @Amazon
- Chargeur Xiaomi Combo HyperCharge 90 W USB-A avec câble USB-A vers USB-C à 19,99€ sur @Amazon
- Lot de 2 prises connectées Sonoff S60ZBTPF – Zigbee et suivi de consommation à 21,28€ sur @Amazon
- Écouteurs sans fil Marshall Minor IV – noirs à 78,99€ sur @Boulanger
- HOT! Casque sans fil Sony WH-1000XM6 — argent, réduction active du bruit à 266,99€ sur @Fnac – avec le code SONYWH30, réservé aux adhérents Fnac
- Chargeur magnétique UGREEN MagFlow 2-en-1 – Qi2 25 W, pliable à 29,99€ sur @Amazon
- Enregistreur vocal Plaud Note Pro — noir, 64 Go à 149€ sur @Amazon
- Ceinture cardio Polar H9 — taille M–XXL à 41,99€ sur @Amazon
- Bracelet connecté Huawei Band 10 — noir à 26,98€ sur @Amazon
- Écouteurs Beats Studio Buds+ — ivoire, réduction active du bruit à 89€ sur @Amazon
- Capteur de Porte et Fenêtre ZigBee sans Fil – Compatible avec Alexa/Google Home, SONOFF Zigbee Hub Requis, Piles Incluses à 9,48€ au lieu de 11,46€ sur @Amazon
- Caméra Sportive DJI Osmo Action 4 Adventure Combo – 3 batteries, chargeur 3 batteries, perche extensible à 219,99€ sur @Fnac
- Apple Watch SE 3 GPS 40 mm – aluminium Lumière stellaire, bracelet Sport Sable S/M à 235€ sur @Darty
- HOT! Interrupteur connecté Philips Hue Tap Dial – blanc à 24,99€ sur @Amazon – avec le coupon à activer
- HOT! Traceur Apple AirTag de 2e génération – à l’unité à 25€ sur @Amazon
- Apple Watch Series 12 GPS – 46 mm, aluminium gris sidéral à 419€ sur @Amazon
- Lot de 4 prises connectées Sonoff S61s avec télécommande à 30,09€ sur @Amazon
- HOT! Écouteurs Apple AirPods Pro 3 avec réduction active du bruit à 188€ sur @Amazon
- HOT! Enceinte connectée Amazon Echo Dot Max à 54,99€ sur @Amazon
- HOT! Pack Blink Outdoor 4 + Sync Module Core + caméra Blink Mini 2K+ à 24,99€ sur @Amazon
- HOT! Casque sans fil Sony WH-1000XM5 — noir à 217,99€ sur @Amazon
- Apple Watch Series 12 GPS 42 mm — aluminium gris sidéral, bracelet bleu marine à 369€ sur @Amazon
- Montre connectée Google Pixel Watch 5 – 41 mm, Wi-Fi à 339€ sur @Amazon
- Bracelet connecté Xiaomi Smart Band 11 à 54,99€ sur @Amazon
- Enceinte connectée Amazon Echo Dot — 5e génération, anthracite à 39,99€ sur @Amazon
- Pack de caméras Ring Outdoor Camera 2K + Indoor Camera Plus à 49,99€ sur @Amazon
- Sonnette vidéo sans fil Ring Battery Video Doorbell 2K à 49,99€ sur @Amazon
- Montre connectée CMF by Nothing Watch 3 Pro à 59€ sur @Amazon
- Écouteurs Apple AirPods 4 avec réduction active du bruit à 129€ sur @Amazon
- Écouteurs Samsung Galaxy Buds3 Pro — blancs à 119,99€ sur @Amazon
- Écouteurs Google Pixel Buds 2a — réduction active du bruit à 79€ sur @Amazon
- Casque sans fil Beats Studio Pro — kaki à 159€ sur @Amazon
- Casque sans fil Beats Solo 4 — sable à 99€ sur @Amazon
- HOT! Lunettes connectées Ray-Ban Meta Gen 2 Wayfarer — noir brillant, verres G15 verts à 304,22€ sur @Amazon
- Clé de sécurité Yubico Security Key C NFC — USB-C et NFC à 29,23€ sur @Amazon – avec le coupon à activer
- Détecteur de fumée Heiman HS1SA-E-Plus — Zigbee 3.0 à 26,57€ sur @Amazon
- Détecteur de présence Sonoff SNZB-06P24 — Zigbee et radar 24 GHz à 17,66€ sur @Amazon
- Compteur d’énergie connecté Meross EM06P — Wi-Fi, 6 canaux à 61,36€ sur @Amazon
- Montre GPS Garmin fēnix 8 AMOLED — 43 mm à 549,99€ sur @Amazon
- Tête thermostatique Sonoff TRV Gen2 TRV-ZBT — Zigbee et écran IPS à 27,90€ sur @Amazon
- Détecteur de présence Meross MS615 — Matter over Thread, radar mmWave, PIR et luminosité à 28,49€ sur @Amazon
- HOT! Traceur Bluetooth Belkin SureFind Spot blanc – compatible Apple Localiser et Google Find Hub à 9,99€ sur @Amazon
- HOT! Chargeur Samsung GaN USB-C 45 W EP-T4511XBEGEU avec câble à 32,64€ sur @Amazon – puis 20€ remboursés par Samsung, soit 12,64€ après ODR
- HOT! Casque sans fil Sonos Ace avec réduction active du bruit – noir à 169,99€ sur @Fnac – pour les adhérents, hors Fnac&Moi ; également à 189,99€ chez Boulanger
- Réveil connecté Amazon Echo Time – graphite à 104,99€ sur @Amazon
- Amazon Echo Show 8 nouvelle génération – écran HD 8,7 pouces à 109,99€ sur @Amazon
- Passerelle USB Zigbee 3.0 Sonoff ZBDongle-P – compatible ZHA et Zigbee2MQTT à 17,96€ sur @Cdiscount
- HOT! DJI Osmo Pocket 3 – caméra stabilisée 4K, version standard noire à 259€ sur @Cdiscount – avec le code 10DES129
- Tensiomètre connecté Withings BPM Vision – mesure au bras, écran couleur de 2,8 pouces, Wi-Fi et Bluetooth à 139,95€ au lieu de 178,99€ sur @Boulanger
- Chargeur USB-C UGREEN Zapix 65 W – GaN II, AVS/PPS, avec câble USB-C de 1 m à 19,99€ sur @Amazon
- Chargeur Belkin GaN USB-C 100 W repliable – blanc, 1 port USB-C à 29,99€ sur @Boulanger – 17,99€ après ODR de 12€
- HOT! Montre Connectée Garmin Vivoactive 6 – GPS, AMOLED, Bluetooth, Wi-Fi, 42mm, Lunar Gold à 199,99€ au lieu de 249,99€ sur @Boulanger
- Flipper Zero Portable à 153,43€ sur @Amazon.de
- Montre Connectée Huawei Watch Fit 4 à 99,99€ sur @Amazon
- Écouteurs sans fil Nothing Ear (3) – noirs, réduction de bruit active, Bluetooth et jusqu’à 38 h d’autonomie à 109,99€ sur @Cdiscount
- Caméra de surveillance TP-Link Tapo C211 – 2K, 3 Mpx, rotation à 360° à 19,99€ sur @Amazon
- Casque à conduction osseuse Shokz OpenMove – Gris à 63,99€ sur @Carrefour
- Compteur d’énergie triphasé Shelly Pro 3EM 120A V2 à 95,81€ sur @Amazon
- HOT! Amazon Echo Hub – écran de contrôle domotique 8 pouces, Alexa, Zigbee, Matter et Thread à 79,99€ sur @Amazon
- Écouteurs Bose Sport Open (2026) noirs – conception ouverte, Bluetooth et IP54 à 169,99€ sur @Boulanger
- Montre GPS Garmin Venu 3S AMOLED 41 mm – Lin à 293,55€ sur @Amazon
- Montre GPS Garmin Forerunner 55 42 mm – Noir à 124,99€ sur @Amazon
- HOT! Drone Antigravity A1 Standard Bundle avec batterie – caméra 360° 8K, lunettes Vision, contrôleur Grip et une batterie à 869€ au lieu de 1399€ sur @Amazon
- Détecteur de fumée et de monoxyde de carbone X-Sense XP0A-iR – Wi-Fi 2,4 GHz et alertes sur smartphone à 34,29€ au lieu de 49,99€ sur @Amazon
- Kit de détection de fuite d’eau X-Sense SWS0A41 – 4 capteurs et station SBS50, notifications sur smartphone à 53,19€ au lieu de 69,99€ sur @Amazon
- Sonnette sans fil AVANTEK – 1 bouton et 1 carillon, IP55, portée annoncée de 400 m, noir à 15,91€ au lieu de 19,99€ sur @Amazon
- Lot de 2 détecteurs de fumée et de monoxyde de carbone X-Sense XP0A-SR – autonomes, alerte vocale en français et pile remplaçable à 56,31€ au lieu de 77,99€ sur @Amazon
- Mini-drone DJI Neo à 119€ sur @Amazon
- Caméra de Surveillance Extérieure EufyCam S340 – 3K à 109€ au lieu de 186€ sur @Amazon
- Pack DJI Mini 5 Pro Fly More Combo avec DJI RC 2 + caméra DJI Osmo Pocket 3 offerte à 999,99€ sur @Fnac – ajouter le drone et la Pocket 3 éligible au panier
- [Prime] Système alarme maison sans fil connecté Wi-Fi Somfy 1875282 – grande maison 3+ personnes, sirène extérieure à 624€ au lieu de 768,01€ sur @Amazon
- Casque audio Shokz OpenRun Mini USB-C noir à 99,99€ sur @Cdiscount
- Enceinte Portable Sonos Play à 269,99€ sur @Amazon
- Pack de 3 Lumière Philips Hue Spots GU10 – White and Color Ambiance, LED intel, 400 lm, 4,2 W à 99,99€ au lieu de 145,96€ sur @Amazon
- Casque CMF by Nothing Headphone Pro – ANC hybride, audio Hi-Res LDAC, 100h d’autonomie (Gris foncé) à 49,99€ au lieu de 77€ sur @Amazon
- Batterie externe UGREEN Nexode – 45W, 20000 mAh à 25,79€ au lieu de 39,99€ sur @Amazon
