Le Black Friday 2026, c’est demain, vendredi 27 novembre. En attendant, la Black Friday Week entre dans son huitième jour et les promotions se poursuivent ce jeudi 26 novembre. Smartphones, PC portables, téléviseurs, consoles, objets connectés ou électroménager : notre sélection rassemble les offres du moment par catégorie. Les nouveautés figurent en tête de liste, avec les codes et les conditions nécessaires pour obtenir le prix affiché. Certaines ventes flash s’achèvent avant vendredi ; leur échéance mérite donc autant d’attention que le montant de la réduction.

Les stocks des produits sont limités, les prix peuvent donc remonter dans la journée.

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— 🔥 Smartphones, accessoires et Objets connectés —

➡️ Accessoires / objets connectés :

➡️ Smartphones :

➡️ Tablettes / Liseuses :

—🔥 Consoles / jeux vidéo —

➡️ Consoles / Packs Console :

Borne d’arcade Arcade1Up PAC-MAN Classic SE à 306,77€ sur @Amazon

Pack Nintendo Switch 2 + Nintendo Switch Sports Resort à 459,99€ sur @Amazon – jeu à télécharger

– jeu à télécharger Pack Nintendo Switch 2 + EA Sports FC 27 à environ 482€ sur @Amazon

Console Nintendo Switch 2 – batterie remplaçable par l’utilisateur à 429€ sur @Amazon

Nintendo Switch 2 avec batterie remplaçable + The Legend of Zelda: Ocarina of Time à 499,99€ sur @Cdiscount

Casque de réalité virtuelle Meta Quest 3S 128 Go avec Resident Evil 4 offert à 295,99€ sur @Amazon – jeu offert à activer avec un compte Meta jusqu’au 4 janvier 2027

– jeu offert à activer avec un compte Meta jusqu’au 4 janvier 2027 Console portable MSI Claw A1M-212FR — Core Ultra 5 135H, RAM 16 Go et SSD 1 To à 499€ sur @Carrefour

Pack Nintendo Switch 2 + Mario Kart World + 3 mois de Nintendo Switch Online à 479,99€ sur @Amazon – jeu à télécharger ; également à 499,99€ chez Fnac avec 30€ en chèques cadeaux pour les adhérents éligibles, hors Fnac&Moi, jusqu’au 30 novembre ; crédit après réception, valable 30 jours

➡️ Jeux :

➡️ Accessoires Consoles/ périphériques :

— 🔥 Stockage —

➡️ Disques durs / NAS :

Serveur NAS Ugreen NASync DXP480T Plus – 4 Baies M.2 NVMe, Intel Core i5 (12e Gén), Port 10 GbE, Wi-Fi 6, Gris à 659,99€ au lieu de 899,99€ sur @Boulanger

HOT! NAS Ugreen DXP2800 — 2 baies, Intel N100 et réseau 2,5 GbE à 313,49€ sur @Amazon – vendu sans disques

NAS Ugreen DXP2800 — 2 baies, Intel N100 et réseau 2,5 GbE à 313,49€ – vendu sans disques NAS TerraMaster F2-425 – 2 baies, Intel N5095, RAM 4 Go et réseau 2,5 GbE à 255,99€ sur @Amazon – vendu sans disques

– vendu sans disques [Prime] Disque dur externe Seagate FireCuda X Vault STNL8000400 — 8 To et USB-C à 249,99€ sur @Amazon

NAS Ugreen DH2300 – 2 Baies, 4Go RAM, Connexion NFC, LAN 1GbE à 169,99€ sur @Cdiscount – avec le code 10DES129

➡️ SSD :

SSD externe Lenovo PS6S – 1 To, argent et orange à 139,99€ sur @Fnac

SSD Samsung 9100 Pro 1 To – NVMe PCIe 5.0 à 194,98€ sur @Amazon

SSD SanDisk Optimus GX Pro 8100 — 1 To, PCIe Gen5, sans dissipateur à 204,99€ sur @Amazon

SSD interne Samsung 990 1 To (MZ-V9V1T0BW) – M.2, PCIe 4.0, jusqu’à 7 150 Mo/s à 153,99€ sur @Amazon

SSD interne Acer Predator GM7 1 To – M.2 2280, PCIe 4.0, jusqu’à 7400 Mo/s à 153,99€ sur @Amazon

SSD interne NVMe M.2 Netac NV3000 1 To – PCIe 3.0 x4, jusqu’à 3500 Mo/s à 107,82€ sur @AliExpress – avec le code FRB13 et le coupon de 1,87€ à activer

➡️ Clés USB :

➡️ Cartes mémoires (SD / microSD)

