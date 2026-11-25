Mozilla propose au téléchargement Firefox 161 en version stable. Cette nouvelle version du navigateur apporte notamment la possibilité de personnaliser les règles du VPN intégré selon les sites visités, de nouvelles options de gestion des onglets et plusieurs corrections de bugs.

Le VPN configurable site par site avec Firefox 161

La nouveauté la plus intéressante concerne le VPN gratuit intégré à Firefox. Les utilisateurs peuvent désormais définir des règles individuelles pour chaque site Web afin de choisir automatiquement ceux qui doivent passer par le VPN et ceux qui doivent utiliser la connexion sans VPN. Il devient ainsi possible de protéger sa navigation sur certains sites tout en évitant les problèmes d’accès que peut provoquer un VPN sur des services bancaires ou des plateformes de streaming. Les règles sont accessibles depuis le panneau VPN de la barre d’outils ou dans les paramètres de confidentialité et de sécurité.

Firefox 161 améliore également la gestion des onglets. Les groupes d’onglets apparaissent désormais directement dans le menu, ce qui facilite leur accès et leur réouverture. Il est aussi possible de copier l’adresse de l’onglet actuellement affiché à l’aide d’un raccourci clavier personnalisé. Aucun raccourci n’est défini par défaut : chacun peut choisir sa combinaison dans les paramètres de personnalisation du clavier. La gestion des thèmes évolue également avec l’apparition d’une nouvelle rubrique consacrée aux thèmes classiques dans le gestionnaire de modules complémentaires qui comprend notamment l’ancien thème Proton, un thème OLED et plusieurs thèmes unis.

En outre, le bouton en forme de flamme (🔥), déjà présent dans la navigation privée, débarque aussi dans les fenêtres classiques. Il permet de supprimer rapidement l’historique de navigation et de téléchargement, les cookies, les données des sites, les fichiers temporaires et les autorisations enregistrées. Les utilisateurs peuvent choisir précisément les données à effacer sans nécessairement fermer leur fenêtre actuelle.

Plusieurs corrections et changements

Cette version corrige différents problèmes sur Windows, macOS et Linux. Mozilla a notamment résolu un bug qui laissait la barre des tâches sur Windows apparaître par-dessus les fenêtres de Firefox en plein écran après un changement d’application. Sur macOS 26 (Tahoe) et ses versions ultérieures, le navigateur ne devrait plus se bloquer lors de l’ouverture de Spotlight lorsque de nombreux marque-pages sont enregistrés.

Les appels vidéo WebRTC utilisant le codec H.264 retrouvent également une meilleure résolution avec certains services après un problème apparu dans Firefox 158. La restauration des onglets après un redémarrage a été corrigée dans certains cas impliquant des groupes d’onglets supprimés. Mozilla a aussi résolu un problème de saisie dans Canva Docs qui empêchait notamment les utilisateurs de japonais et de coréen de taper plus d’un caractère. Plusieurs failles de sécurité ont également été corrigées.

Enfin, Firefox 161 modifie le fonctionnement des raccourcis clavier sur macOS : ceux qui sont personnalisés dans les Réglages Système remplacent désormais les raccourcis intégrés aux éléments du menu de Firefox. L’importation de l’historique depuis Chrome tient aussi compte de la fréquence de consultation des pages afin de mieux faire remonter les sites les plus visités dans les suggestions de la barre d’adresse.

Firefox 161 est disponible au téléchargement sur le site de Mozilla.