- HOT! Microphones DJI Mic Mini (2 TX + 1 RX + Boîtier de Recharge), Audio de HQ, 48 h d’Utilisation à 75€ sur @Amazon
- HOT! Émetteur Mic Mini Dji – Blanc Artique à 25€ au lieu de 39,12€ sur @Amazon
- HOT! Micro DJI Mic Mini (1 TX + 1 RX) à 42,50€ au lieu de 59€ sur @Amazon
- HOT! Montre Samsung Galaxy Watch7 – 44 mm, Bluetooth, Kaki à 119,99€ sur @Carrefour – retrait dans les magasins participants
- Écouteurs Bose QuietComfort Earbuds noirs à 98,99€ sur @Joybuy – avec le code BOSEBF
- Montre connectée Google Pixel Watch 4 – 45 mm, Bluetooth, argent / bracelet Porcelaine à 249€ au lieu de 449€ sur @Fnac
- HOT! Pack Arlo Essential 3 – 2 caméras extérieures + 1 caméra intérieure à 149,99€ au lieu de 169,99€ sur @Fnac
- Coque Apple en tissage technique avec MagSafe pour iPhone 18 Pro – Bordeaux à 56,99€ au lieu de 69€ sur @Amazon
- Coque Apple en tissage technique avec MagSafe pour iPhone 18 Pro Max – Bordeaux à 56,99€ au lieu de 69€ sur @Amazon
- Chargeur Anker GaN 140 W – 4 ports à 59,99€ sur @Amazon
- Chargeur UGREEN Nexode GaN 100 W – 4 ports à 31,99€ sur @Amazon
- Chargeur Anker Prime GaN 67 W – 3 ports à 25,99€ sur @Amazon
- Chargeur UGREEN Nexode GaN 30 W – USB-C à 13,99€ sur @Amazon
- Chargeur Apple MagSafe jusqu’à 25 W – câble 1 m à 44,99€ sur @Amazon
- Chargeur Apple MagSafe jusqu’à 25 W – câble 2 m à 36,99€ sur @Amazon
➡️ Smartphones :
- Smartphone Samsung Galaxy A57 5G – RAM 8 Go, 128 Go, gris à 349€ sur @Joybuy
- Smartphone renforcé Blackview – 128 Go, batterie 10 000 mAh, écran 6,56 pouces 90 Hz à 199,99€ au lieu de 209,99€ sur @Amazon
- HOT! Smartphone POCO X8 Pro – RAM 8 Go, 256 Go, noir à 301,55€ sur @Amazon
- Smartphone Motorola Edge 70 Plus – 8 Go de RAM, 256 Go à 549€ sur @Amazon
- Smartphone Sony Xperia 1 VIII à 1 249€ sur @Amazon
- Smartphone Fairphone (Gen. 6) 5G – 8 Go de RAM, 256 Go, vert forêt à 499€ sur @Fnac
- Smartphone Oppo Reno 15 F 5G – RAM 8 Go, 256 Go, bleu à 274,54€ sur @Amazon
- HOT! Apple iPhone 17 Pro Max – 256 Go, bleu intense à 1 159€ sur @Joybuy – avec le code JBIPM250
- Apple iPhone Air – 256 Go, noir sidéral à 979€ sur @Amazon
- Pack Samsung Galaxy S26 Ultra 256 Go noir + chargeur 25 W à 1 099€ sur @Amazon – 200€ remboursés sur demande, soit 899€ après ODR
- Smartphone Fairphone 6+ 5G — 12 Go RAM, 256 Go, Noir Horizon à 599€ sur @Fnac
- Smartphone Google Pixel 11 Pro – 256 Go, vert olive à 899€ sur @Amazon
- Smartphone Nothing Phone (4b) — RAM 8 Go, 128 Go à 299€ sur @Amazon
- Xiaomi 17T Pro — RAM 12 Go, 256 Go, bleu foncé à 653€ sur @Amazon
- HOT! Pack Samsung Galaxy A56 Enterprise Edition — RAM 8 Go, 128 Go, noir et vitre de protection à 299€ sur @E.Leclerc
- HOT! Google Pixel 11 – 512 Go, noir volcanique à 769€ sur @Amazon
- Smartphone pliable Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra – 512 Go, blanc, RAM 12 Go à 1 659€ sur @Amazon – puis 300€ remboursés par ODR, soit 1 359€ après remboursement
- Pack Samsung Galaxy A37 5G 128 Go Graphite Black + enceinte JBL Grip noire à 399€ au lieu de 569€ sur @Boulanger
- HOT! Pack Samsung Galaxy S25 Edge 5G 256 Go Noir titane + casque Force Play Immersion II à 599€ sur @Darty – retrait en magasin uniquement
- Google Pixel 11 Pro XL 256 Go à 1067,85€ sur @Amazon
➡️ Tablettes / Liseuses :
- Aujourd’hui Apple iPad Air 13 pouces M4 — Wi-Fi, 256 Go, bleu à 999€ sur @Amazon
- Tablette Lenovo Yoga Tab Gen 2 – 11,1 pouces, RAM 8 Go, stockage 256 Go et stylet Tab Pen Pro 2 inclus à 539,99€ sur @Darty – chargeur non fourni
- HOT! Tablette Amazon Alexa Tablet 8 – écran 8,7 pouces, RAM 4 Go, 64 Go, avec publicités à 114,99€ sur @Amazon
- HOT! Tablette Amazon Alexa Tablet 8 – écran 8,7 pouces, RAM 4 Go, 128 Go, avec publicités à 139,99€ sur @Amazon
- Liseuse Amazon Kindle Paperwhite – écran 7 pouces, 16 Go, noir à 144,99€ sur @Boulanger – version avec publicités
- Tablette Samsung Galaxy Tab A9+ Wi-Fi – 11 pouces, RAM 8 Go, 128 Go, gris à 168,50€ sur @Cdiscount – avec le code 10DES129
- Tablette Lenovo IdeaTab Plus – écran 12,1 pouces 2,5K, RAM 8 Go, 256 Go, stylet et folio à 249,99€ sur @Cdiscount – avec le code TAB50DES299
- Tablette Amazon Alexa Tablet 11 – écran 11 pouces, RAM 8 Go et 128 Go à 229,99€ sur @Amazon
- Liseuse Kindle Scribe Colorsoft — 64 Go à 489,99€ sur @Amazon
- Apple iPad Air 13 pouces M4 — Wi-Fi, 128 Go, gris sidéral à 899€ sur @Amazon
- Apple iPad Pro 13 pouces M5 — Wi-Fi, 256 Go, argent à 1 549€ sur @Amazon
- Pack Samsung Galaxy Tab S10 FE — Wi-Fi, 128 Go, anthracite + Book Cover Keyboard à 449,99€ sur @Darty
- HOT! Samsung Galaxy Tab S10+ Wi-Fi – 12,4 pouces, 256 Go, grise et S Pen inclus à 699,99€ sur @Fnac
- Tablette Lenovo Tab M11 11 pouces – RAM 4 Go, 128 Go et stylet inclus à 119€ sur @E.Leclerc
- HOT! Tablette Microsoft Surface Pro 12 pouces – Snapdragon X Plus, RAM 8 Go, SSD 256 Go à 599€ sur @Amazon – clavier et stylet vendus séparément
- HOT! Liseuse Kindle Colorsoft 16 Go – écran couleur 7 pouces à 164,99€ sur @Amazon
- Liseuse Kobo Libra Colour – écran couleur 7 pouces, 32 Go, blanc à 239,99€ au lieu de 269,99€ sur @Darty
- Liseuse Kindle Colorsoft Signature Edition 32 Go à 199,99€ sur @Amazon
—🔥 Consoles / jeux vidéo —
➡️ Consoles / Packs Console :
- Borne d’arcade Arcade1Up PAC-MAN Classic SE à 306,77€ sur @Amazon
- Pack Nintendo Switch 2 + Nintendo Switch Sports Resort à 459,99€ sur @Amazon – jeu à télécharger
- Pack Nintendo Switch 2 + EA Sports FC 27 à environ 482€ sur @Amazon
- Console Nintendo Switch 2 – batterie remplaçable par l’utilisateur à 429€ sur @Amazon
- Nintendo Switch 2 avec batterie remplaçable + The Legend of Zelda: Ocarina of Time à 499,99€ sur @Cdiscount
- Casque de réalité virtuelle Meta Quest 3S 128 Go avec Resident Evil 4 offert à 295,99€ sur @Amazon – jeu offert à activer avec un compte Meta jusqu’au 4 janvier 2027
- Console portable MSI Claw A1M-212FR — Core Ultra 5 135H, RAM 16 Go et SSD 1 To à 499€ sur @Carrefour
- Pack Nintendo Switch 2 + Mario Kart World + 3 mois de Nintendo Switch Online à 479,99€ sur @Amazon – jeu à télécharger ; également à 499,99€ chez Fnac avec 30€ en chèques cadeaux pour les adhérents éligibles, hors Fnac&Moi, jusqu’au 30 novembre ; crédit après réception, valable 30 jours
➡️ Jeux :
- Aujourd’hui Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles sur PS5 à 26,06€ sur @E.Leclerc
- Aujourd’hui Star Wars: Dark Forces Remaster sur Nintendo Switch à 14,99€ sur @Amazon
- Aujourd’hui Cyberpunk 2077: Ultimate Edition sur Xbox Series X à 27,44€ sur @Amazon
- Aujourd’hui Cult of the Lamb: Definitive Edition sur Nintendo Switch à 29,51€ sur @Amazon
- Aujourd’hui Star Wars: Galactic Racer – Deluxe Edition sur PS5 à 33,57€ sur @E.Leclerc – retrait en magasin uniquement
- Gran Turismo 7 sur PS4 à 24,99€ sur @Amazon
- HOT! Cronos: The New Dawn sur Nintendo Switch 2 à 23,35€ sur @Amazon – carte-clé de jeu, téléchargement requis
- The Last of Us Remastered — PlayStation Hits sur PS4 à 8,99€ sur @Amazon
- Sackboy : A Big Adventure sur PS5 à 22,99€ sur @Amazon
- Gran Turismo 7 sur PS5 à 31,14€ sur @E.Leclerc – retrait en magasin uniquement
- Screamer sur PS5 à 11,99€ sur @Cultura – retrait en magasin selon disponibilité
- The Last of Us Part I Remake sur PS5 à 26,14€ sur @Joybuy – avec le code BFKOL10