Carte micro SDXC Samsung P9 Express – 512GB à 98,92€ sur @Amazon.es

— 🔥 TV / Son —

—🔥 Informatique / Composants —

➡️ Périphériques :

➡️ PC portables / PC fixes :

➡️ Composants PC :

➡️ Écrans PC :

➡️ Logiciels / Abonnements :

Abonnement Adobe Creative Cloud Pro – 1 an, PC/Mac à 221,40€ sur @Amazon

Abonnement Adobe Creative Cloud Photographie 1 To – Photoshop, Lightroom et Lightroom Classic, 1 an, PC/Mac à 107,92€ sur @Amazon – ne prolonge pas un forfait Photographie 20 Go

– ne prolonge pas un forfait Photographie 20 Go Abonnement Adobe Lightroom 1 To – 1 an, PC/Mac à 54,03€ sur @Amazon

Abonnement Adobe Creative Cloud All Apps Étudiants / Enseignants – 1 an, PC/Mac à 83,11€ sur @Amazon

Offres Adobe : certaines formules sont réservées aux nouveaux clients. La version Étudiants / Enseignants nécessite un statut éligible. Vérifiez les conditions d’activation et de renouvellement automatique avant l’achat.

—🔥 Films / Séries —

—🔥 Photos / Vidéos —



—🔥 Électroménager —

— 🔥 Divers —

Black Friday 2026 : demain le vendredi noir, puis le Cyber Monday

Le vendredi 27 novembre sera le point central de cette Black Friday Week. Les promotions pourront ensuite se poursuivre pendant le week-end, jusqu’au Cyber Monday du lundi 30 novembre, selon le calendrier de chaque enseigne. Cette succession d’opérations ne garantit toutefois ni le maintien d’un prix ni le retour d’un produit épuisé. Une réduction assortie d’une échéance précise doit être évaluée selon ses propres conditions.

Comment comparer les bons plans high-tech de la Black Week ?

Pour juger une promotion, partez de la référence exacte et du prix proposé ailleurs. La capacité d’un smartphone, la configuration d’un ordinateur ou les accessoires d’un pack peuvent expliquer un écart entre deux offres qui semblent identiques. Le pourcentage affiché par une boutique ne suffit donc pas à départager les produits. Notre comparateur de prix permet de retrouver les offres des marchands et de créer une alerte sur une référence.

Fixer un budget avant de parcourir les ventes flash aide également à faire le tri. Un appareil mieux équipé peut justifier quelques euros supplémentaires si les fonctions ou les accessoires fournis vous sont utiles. À l’inverse, une remise plus forte sur un modèle surdimensionné ne constitue pas forcément le meilleur achat pour votre usage.

Codes promo, Amazon Prime et fidélité : quel montant faut-il payer ?

Une remise immédiate réduit le total de la commande, parfois après saisie d’un code ou activation d’un coupon. Les tarifs réservés aux abonnés Amazon Prime sont signalés en début de ligne. Les autres conditions utiles, comme une carte adhérent ou un retrait en boutique, sont précisées à côté de l’offre.

Les avantages différés demandent une lecture différente : les euros crédités sur une carte de fidélité serviront à un prochain achat, tandis qu’une offre de remboursement suppose de suivre la procédure et les délais prévus. Le prix à avancer reste donc distinct du coût après remboursement ou de la valeur d’une cagnotte.

Vérifiez enfin les règles de cumul. Deux codes valables chez le même marchand ne s’appliquent pas nécessairement ensemble, et certaines réductions concernent une sélection de références. Le total affiché au panier permet de contrôler que l’avantage attendu a bien été pris en compte.

PC, TV, consoles : vérifier le contenu de chaque offre

Sur un PC portable, comparez le processeur, la mémoire vive, le SSD et les éléments inclus : Windows et le chargeur peuvent être absents de certaines configurations. Pour une TV, relevez la référence complète et la taille de l’écran. Un pack console ou un jeu peut, de son côté, contenir un disque, une cartouche, un code ou une carte-clé nécessitant un téléchargement. Nos guides d’achat aident à définir les critères utiles avant de choisir un modèle.

Cadeaux de Noël : disponibilité, accessoires et retours

Un cadeau de Noël en promotion peut nécessiter un achat complémentaire : chargeur, carte mémoire, jeu ou abonnement. Vérifiez le contenu de la boîte et la compatibilité des accessoires avant de valider votre commande.

Consultez aussi le délai annoncé et le mode de retrait proposé. Un produit disponible dans certains magasins n’est pas forcément livrable à domicile. Pour un cadeau offert plusieurs semaines après l’achat, prenez connaissance des modalités de retour du marchand et conservez la confirmation de commande ainsi que les justificatifs nécessaires à une éventuelle offre de remboursement.