- Ghost of Tsushima Director’s Cut sur PS5 à 26,11€ sur @Joybuy – avec le code BFKOL10
- HOT! Final Fantasy VII Remake Intergrade sur Nintendo Switch 2 à 24,99€ sur @Fnac – carte-clé de jeu, téléchargement requis
- Monster Hunter Wilds sur Xbox Series X à 16,98€ sur @Amazon
- HOT! Dragon Quest III HD-2D Remake sur Nintendo Switch à 25,99€ sur @Cdiscount
- HOT! The Outer Worlds 2 sur PS5 à 18,50€ sur @Fnac
- The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sur Nintendo Switch à 41,90€ sur @Amazon
- Diablo IV: Age of Hatred Collection sur Nintendo Switch 2 à 39,99€ sur @Cdiscount – code de téléchargement dans la boîte
- HOT! Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard sur PS5 à 13,42€ sur @E.Leclerc – avec la carte E.Leclerc ; retrait en magasin uniquement
- Cyberpunk 2077: Ultimate Edition sur PS5 à 32,99€ sur @Amazon
- HOT! Cronos: The New Dawn sur PS5 à 24,99€ sur @Amazon
- Super Bomberman Collection sur Xbox Series X à 18,99€ sur @Amazon
- Assassin’s Creed Black Flag Resynced — édition de lancement sur PS5 à 34,99€ sur @Boulanger
- Clair Obscur: Expedition 33 sur PS5 à 39,99€ sur @Fnac
- Assassin’s Creed: The Ezio Collection sur Nintendo Switch à 18,49€ sur @Amazon
- HOT! Bravely Default Flying Fairy HD Remaster sur Nintendo Switch 2 à 18€ sur @Amazon – carte-clé de jeu, téléchargement requis
- The Rogue Prince of Persia sur PS5 à 14,24€ sur @Amazon
- Assassin’s Creed Black Flag Resynced, édition de lancement sur Xbox Series X à 34,99€ sur @Micromania
- Dragon Ball: Sparking! Zero sur PS5 à 23,99€ sur @Joybuy
- Call of Duty: Modern Warfare 4 sur PS5 à 49,99€ sur @Fnac
- Dragon Is Dead, Guernian Edition sur Nintendo Switch à 20,99€ sur @Amazon
- Anno 117: Pax Romana sur PS5 à 19,99€ sur @Cultura
- Control Ultimate Edition sur PS5 à 18,99€ sur @Amazon
- HOT! Sonic X Shadow Generations sur Nintendo Switch 2 à 17,87€ sur @E.Leclerc – retrait en magasin uniquement
- Rayman: 30th Anniversary Edition sur Nintendo Switch à 17,11€ sur @Amazon
- HOT! Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard sur Xbox Series X à 4,99€ sur @Micromania – retrait en magasin uniquement
- HOT! SHINOBI: Art of Vengeance sur PS5 à 13,47€ sur @E.Leclerc – retrait en magasin uniquement
- HOT! LEGO Horizon Adventures sur PS5 à 9,87€ sur @Fnac
- Kingdom Come: Deliverance II, Day One Edition sur Xbox Series à 16,80€ sur @E.Leclerc – retrait en magasin uniquement
- Star Wars Outlaws Gold Edition sur Nintendo Switch 2 à 24,99€ sur @Amazon
- HOT! Yakuza 0: Director’s Cut sur Nintendo Switch 2 à 17,87€ sur @E.Leclerc – retrait dans les magasins participants
- HOT! Let’s Sing 2026 sur Nintendo Switch à 13,47€ sur @E.Leclerc – retrait dans les magasins participants
- The Last Ninja Collection sur Nintendo Switch – Édition Limitée à 19,77€ sur @Amazon
- HOT! Persona 3 Reload sur Nintendo Switch 2 à 21,44€ sur @E.Leclerc
- HOT! Yakuza 0: Director’s Cut sur PS5 à 16,80€ sur @E.Leclerc
- Ori: The Collection sur Nintendo Switch à 19,29€ sur @E.Leclerc
- The Last of Us Part II Remastered sur PS5 à 25,94€ sur @Cdiscount
- HOT! Cyberpunk 2077: Ultimate Edition sur Nintendo Switch 2 à 38,40€ sur @E.Leclerc – offre en magasin jusqu’au 28 novembre
- HOT! God of War — PlayStation Hits sur PS4 à 8,94€ sur @Cdiscount
- Battlefield 6 Édition Standard sur PS5 à 25,31€ sur @Amazon – connexion Internet et compte EA requis, y compris en solo
- Uncharted: The Nathan Drake Collection — PlayStation Hits sur PS4 à 9,99€ sur @Cdiscount
- God of War III Remastered — PlayStation Hits sur PS4 à 9,99€ sur @Cdiscount
- Bloodborne — PlayStation Hits sur PS4 à 9,99€ sur @Cdiscount
- Ratchet & Clank — PlayStation Hits sur PS4 à 9,99€ sur @Cdiscount
- Suikoden I & II HD Remaster Day One Edition sur Nintendo Switch à 28,24€ sur @E.Leclerc – retrait dans une sélection de magasins
- Rayman: 30th Anniversary Edition sur PS5 à 17,11€ sur @Amazon
- High on Life: Nintendo Switch 2 Edition à 35,01€ sur @Amazon
- Lego Batman : L’Héritage du Chevalier Noir sur PS5 à 33,57€ sur @E.Leclerc – retrait en magasin
- Red Dead Redemption 2 sur PS4 à 17,99€ sur @Cdiscount
- High on Life 2 sur Nintendo Switch 2 à 22,88€ sur @Amazon
- MOUSE: P.I. For Hire sur PS5 à 17,11€ sur @Amazon
- Fire Emblem: Fortune’s Weave sur Nintendo Switch 2 à 53,95€ sur @Joybuy – avec le code BFKOL10
- Final Fantasy Resonance sur Nintendo Switch 2 à 45,28€ sur @E.Leclerc – retrait dans les magasins participants
- Xenoblade Chronicles X Definitive Edition sur Nintendo Switch à 34,99€ sur @Joybuy – avec le code BFKOL10
- SnowRunner sur Nintendo Switch 2 à 14,99€ sur @Micromania – retrait en magasin uniquement
- Marvel Cosmic Invasion sur PS5 à 17,74€ sur @Amazon
- MOUSE: P.I. For Hire sur Nintendo Switch 2 à 29,99€ sur @Amazon
- Star Wars Outlaws sur PS5 ou Xbox Series X à 14,99€ sur @Fnac
- Assassin’s Creed Shadows sur Nintendo Switch 2 à 14,99€ au lieu de 29,99€ sur @Micromania – retrait en magasin
- The Disney Afternoon Collection sur Nintendo Switch à 14,24€ sur @E.Leclerc – offre en magasin
- Assassin’s Creed Shadows sur PS5 à 22,58€ sur @E.Leclerc – avec la carte E.Leclerc
- HOT! Nintendo Switch Sports Resort sur Nintendo Switch 2 à 39,99€ sur @Joybuy – avec le code BFKOL10
- Star Fox sur Nintendo Switch 2 à 39,99€ sur @Joybuy – avec le code BFKOL10
- Hades II – Nintendo Switch 2 Edition à 30,94€ sur @Joybuy – avec le code BFKOL10
- Metroid Prime 4: Beyond sur Nintendo Switch à 26,99€ sur @Joybuy – avec le code BFKOL10
- Splatoon Raiders sur Nintendo Switch 2 à 39,99€ sur @Joybuy – avec le code BFKOL10
- Mortal Kombat 1 sur PS5 à 13,42€ au lieu de 20,14€ sur @E.Leclerc – offre en magasin
- Pack Clair Obscur : Expedition 33 et Elden Ring sur PS5 à 51,51€ sur @Amazon.es
- Lost Soul Aside sur PS5 à 13,14€ au lieu de 28,92€ sur @Amazon
- Lego Batman : L’Héritage du Chevalier Noir sur Nintendo Switch 2 à 35,75€ sur @E.Leclerc – retrait dans les magasins participants
- HOT! Kingdom Come: Deliverance II – Day One Edition sur PS5 à 16,80€ sur @E.Leclerc – retrait dans une sélection de magasins
- 007 First Light sur PS5 à 40,28€ sur @E.Leclerc
➡️ Accessoires Consoles/ périphériques :
- Aujourd’hui Manette sans fil Turtle Beach Rematch Donkey Kong pour Switch à 29,16€ sur @Amazon – compatible Switch 2, sans bouton C
- Aujourd’hui Manette sans fil Xbox – Carbon Black à 42,44€ sur @Amazon
- HOT! Manette sans fil Turtle Beach Afterglow Wave pour Nintendo Switch 2 – violet à 33,92€ sur @Cdiscount
- Casque gaming sans fil SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless à 219,99€ sur @Amazon
- Sacoche de transport PDP Pull-N-Go Mario pour Nintendo Switch à 6,99€ sur @Fnac
- Manette sans fil Turtle Beach Rematch – noire, RGB, pour Nintendo Switch 2 à 45€ sur @Amazon
- Sacoche PDP Commuter Case Elite Edition pour Nintendo Switch à 5,99€ sur @Fnac
- Casque gaming sans fil SteelSeries Arctis Nova Pro Omni – graphite à 319,99€ sur @Amazon
- Manette Nintendo Switch Pro Controller à 49,99€ sur @Joybuy – avec le code BFKOL10
- HOT! Casque gaming sans fil Logitech G Astro A50 Gen 5 avec station de recharge — blanc à 169,99€ sur @Amazon
- Manette GameSir G7 Pro avec station de recharge – sticks TMR, PC, Xbox et Android à 75,99€ sur @Amazon – connexion filaire sur Xbox
- Manette PS5 sans fil DualSense Edge à 169,99€ sur @Cdiscount – avec le code 10DES129
- HOT! Casque sans fil Logitech G PRO X 2 Lightspeed – blanc à 112,39€ sur @Cdiscount
- Casque de réalité virtuelle Sony PlayStation VR2 à 339€ sur @Cdiscount – avec le code 10DES129
- HOT! Pack Logitech G29 avec volant, pédales et casque sans fil G733 – PS5, PS4 et PC à 179,99€ sur @Cdiscount – avec le code 10DES129
- Manette sans fil Xbox Series X|S dès 4,99€ après reprise d’une DualSense PS5 sur @Micromania – reprise d’une DualSense en bon état, en magasin avec Mégacarte et pièce d’identité, jusqu’au 30 novembre
- HOT! Housse Belkin pour Nintendo Switch 2 avec batterie externe de 10 000 mAh à 19,99€ sur @Boulanger – 11,99€ après ODR de 8€ ; dossier à déposer sous 15 jours
- Paire de manettes Joy-Con 2 pour Nintendo Switch 2 – Bleu / Jaune clair à 64,99€ sur @JoyBuy avec le code BFKOL10
- Volant et pédalier Logitech G29 Driving Force – PS5, PS4 et PC à 159,97€ sur @Amazon
- Manette Nintendo Switch 2 Pro Controller à 64,89€ sur @Joybuy – avec le code BFKOL10
- Casque sans fil Sony Pulse Elite V2 – PS5 / PC, Bluetooth et dongle USB à 109,99€ sur @Boulanger
- Casque sans fil Logitech G435 Lightspeed – Bluetooth, compatible PC / PS4 / PS5 / Mobile / Nintendo Switch à 28,99€ au lieu de 47,04€ sur @Amazon
- Manette sans fil Xbox Series et PC – Robot White à 39,99€ sur @Joybuy – avec le code BFKOL10
- Manette sans fil Sony DualSense blanche – PS5 / PC à 54,99€ au lieu de 71,98€ sur @Cdiscount
- Manette sans fil Sony DualSense Edge blanche – PS5 / PC à 168,84€ au lieu de 189€ sur @E.Leclerc – offre en magasin
— 🔥 Stockage —
➡️ Disques durs / NAS :
- Serveur NAS Ugreen NASync DXP480T Plus – 4 Baies M.2 NVMe, Intel Core i5 (12e Gén), Port 10 GbE, Wi-Fi 6, Gris à 659,99€ au lieu de 899,99€ sur @Boulanger
- HOT! NAS Ugreen DXP2800 — 2 baies, Intel N100 et réseau 2,5 GbE à 313,49€ sur @Amazon – vendu sans disques
- NAS TerraMaster F2-425 – 2 baies, Intel N5095, RAM 4 Go et réseau 2,5 GbE à 255,99€ sur @Amazon – vendu sans disques
- [Prime] Disque dur externe Seagate FireCuda X Vault STNL8000400 — 8 To et USB-C à 249,99€ sur @Amazon
- NAS Ugreen DH2300 – 2 Baies, 4Go RAM, Connexion NFC, LAN 1GbE à 169,99€ sur @Cdiscount – avec le code 10DES129
➡️ SSD :
- SSD externe Lenovo PS6S – 1 To, argent et orange à 139,99€ sur @Fnac
- SSD Samsung 9100 Pro 1 To – NVMe PCIe 5.0 à 194,98€ sur @Amazon
- SSD SanDisk Optimus GX Pro 8100 — 1 To, PCIe Gen5, sans dissipateur à 204,99€ sur @Amazon
- SSD interne Samsung 990 1 To (MZ-V9V1T0BW) – M.2, PCIe 4.0, jusqu’à 7 150 Mo/s à 153,99€ sur @Amazon
- SSD interne Acer Predator GM7 1 To – M.2 2280, PCIe 4.0, jusqu’à 7400 Mo/s à 153,99€ sur @Amazon
- SSD interne NVMe M.2 Netac NV3000 1 To – PCIe 3.0 x4, jusqu’à 3500 Mo/s à 107,82€ sur @AliExpress – avec le code FRB13 et le coupon de 1,87€ à activer
➡️ Clés USB :
➡️ Cartes mémoires (SD / microSD)
- Carte micro SDXC Samsung P9 Express – 512GB à 98,92€ sur @Amazon.es
— 🔥 TV / Son —
- Aujourd’hui HOT! TV Samsung TQ65S85H — OLED 65 pouces, 4K et 120 Hz à 1 099,99€ sur @Carrefour – 200€ crédités sur la carte Carrefour Club pour un prochain achat ; jusqu’au 1er décembre
- Aujourd’hui HOT! TV OLED LG OLED55C6 – 55 pouces et 4K à 1099€ sur @Darty
- Aujourd’hui HOT! TV Mini LED Samsung TQ75QN74H 2026 – 75 pouces, 4K à 879€ sur @Boulanger – avec le code BLACK20 jusqu’au 26 novembre à 23h59
- Aujourd’hui HOT! Barre de son Samsung HW-Q995H – Dolby Atmos 11.1.4, caisson et enceintes arrière à 780€ sur @Boulanger – avec le code BLACK20 jusqu’au 26 novembre à 23h59
- Aujourd’hui HOT! Pack enceinte Marshall Stanmore III et casque sans fil Major V à 279,99€ sur @Boulanger – avec le code BLACK20 jusqu’au 26 novembre à 23h59
- Aujourd’hui HOT! Pack de 2 enceintes Sonos Era 100 SL noires – Wi-Fi, Bluetooth et AirPlay à 279€ sur @Boulanger – avec le code BLACK20 jusqu’au 26 novembre à 23h59
- Aujourd’hui TV Samsung TQ55S99H (2026) – OLED 4K, 55 pouces, 4 HDMI 2.1 à 1 679€ sur @Boulanger – avec le code BLACK20 jusqu’au 26 novembre à 23h59
- Aujourd’hui Barre de son Bose Smart Soundbar noire – Dolby Atmos, Wi-Fi, AirPlay et Bluetooth à 309€ sur @Boulanger – avec le code BLACK20 jusqu’au 26 novembre à 23h59
- Aujourd’hui TV OLED Sony BRAVIA 6 (2026) – 55 pouces, 4K, 120 Hz, Google TV à 979€ sur @Boulanger – avec le code BLACK20 jusqu’au 26 novembre à 23h59
- Aujourd’hui TV Samsung 75M70H — Mini LED 4K, 75 pouces à 699,97€ sur @Amazon
- TV TCL 75Q7C — 75 pouces, QD-Mini LED 4K et 144 Hz à 794,99€ sur @Joybuy – avec le code BFKOL10
- TV Hisense 50A6S (2026) — 50 pouces, 4K et Dolby Vision à 257€ sur @Amazon
- Enceinte Bluetooth JBL Partybox Stage 320 noire à 349€ sur @E.Leclerc
- Enceinte résidentielle Harman Kardon Aura Studio 5 noire à 228,99€ sur @Boulanger
- Vidéoprojecteur portable Hisense M2SE Pro (2026) – 4K, triple laser à 710,10€ sur @Amazon
- HOT! TV TCL NXTVision 55A300 Pro – QLED 55 pouces, 4K 144 Hz, barre de son et caisson Bang & Olufsen à 649€ sur @Amazon
- TV Hisense 65E7Q Pro – QLED 65 pouces, 4K, dalle 144 Hz à 599€ sur @E.Leclerc – retrait en magasin selon disponibilité
- TV Hisense 55E7S – QLED 55 pouces, 4K et 60 Hz à 349,99€ sur @Carrefour
- Barre de son Sonos Arc Ultra – noire à 780,49€ sur @Amazon.de
- Vidéoprojecteur BenQ TK705i – 4K, 3 000 lumens et Google TV à 999€ sur @Amazon
- TV LG OLED77B6ELC – OLED 77 pouces, 4K et 120 Hz à 1 799,99€ sur @Carrefour – 20% crédités sur la carte Carrefour Club pour un prochain achat ; jusqu’au 30 novembre
- Vidéoprojecteur Hisense PT1 – ultra courte focale, 4K et triple laser à 1 309,92€ sur @Amazon.de
- HOT! Microphone dynamique Shure SM58 S – XLR, avec interrupteur à 75,50€ sur @Cdiscount
- Enceinte Bluetooth JBL Charge Essential 3 – noire, avec fonction batterie externe à 79,99€ sur @Fnac
- TV Samsung Neo QLED 65QN70H — 65 pouces, 4K à 649€ sur @Amazon
- HOT! TV Samsung Mini LED 65M70H — 65 pouces, 4K à 499,98€ sur @Amazon
- TV Samsung OLED 48S85H — 48 pouces, 4K à 795€ sur @Amazon
- Platine vinyle Sony PS-LX3BT – Bluetooth, 33 et 45 tours à 189€ sur @Boulanger
- HOT! Enceinte Bluetooth portable JBL Flip 7 – étanche IP68 à 85€ sur @Amazon
- Enceinte Bluetooth portable CMF Speaker S — 10 W, IP68 à 49€ sur @Amazon
- Vidéoprojecteur XGIMI Elfin Flip — Full HD 1080p, LED, 400 ISO lumens à 249€ sur @Cdiscount – avec le code 10DES129
- HOT! TV TCL 65C69K – 65 pouces, QD-Mini LED 4K, 144 Hz et Google TV à 599€ sur @Cdiscount – avec le code 10DES129
- TV LG OLED55B6ELC — OLED 55 pouces, 4K, 120 Hz à 899€ sur @E.Leclerc
- Enceinte Bluetooth Bose SoundLink Flex 2 à 89,99€ sur @Amazon
- Enceinte Bluetooth Anker Soundcore 2 — IPX7 à 24,99€ sur @Amazon
- HOT! Enceinte Bluetooth JBL Xtreme 4 — noire à 169,99€ sur @Amazon
- Vidéoprojecteur Soundcore Nebula Cosmos 4K SE – UHD 4K, source LED et laser, Dolby Vision et Google TV à 890€ sur @Son-Vidéo
- TV Samsung 55M70H – 55 pouces, Mini LED 4K et Smart TV à 399,98€ sur @Amazon
- Vidéoprojecteur XGIMI Elfin Flip 4K — triple laser, Google TV à 739€ sur @Cdiscount – avec le code 10DES129
- Lecteur multimédia Amazon Fire TV Stick HD — nouvelle génération à 23,99€ sur @Amazon
- Barre de son Sony BRAVIA Theatre Bar 8 — Dolby Atmos et DTS:X à 449€ sur @Amazon
- TV TCL 55C69K — 55 pouces, QD-Mini LED 4K et Google TV à 499€ sur @Amazon
- TV Xiaomi L32MB-FAVEU 2026 — 32 pouces, HD et Fire TV à 139€ sur @Amazon
- HOT! TV Xiaomi F Pro – 75 pouces, QLED 4K, Fire TV et HDR10+ à 499€ sur @Amazon
- Enceinte Teufel Motiv XL – Wi-Fi, Bluetooth, AirPlay 2, Google Cast et 210 W à 519,98€ sur @Amazon
- Platine vinyle Bluetooth Swingson On Set BT à 59€ sur @Fnac
- Récepteur audio Bluetooth Ugreen 65059 – LDAC, Bluetooth 6.0 et jack 3,5 mm à 15,59€ sur @Amazon
- TV TCL 65C8L / 65C89L – 65 pouces, SQD Mini LED 4K à 1 190€ sur @Son-Vidéo – 100€ remboursés par TCL sur demande, soit 1 090€ après ODR
- Enceinte Sonos Era 100 SL noire – Wi-Fi, Bluetooth, AirPlay et multiroom à 159€ au lieu de 199,99€ sur @Boulanger
- TV TCL 65QLED810L – 65 pouces, QD-Mini LED 4K, 144 Hz et Google TV à 599€ sur @E.Leclerc
- TV Samsung TU50M70H (2026) – 50 pouces, Mini LED 4K et Smart TV Tizen à 349,99€ sur @Joybuy
- TV Hisense 75UR9S (2026) – 75 pouces, 4K RGB Mini LED, 180 Hz à 1399€ au lieu de 1999€ sur @Darty
- Barre de son JBL SB 595 – 3.1.2, 440 W, Dolby Atmos et caisson de basses sans fil à 199€ sur @Boulanger
- Vidéoprojecteur portable XGIMI MoGo 4 Laser – Triple laser, Full HD 1080p, 550 lumens ISO, Google TV, Netflix, batterie 2h30, Harman Kardon à 499€ au lieu de 647€ sur @Amazon
- Pack Philips Hue Play Screen Sync + ruban LED gradient Play 65 pouces + lampe à poser Hue Play à 169,99€ au lieu de 299,99€ sur @Boulanger
- Platine vinyle House Of Marley Simmer Down – Bluetooth, cellule Audio-Technica, plateau en aluminium (retrait dans une sélection de magasins) à 55€ au lieu de 175€ sur @Fnac
- Vidéoprojecteur Xgimi MoGo 2 Pro Gen 2 à 299€ au lieu de 449€ sur @Son-vidéo
- HOT! Enceinte Sonos Era 300 à 439€ au lieu de 549€ sur @Son-vidéo
- Enceinte Bluetooth Marshall Acton III – noire à 179,99€ sur @Fnac
- HOT! Fire TV Stick 4K à 37,99€ sur @Amazon
- HOT! Fire TV Stick 4K Max à 52,99€sur @Amazon
- Paire d’Enceintes Colonne Q Acoustics 3050i – Noir mat à 549€ sur @Son-vidéo
- Ampli Home Cinema SONY TA-AN1000 – 8k, 7.2 Canaux, 360 Spatial Sound Mapping à 690€ sur @Fnac
- TV OLED Samsung 55S85H 55 pouces à 899€ sur @Amazon
- Lecteur multimédia Amazon Fire TV Stick 4K Plus à 37,99€ sur @Amazon
- Vidéoprojecteur Anker Nebula Capsule 3 Laser à 439,99€ sur @Amazon
- Vidéoprojecteur Anker Nebula Capsule 3 – Full HD, Google TV + trépied batterie à 299,99€ au lieu de 499,99€ sur @Darty
- TV Philips 55OLED761 – 55 pouces, OLED 4K, Ambilight à 899,99€ au lieu de 1399,99€ sur @Carrefour
—🔥 Informatique / Composants —
➡️ Périphériques :
- Aujourd’hui Tapis de bureau Logitech Studio Series – 70 × 30 cm, gris à 11,19€ sur @Amazon
- Aujourd’hui Imprimante multifonction Epson EcoTank ET-2910 – Wi-Fi, réservoirs et 4 bouteilles incluses à 139,99€ sur @Cdiscount – avec le code 10DES129
- Aujourd’hui Souris filaire Logitech G502 HERO à 28,45€ sur @Amazon
- Souris sans fil Logitech G502 X Plus Lightspeed — blanche, RGB à 79,99€ sur @Joybuy
- Souris gaming sans fil Cherry XTRFY M64 bleue à 19,90€ sur @Amazon
- Clavier gaming Razer Huntsman Mini – AZERTY, format 60% et switches optiques linéaires à 49,90€ sur @Amazon
- HOT! Clavier mécanique Corsair K65 Plus Wireless – format 75%, AZERTY français, switches MLX Red à 81,66€ sur @Amazon
- HOT! Souris gaming sans fil Logitech G Pro X Superlight 2 – blanche à 69,66€ sur @Amazon.es
- Ensemble clavier et souris sans fil Logitech MK270 – AZERTY français à 19,99€ sur @Amazon
- Clavier mécanique filaire Keychron C2 Pro 8K – AZERTY français ISO-FR, RGB à 49,99€ sur @Amazon
- Clavier sans fil Logitech MX Keys S Plus – avec repose-poignet, rétroéclairé, Bluetooth, multi-appareils compatible MX MASTER 3S à 79,99€ au lieu de 99,99€ sur @Amazon
- HOT! Clavier mécanique sans fil Logitech G915 X Lightspeed – AZERTY, switches tactiles, noir à 124,99€ sur @Cdiscount
- Station d’accueil magnétique ORICO 6-en-1 – USB-C et boîtier SSD M.2 NVMe 2230 à 22,10€ sur @Amazon – SSD vendu séparément
- Clavier mécanique THE G-LAB Keyz Elite 450 BW – AZERTY, sans fil et écran LCD à 80,99€ sur @Boulanger
- Routeur Wi-Fi 6 Tenda AX12 Pro AX3000 — double bande et 4 ports Gigabit à 29,76€ sur @Amazon
- Clavier sans fil Logitech MX Keys S — AZERTY français, graphite, rétroéclairé à 69,99€ sur @Boulanger
- HOT! Apple Magic Keyboard USB-C avec Touch ID et pavé numérique – AZERTY français, blanc à 137,65€ sur @Amazon – Touch ID réservé aux Mac avec puce Apple
- Apple Magic Keyboard USB-C compact avec Touch ID – AZERTY français, blanc à 117,90€ sur @Amazon – Touch ID réservé aux Mac avec puce Apple
- Apple Magic Keyboard USB-C sans Touch ID – AZERTY français à 90,03€ sur @Amazon
- Apple Magic Mouse USB-C – blanche à 59,99€ sur @Amazon
- Apple Pencil Pro pour iPad compatibles à 109€ sur @Amazon
- Lot de 7 kg de filament Soleyin PLA+ 1,75 mm pour imprimante 3D à 48,94€ sur @Joybuy – avec le code JBBF50, en ajoutant 7 bobines de 1 kg au panier
- Système audio 5.1 Logitech Z906 – 500W RMS, Certifié THX, Dolby & DTS à 208,99€ au lieu de 241,03€ sur @Amazon
- Apple Magic Trackpad USB-C – Blanc à 98€ sur @Amazon
- Apple Magic Trackpad USB-C – Noir à 117,84€ sur @Amazon
- HOT! Souris sans fil rechargeable Logitech MX Master 4 – 8000 dpi, Dongle USB-C + 2 mois Adobe offerts à 99,99€ sur @Boulanger
➡️ PC portables / PC fixes :
- Aujourd’hui Mini PC NiPoGi P3 – Intel Core i5-12500H, RAM 24 Go, SSD 512 Go, Windows 11 Pro, gris à 379,90€ sur @Darty
- Aujourd’hui PC portable HP OmniBook X Flip 14-fm0007nfx – OLED tactile 14 pouces, Core Ultra 7, 16 Go, SSD 512 Go à environ 900,09€ sur @Darty – après remise immédiate de 10%, jusqu’au 26 novembre à 23h59 ; chargeur non fourni
- Aujourd’hui PC portable Asus Vivobook S16 S5608QA-U3443W — OLED 16 pouces, Snapdragon X, RAM 8 Go, SSD 256 Go à environ 450,45€ sur @Darty – après remise immédiate de 10%, jusqu’au 26 novembre à 23h59 ; chargeur non fourni
- Aujourd’hui PC portable Asus Vivobook S16 S5608QA-U3442W — OLED 16 pouces, Snapdragon X, RAM 16 Go, SSD 256 Go à 649,99€ sur @Boulanger – avec le code SNAP50 jusqu’au 30 novembre ; chargeur non fourni
- Aujourd’hui PC portable Asus Zenbook 14 UX3480QA-U1089W – OLED 14 pouces, Snapdragon X, RAM 8 Go, SSD 256 Go, bleu à 599,99€ sur @Boulanger – avec le code SNAP50 jusqu’au 30 novembre ; chargeur non fourni
- PC portable Lenovo IdeaPad Slim 3 16IPH11 – 16 pouces WUXGA IPS, Core Ultra 5, RAM 16 Go, SSD 512 Go à 649,99€ sur @Cdiscount – avec le code 50D449 ; sans Windows ni chargeur
- PC portable Microsoft Surface Laptop 13 pouces – Snapdragon X Plus, RAM 8 Go, SSD 256 Go, platine à 540,39€ sur @Darty – après remise immédiate de 10%, jusqu’au 26 novembre à 23h59 ; chargeur non fourni
- PC portable Lenovo Yoga Slim 7 14Q8Y11 – OLED 14 pouces, Snapdragon X2 Plus, RAM 16 Go, SSD 512 Go à 949,99€ sur @Boulanger – avec le code SNAP50 jusqu’au 30 novembre ; chargeur non fourni
- HOT! Apple MacBook Air 13 pouces M5 – RAM 16 Go, SSD 512 Go, argent à 1 209,99€ sur @Carrefour – 210€ crédités sur la carte Carrefour Club pour un prochain achat, jusqu’au 1er décembre ; retrait en magasin selon les stocks ; chargeur non fourni
- Apple iMac 24 pouces M6 – CPU 10 cœurs, GPU 10 cœurs, RAM 16 Go, SSD 256 Go, argent à 1 699€ sur @Boulanger
- Apple iMac 24 pouces M6 – CPU 12 cœurs, GPU 12 cœurs, RAM 16 Go, SSD 512 Go, argent à 2 099€ sur @Boulanger
- Apple iMac 24 pouces M6 – CPU 12 cœurs, GPU 12 cœurs, RAM 24 Go, SSD 512 Go, argent à 2 299€ sur @Boulanger
- Apple MacBook Pro 14,2 pouces M6 – RAM 32 Go, SSD 1 To à 2 538€ sur @Amazon
- PC portable Acer Nitro V 16 AI ANV16-61-R1HC – 16 pouces, Ryzen AI 9 365, RTX 5070, RAM 32 Go et SSD 1 To à 1 649€ sur @Amazon
- Apple MacBook Air 15 pouces M5 – RAM 16 Go, SSD 512 Go, argent à 1 499€ sur @E.Leclerc
- Apple MacBook Pro 16 pouces M5 Pro – RAM 24 Go, SSD 1 To, noir sidéral à 2 999€ sur @Amazon
- Apple MacBook Air 13 pouces M5 — RAM 16 Go, SSD 512 Go, Ciel à 1 199€ sur @Amazon
- PC portable MSI Raider 16 HX B2WH-019FR – QHD+ 240 Hz, Core Ultra 7, RTX 5070 Ti, RAM 32 Go et SSD 1 To à 2 299,99€ sur @Fnac – prix adhérent
- Apple Mac mini M6 — RAM 16 Go, SSD 256 Go à 842,02€ sur @Amazon.de
- PC portable Dell XPS 13 DX13260 – écran 13,4 pouces 2,5K jusqu’à 120 Hz, Core Ultra 7, RAM 16 Go et SSD 1 To à 1349€ sur @Amazon
- PC portable Dell 15 DC15250 – 15,6 pouces Full HD 120 Hz, Core i5-1334U, RAM 16 Go, SSD 512 Go et Windows 11 à 529€ sur @Amazon
- PC portable Lenovo Legion 5 15IRX10 avec sac à dos – OLED 15,1 pouces 165 Hz, Core i7-13650HX, RTX 5060 115 W, RAM 16 Go et SSD 512 Go à 1 349,99€ sur @Cdiscount – avec le code 50D449 ; sans Windows
- PC portable 14″ ASUS ZenBook 14 OLED UX3407 – OLED WUXGA, X1P-26 100, 16 Go RAM, 512 Go SSD, 70 Wh, Win 11 à 899,99€ sur @Carrefour – 200€ crédités sur la carte Carrefour Club pour un prochain achat ; retrait en magasin selon disponibilité ; chargeur non fourni
- PC portable Acer Aspire Go 15 AG15-42P-R6LD – 15,6 pouces Full HD IPS, Ryzen 7 5825U, RAM 16 Go et SSD 512 Go à 524,99€ au lieu de 639,99€ sur @Cdiscount – avec le code 50D449 ; sans Windows
- Apple Mac Studio M5 Max – RAM 36 Go, SSD 512 Go à 2 689€ sur @Cdiscount – avec le code 10DES129
- PC portable Acer Nitro V 16 AI ANV16-42-R3JW – 16 pouces WUXGA 180 Hz, Ryzen 7 260, RTX 5060, RAM 16 Go, SSD 512 Go à 1 149,99€ sur @Fnac – retrait en magasin uniquement
- HOT! PC portable Gigabyte AERO X16 – 16 pouces WQXGA 165 Hz, Ryzen AI 7 350, RTX 5070, RAM 16 Go, SSD 1 To à 1399,99€ au lieu de 1799,99€ sur @Boulanger – avec le code GAMER100
- HOT! PC portable MSI Crosshair 16 Max HX E2WGK-002FR – 16 pouces QHD+ 240 Hz, Core Ultra 7, 16 Go, SSD 512 Go, RTX 5070 à 1499,99€ au lieu de 2299,99€ sur @Fnac
➡️ Composants PC :
- Ventirad DeepCool AK620 Digital blanc – double ventilateur 120 mm à 40,99€ sur @Cdiscount
- Processeur AMD Ryzen 7 9850X3D — socket AM5 à 394,99€ sur @Amazon
- HOT! Alimentation PC Corsair RM850x (2024) – 850 W, 80 PLUS Gold, ATX 3.1, modulaire à 99,99€ sur @Darty
- Boîtier PC Corsair Frame 4000X RS blanc – 4 ventilateurs RS120 inclus à 88,99€ sur @Amazon
- Boîtier PC MSI MPG Gungnir 110R à 50,49€ sur @Amazon
- Ventirad be quiet! Pure Rock 3 Slim à 16,99€ sur @Joybuy
- Carte mère MSI B760M Gaming Plus WiFi – LGA 1700, DDR5 à 85,99€ sur @Amazon
- Boîtier PC MSI MAG Pano M100L PZ – noir, micro-ATX à 46,49€ sur @Amazon
- Alimentation PC MSI MAG A750GLS PCIE5 – 750 W, modulaire, 80 Plus Gold à 75,95€ sur @Amazon
- Processeur AMD Ryzen 7 7800X3D — socket AM5 à 283,99€ sur @Amazon
- Boîtier PC ATX MSI MAG Pano 100L PZ – blanc à 56,49€ sur @Amazon
- [Prime] Pad thermique Thermal Grizzly PhaseSheet PTM – 50 x 40 mm à 9€ sur @Amazon
- HOT! Pack Corsair FRAME 4000D RS + alimentation RM850e 850 W Platinum + 3 ventilateurs RS120 ARGB à 169,99€ sur @Fnac – ajouter le boîtier Corsair, l’alimentation RM850e et le lot de 3 ventilateurs au panier ; remise automatique jusqu’au 30 novembre
- Carte graphique ASUS Intel Arc Pro B70 – 32 Go, GDDR6 ECC, inférence IA locale à 1749,99€ sur @Grosbill
- [Prime] Ventirad Thermalright Peerless Assassin 140 Digital Black à 40,85€ sur @Amazon
- [Prime] Pâte thermique Thermal Grizzly Kryonaut – 11,1 g à 18,56€ sur @Amazon
- [Prime] HOT! Boîtier PC ATX NZXT H5 Flow – verre trempé et 2 ventilateurs de 120 mm à 43,63€ sur @Amazon
- Ventirad DeepCool AK400 Digital SE WH — blanc, écran et ventilateur ARGB 120 mm à 24,99€ sur @Fnac
- [Prime] Ventirad Thermalright Phantom Spirit 120 EVO – double tour, 7 caloducs et 2 ventilateurs 120 mm à 39,38€ sur @Amazon
- [Prime] Ventirad CPU Thermalright Peerless Assassin 120 Digital White – Double tour, 6 heatpipes, écran de température à 36,20€ au lieu de 42,59€ sur @Amazon
- Carte mère Gigabyte B850 Eagle Ice Carte Mère – Processeurs AMD Ryzen série 9000 à 166,99€ au lieu de 188,98€ sur @Amazon
➡️ Écrans PC :
- Aujourd’hui HOT! Écran PC LG UltraGear 27GX704A-B – 27 pouces, OLED QHD et 240 Hz à 349,99€ sur @Boulanger
- Aujourd’hui Écran PC MSI MAG 321UP QD-OLED X24 – 32 pouces, 4K et 240 Hz à 693,22€ sur @Amazon
- Écran PC LG UltraGear 27G610A-B 27 pouces QHD IPS 200 Hz à 133,99€ sur @Cdiscount – avec le code BLACK15
- Écran PC AOC Agon Pro AG276QZD2AM – 27 pouces, QD-OLED QHD et 280 Hz à 359€ sur @Amazon
- HOT! Écran PC Samsung Odyssey G5 G50F LS32FG506EUXEN – 32 pouces, QHD IPS et 180 Hz à 184,99€ sur @Cdiscount – avec le code BLACK15
- Écran PC incurvé CRUA CR320C – 32 pouces, QHD et 165 Hz à 139,98€ sur @Joybuy
- Écran PC AOC Q27G4XFAD – 27 pouces, QHD Fast IPS et 180 Hz à 139€ sur @Amazon
- Écran PC Dell SE2726HG – 27 pouces, Full HD, Fast IPS et 240 Hz à 101,25€ sur @Amazon
- HOT! Écran PC OLED LG UltraGear 45GX90SA-B — 45 pouces, 3440 × 1440, 240 Hz à 799,99€ sur @Amazon
- HOT! Écran PC Samsung Odyssey OLED G6 G60SF – 27 pouces, QHD, QD-OLED, 500 Hz à 579€ sur @Amazon
- HOT! Écran PC Gigabyte GO27Q24G – 27 pouces, OLED QHD, 240 Hz à 327,26€ sur @Amazon
- Écran PC LG UltraGear 34G600A-B – 34 pouces, UltraWide WQHD, VA, 160 Hz à 209,99€ sur @Amazon
- Écran PC LG UltraGear 39GX900A-B – 39 pouces, OLED UltraWide WQHD, 240 Hz à 699,99€ sur @Amazon
- HOT! Écran PC Iiyama G-Master Red Eagle G2771QS-B1 27 pouces — WQHD, Fast IPS, 200 Hz à 129,99€ sur @Cdiscount – avec le code 10DES129
- HOT! Écran LG UltraGear evo 52G930B-B – 52 pouces incurvé, dalle VA 5K2K et 240 Hz à 1 099,99€ sur @Amazon
- Écran PC MSI MAG 275F E20 – 27 pouces, Full HD, Rapid IPS et 200 Hz à 99,16€ sur @Amazon
- Écran incurvé HKC V3419US – 34 pouces, UWQHD 3440 x 1440 et 120 Hz à 164€ sur @Joybuy – avec le code BFKOL10
- Écran LG UltraGear 34GX900A-B – 34 pouces, OLED WQHD et 240 Hz à 639,99€ sur @Amazon
- Écran PC 27″ HKC Oled trueblack à 299,99€ sur @JoyBuy
- Écran PC incurvé MSI MAG 242CA – 23,6 pouces, Full HD, dalle VA 180 Hz à 85,49€ sur @Amazon
- HOT! Écran Lenovo Legion 27Q-10 OLED – 26,5 pouces, QHD et 240 Hz à 329,99€ sur @Amazon
- HOT! Écran PC incurvé Samsung Odyssey G5 G55C – 31,5 pouces, WQHD 2560 x 1440, dalle VA et 165 Hz à 139,99€ au lieu de 259,99€ sur @Carrefour
- Écran PC incurvé Philips Evnia 34M2C3500L/00 – 34 pouces, WQHD 3440 x 1440, dalle VA et 180 Hz à 179,99€ sur @Cdiscount – avec le code 10DES129
- Écran Asus ROG Strix XG27AQDMES-R – 27 pouces, QD-OLED QHD et 240 Hz à 367,99€ sur @Cdiscount – avec le code 10DES129
- Écran gaming TCL 27X3B – 27 pouces OLED QHD 280 Hz, audio Bang & Olufsen à 590€ au lieu de 799€ sur @Son-vidéo
- HOT! Écran Samsung Odyssey G3 G30H – 24 pouces, Full HD, 200 Hz, 1 ms à 89,99€ au lieu de 119,99€ sur @Darty
➡️ Logiciels / Abonnements :
- Abonnement Adobe Creative Cloud Pro – 1 an, PC/Mac à 221,40€ sur @Amazon
- Abonnement Adobe Creative Cloud Photographie 1 To – Photoshop, Lightroom et Lightroom Classic, 1 an, PC/Mac à 107,92€ sur @Amazon – ne prolonge pas un forfait Photographie 20 Go
- Abonnement Adobe Lightroom 1 To – 1 an, PC/Mac à 54,03€ sur @Amazon
- Abonnement Adobe Creative Cloud All Apps Étudiants / Enseignants – 1 an, PC/Mac à 83,11€ sur @Amazon
Offres Adobe : certaines formules sont réservées aux nouveaux clients. La version Étudiants / Enseignants nécessite un statut éligible. Vérifiez les conditions d’activation et de renouvellement automatique avant l’achat.
—🔥 Films / Séries —
- Les Aventures de Rabbi Jacob en Blu-ray 4K à 11,97€ sur @Amazon
- Coffret True Detective saisons 1 à 4 en Blu-ray à 31,05€ sur @Amazon
- Coffret Batman : la série animée en Blu-ray à 29,99€ sur @Amazon
- Coffret Blu-ray Kenshin – la trilogie à 12,50€ sur @Amazon
- Coffret La Trilogie de la vengeance de Park Chan-wook en Blu-ray – Old Boy, Sympathy for Mr. Vengeance et Lady Vengeance à 27,99€ sur @Amazon
- Coffret Pirates des Caraïbes – intégrale des 5 films en Blu-ray à 20,99€ sur @Amazon
- Coffret Terre du Milieu – Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit, les 6 films en versions longues, Blu-ray à 69,99€ sur @Amazon
- Coffret Le Flic de Beverly Hills – Trilogie en Blu-ray 4K à 20,99€ sur @Amazon
- Wonka — SteelBook collector en Blu-ray 4K Ultra HD, édition spéciale Fnac à 13,99€ sur @Fnac
- Coffret Matrix — les 4 films en Blu-ray 4K Ultra HD, Déjà Vu Collection à 48,24€ sur @Amazon – édition import avec audio et sous-titres français
- Coffret Le Seigneur des Anneaux – la trilogie en versions longues, Blu-ray à 34,99€ sur @Amazon
- Coffret Resident Evil – les 7 films en Blu-ray 4K Ultra HD à 37,99€ sur @Amazon
- Coffret Expendables – les 4 films en Blu-ray 4K Ultra HD à 28,39€ sur @Amazon
- Coffret John Wick – les 4 films en Blu-ray 4K Ultra HD à 41,72€ sur @Amazon
- Coffret L’Arme fatale – les 4 films en Blu-ray à 15€ sur @Amazon
- Coffret The Batman et Joker en Blu-ray 4K Ultra HD à 17,50€ sur @Fnac
- Coffret Dune et Dune : Deuxième Partie en Blu-ray 4K Ultra HD à 23,24€ sur @Amazon
- Coffret Jurassic Park – la trilogie en Blu-ray à 9,99€ sur @Fnac
- Coffret Gremlins – les 2 films en Blu-ray à 9,99€ sur @Fnac
- Coffret Matrix – les 4 films en Blu-ray à 17,49€ sur @Cultura – remise de 50% au panier
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- Blu-Ray 4K Ultra HD Fast & Furious L’Intégrale 10 Films à 62,99€ au lieu de 89,85€ sur @Amazon
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- [Blu-Ray 4K UHD] Maman j’ai raté l’avion à 11,99€ sur @Amazon
—🔥 Photos / Vidéos —
- Appareil photo hybride Panasonic Lumix S5 II plein format – boîtier nu noir à 1 199€ sur @Amazon
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- Poignée photo Ulanzi Cap Grip CG-02 pour smartphone avec déclencheur Bluetooth à 8,89€ sur @Joybuy
- Trépied SmallRig CT-10 3935 – hauteur maximale de 182 cm, convertible en monopode à 42€ sur @Amazon
- Imprimante photo Canon Selphy CP1500 – Wi-Fi, noire, avec 54 feuilles de papier photo à 119€ sur @Amazon
- Pack Panasonic Lumix S5D plein format + objectif 18-40 mm f/4,5-6,3 + formation photo 12 mois à 799,99€ au lieu de 999€ sur @Fnac
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- Objectif Macro Insta360 pour Ace Pro 2 à 71,50€ sur @Amazon
—🔥 Électroménager —
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- Aujourd’hui Réfrigérateur combiné Hisense RB372N4ADE 292 L No Frost à 379€ sur @Boulanger – avec le code BLACK20 jusqu’au 26 novembre à 23h59
- Aujourd’hui Réfrigérateur encastrable Gorenje RBI512E21 179 L à 379€ sur @Boulanger – avec le code BLACK20 jusqu’au 26 novembre à 23h59
- Aujourd’hui Lave-linge compact Samsung WW80FG3M05AW 8 kg 1 400 tr/min classe A à 329€ sur @Boulanger – avec le code BLACK20 jusqu’au 26 novembre à 23h59
- Aujourd’hui Machine à expresso De’Longhi La Specialista Arte Evo EC9255.M – broyeur intégré et fonction Cold Brew à 379,99€ sur @Boulanger – avec le code BLACK20 jusqu’au 26 novembre à 23h59
- Aujourd’hui HOT! Robot aspirateur laveur Dreame L10s Ultra Gen3 Set avec station à 299€ sur @Boulanger – avec le code BLACK20 jusqu’au 26 novembre à 23h59
- Aujourd’hui Ninja Double Stack XL SL400EUCP — 9,5 L, noir et cuivre, avec pinces à 169,99€ sur @Amazon
- Aujourd’hui HOT! Aspirateur balai Dyson V8 Cyclone à 249€ sur @Carrefour – 79,80€ crédités sur la carte Carrefour Club pour un prochain achat ; jusqu’au 29 novembre
- Air fryer Moulinex Easy Fry Compact 3 L EZ145820 – 10 programmes à 59,99€ sur @Cdiscount
- Cafetière Philips Senseo Original HD6553/21 – bleu gris à 49,99€ sur @Cdiscount
- Robot aspirateur laveur Roborock Qrevo S Pro Set avec station à 299,99€ sur @Amazon
- Robot aspirateur laveur Ecovacs Deebot T50 Omni Gen3 avec station à 234,99€ sur @Amazon
- Robot aspirateur laveur Dreame X50 Ultra Complete avec station – noir à 569,05€ sur @Amazon
- Mini-réfrigérateur TCL RF120DWE0FR – 90 L, blanc à 92€ sur @Joybuy
- Bouilloire et théière WMF Kitchenminis Vario – verre, 1 L, cinq températures et filtre à thé à 54,29€ sur @Amazon.es
- HOT! Aspirateur balai Dyson V15 Detect Absolute – 240 Air Watts à 469€ sur @Darty – avec le code SOL40 : 40€ en carte cadeau valable en magasin du 8 janvier au 8 février 2027
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- Machine à café avec broyeur De’Longhi Magnifica S ECAM22.110.W – blanche à 249,99€ sur @Cdiscount – avec le code 10DES129
- Machine à café De’Longhi Nespresso Inissia EN 80.B – noire à 54,44€ sur @Amazon.de
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- Aspirateur laveur Tineco Floor One S7 Stretch Ultra à 249,99€ sur @Amazon
- Appareil à raclette Tristar RA-2756CA – 8 personnes, grill et pierre à cuire, 1 400 W à 19,99€ sur @Carrefour – 4€ crédités sur la carte Carrefour Club pour un prochain achat
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- HOT! Sèche-linge Samsung Série 5 DV80DG52B0AH – pompe à chaleur, 8 kg, classe C à 399€ sur @E.Leclerc – retrait en magasin uniquement
- Robot aspirateur laveur Ecovacs Deebot T30C Omni Gen2 avec station – blanc à 189,99€ sur @Joybuy
- HOT! Robot aspirateur laveur Ecovacs Deebot T90 Max Pro Omni avec station à 399€ sur @Amazon
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- Aspirateur balais Dyson v16 piston + station accueil à 569€ sur @Dyson – avec le code BF100
- Aspirateur sans fil Dyson V8 Cyclone – kit de nettoyage meuble offert à 234€ au lieu de 399€ sur @Dyson avec le code BF100
- Aspirateur Dyson Cyclone V10 + kit de nettoyage minutieux à 284€ sur @Dyson avec le code BF100
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- HOT! Robot aspirateur laveur Roborock Saros 10R à 499,99€ sur @Amazon
- HOT! Robot aspirateur laveur Dreame L50s Pro Ultra-A à 499€ sur @Amazon
- HOT! Aspirateur balai sans fil Dyson V8 Origin à 229€ sur @Amazon
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- Micro-ondes Hisense H20MOBSP1HI – 20 L à 99€ sur @E.Leclerc – 50€ crédités sur la carte E.Leclerc jusqu’au 30 novembre
- Robot pâtissier Kenwood Chef KVC3100S – 1000 W, bol inox 4,6 L, pétrin, fouet et batteur inclus à 164,99€ sur @Cdiscount – avec le code BLACK15, puis 33€ remboursés par Kenwood sur demande, soit 131,99€ après ODR
- Table de cuisson induction SAMSUNG NZ64M3NM1BB/UR – 4 zones, L59 x P57 cm , 7200W à 189,99€ sur @Cdiscount – avec le code 10DES129
- Cafetière Nespresso Vertuo Next YY5901FD (Noir) + 52 Capsules Krups (+ 30€ offerts sur votre première commande de cafés Nespresso) à 49,99€ sur @Carrefour – retrait en magasin
- Aspirateur eau et poussières Kärcher KWD 3 S V-17/4/20/F – cuve inox 17 L, 1000 W à 54€ sur @E.Leclerc
- HOT! Robot aspirateur laveur Dreame L40 Ultra A – station multifonction et aspiration 24 000 Pa à 299€ sur @Amazon
- Pack Dyson R1 Nurovi Dry + PencilWash – robot aspirateur avec station de vidage et nettoyeur de sols à 489,99€ sur @Cdiscount – avec le code 10DES129
- Robot de piscine sans fil Gosvor – piscines hors sol jusqu’à 80 m², autonomie jusqu’à 90 min et retour automatique à 104€ au lieu de 129€ sur @Amazon
- Robot de piscine sans fil AIPER Scuba S1 (version 2026) – fond, parois et ligne d’eau, filtration ultrafine et contrôle via application à 494€ au lieu de 549€ sur @Amazon
- Machine à Café Vertuo Nespresso Krups Next Gris Claire + 52 Capsules Offertes à 49€ au lieu de 123,74€ sur @Amazon
- Robot Aspirateur Laveur Dreame L10s Ultra Gen 2 à 279€ au lieu de 475€ sur @Amazon
- Aspirateur balai sans fil Dyson V8 Advanced à 389€ sur @Cdiscount – avec le code 10DES129
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- Air fryer Ninja Crispi Pro XL à 169€ sur @Amazon
- Aspirateur balai Dreame R10s Lite-A à 99€ sur @Amazon
- Robot aspirateur laveur Xiaomi Robot Vacuum 6 Max à 799,99€ sur @Amazon
— 🔥 Divers —
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- Aujourd’hui LEGO Botanicals 11501 – Le Bouquet de Tulipes à 42,99€ sur @E.Leclerc – 25% crédités en Ticket E.Leclerc pour un prochain achat ; jusqu’au 30 novembre
- Lot de 2 multiprises Brennenstuhl — 6 prises chacune, interrupteur et câble de 1,5 m à 8,60€ sur @Amazon
- HOT! Robot tondeuse Dreame A1 Pro – LiDAR, sans câble périphérique, jusqu’à 2 000 m² à 467,90€ sur @Amazon.es
- LEGO Speed Champions 77243 – F1 Oracle Red Bull Racing RB20 à 17,52€ sur @E.Leclerc – 4,38€ crédités sur la carte E.Leclerc pour un prochain achat
- Lampe Paladone The Legend of Zelda – coffre Bokoblin avec effets sonores à 16,22€ sur @Amazon
- Chaise de bureau Sihoo B100 SE à 119,98€ sur @Joybuy – avec le code SIHOO20
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- Fer à souder à gaz Dremel VersaTip 2000-7 Creative Edition à 30,98€ sur @Amazon
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- LEGO DUPLO 10913 – boîte de briques à 14,83€ sur @Amazon – avec le coupon à activer
- LEGO Ideas 21357 Disney Pixar Luxo Jr. – 613 pièces à 48,90€ sur @E.Leclerc – 12,23€ crédités sur la carte E.Leclerc pour un prochain achat, jusqu’au 30 novembre
- LEGO Icons 10329 Les Plantes miniatures à 34,99€ sur @E.Leclerc – 8,75€ crédités sur la carte E.Leclerc pour un prochain achat, jusqu’au 30 novembre
- LEGO Icons 11376 – Ford Model T, 1 060 pièces à 88,99€ sur @Amazon
- LEGO Botanicals L’Orchidée 10311 à 34,99€ sur @E.Leclerc – 8,75€ crédités sur la carte E.Leclerc pour un prochain achat, jusqu’au 30 novembre
- Jet dentaire hydropulseur Zealza sans fil – réservoir 300 ml et 13 modes avec 51% de remise sur @Amazon – avec le code GTJ2PME1 jusqu’au 30 novembre
- LEGO Disney 43257 – Angel à 29,99€ sur @Cultura – remise de 40% au panier ; retrait en magasin uniquement
- LEGO Creator 3-en-1 31167 – Le Manoir hanté à 47,99€ sur @Cultura – remise de 40% au panier ; retrait en magasin uniquement
- LEGO Disney et Pixar 43279 – WALL-E et EVE à 48,90€ sur @E.Leclerc – 12,23€ crédités sur la carte E.Leclerc pour un prochain achat, jusqu’au 30 novembre
- Autoradio Caliber RMD807DAB – format 2-DIN, Bluetooth et DAB+ à 69€ sur @E.Leclerc – retrait en magasin uniquement
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Black Friday 2026 : demain le vendredi noir, puis le Cyber Monday
Le vendredi 27 novembre sera le point central de cette Black Friday Week. Les promotions pourront ensuite se poursuivre pendant le week-end, jusqu’au Cyber Monday du lundi 30 novembre, selon le calendrier de chaque enseigne. Cette succession d’opérations ne garantit toutefois ni le maintien d’un prix ni le retour d’un produit épuisé. Une réduction assortie d’une échéance précise doit être évaluée selon ses propres conditions.
Comment comparer les bons plans high-tech de la Black Week ?
Pour juger une promotion, partez de la référence exacte et du prix proposé ailleurs. La capacité d’un smartphone, la configuration d’un ordinateur ou les accessoires d’un pack peuvent expliquer un écart entre deux offres qui semblent identiques. Le pourcentage affiché par une boutique ne suffit donc pas à départager les produits. Notre comparateur de prix permet de retrouver les offres des marchands et de créer une alerte sur une référence.
Fixer un budget avant de parcourir les ventes flash aide également à faire le tri. Un appareil mieux équipé peut justifier quelques euros supplémentaires si les fonctions ou les accessoires fournis vous sont utiles. À l’inverse, une remise plus forte sur un modèle surdimensionné ne constitue pas forcément le meilleur achat pour votre usage.
Codes promo, Amazon Prime et fidélité : quel montant faut-il payer ?
Une remise immédiate réduit le total de la commande, parfois après saisie d’un code ou activation d’un coupon. Les tarifs réservés aux abonnés Amazon Prime sont signalés en début de ligne. Les autres conditions utiles, comme une carte adhérent ou un retrait en boutique, sont précisées à côté de l’offre.
Les avantages différés demandent une lecture différente : les euros crédités sur une carte de fidélité serviront à un prochain achat, tandis qu’une offre de remboursement suppose de suivre la procédure et les délais prévus. Le prix à avancer reste donc distinct du coût après remboursement ou de la valeur d’une cagnotte.
Vérifiez enfin les règles de cumul. Deux codes valables chez le même marchand ne s’appliquent pas nécessairement ensemble, et certaines réductions concernent une sélection de références. Le total affiché au panier permet de contrôler que l’avantage attendu a bien été pris en compte.
PC, TV, consoles : vérifier le contenu de chaque offre
Sur un PC portable, comparez le processeur, la mémoire vive, le SSD et les éléments inclus : Windows et le chargeur peuvent être absents de certaines configurations. Pour une TV, relevez la référence complète et la taille de l’écran. Un pack console ou un jeu peut, de son côté, contenir un disque, une cartouche, un code ou une carte-clé nécessitant un téléchargement. Nos guides d’achat aident à définir les critères utiles avant de choisir un modèle.
Cadeaux de Noël : disponibilité, accessoires et retours
Un cadeau de Noël en promotion peut nécessiter un achat complémentaire : chargeur, carte mémoire, jeu ou abonnement. Vérifiez le contenu de la boîte et la compatibilité des accessoires avant de valider votre commande.
Consultez aussi le délai annoncé et le mode de retrait proposé. Un produit disponible dans certains magasins n’est pas forcément livrable à domicile. Pour un cadeau offert plusieurs semaines après l’achat, prenez connaissance des modalités de retour du marchand et conservez la confirmation de commande ainsi que les justificatifs nécessaires à une éventuelle offre de remboursement.