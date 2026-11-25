Les robots aspirateurs ont progressivement étendu leur rôle au lavage des sols, avec une promesse séduisante : espacer aussi bien les passages de l’aspirateur que ceux de la serpillière. Mais entre les traces de pas, les projections en cuisine et les résidus séchés, un simple tissu humide ne suffit pas toujours. Les systèmes à rouleau apportent une réponse plus ambitieuse, en frottant le sol tout en évacuant la saleté. C’est sur cette approche que mise Ecovacs avec son DEEBOT T90S Pro Omni (disponible sur la boutique française d’Ecovacs ou sur Amazon). Son rouleau rincé en continu, sa station complète et sa recharge rapide forment un ensemble bien pensé pour le quotidien. Le fabricant y ajoute une aspiration annoncée à 40 000 Pa et une caméra chargée de reconnaître les obstacles. Tout n’est pourtant pas aussi abouti : le nettoyage des bordures reste en retrait et la navigation manque parfois d’assurance. Un contraste qui résume assez bien ce modèle, très convaincant dans les pièces dégagées, moins appliqué lorsqu’il faut terminer le travail autour du mobilier.

Un format discret, avec un vrai avantage sous les meubles

Nous apprécions d’abord le choix du gabarit. Avec ses 9,5 cm de hauteur, le T90S Pro Omni conserve une silhouette assez basse pour se glisser sous de nombreux lits, canapés et meubles de rangement. Comme le T90 Pro Omni, il se passe de tourelle laser au-dessus du capot : les capteurs de navigation sont placés à l’avant. Ce choix apporte un bénéfice concret, puisqu’un espace inaccessible au robot reste sale, quelle que soit la puissance inscrite sur sa fiche technique.

Le dessin général reste sobre. Disponible en noir ou en blanc, le robot ne cherche pas à attirer l’attention, et sa largeur d’environ 35 cm reste classique pour cette catégorie. La station est elle aussi relativement contenue au regard de ses fonctions : environ 34 cm de large, 46 cm de profondeur avec la rampe et 50 cm de haut. Il faut néanmoins garder de la place au-dessus pour retirer les réservoirs. La glisser sous une étagère basse ferait perdre une partie de son intérêt pratique.

La version standard ne déborde pas d’accessoires de remplacement. Les packs Care Kit et autres offres enrichies méritent donc un coup d’œil, surtout lorsqu’ils ajoutent un rouleau ou des consommables pour un faible supplément.

Le rouleau OZMO Roller 3.0 est la meilleure raison de choisir ce modèle

Le lavage constitue clairement le point fort du T90S Pro Omni. Son rouleau OZMO Roller 3.0 mesure 27 cm de large et tourne à 260 tours par minute selon Ecovacs. Il reçoit de l’eau propre par 32 points d’injection, tandis qu’une raclette retire l’eau sale et les résidus vers un réservoir séparé. Cette mécanique maintient le textile relativement propre au fil du parcours, avant un nettoyage plus complet lors du retour à la station.

La différence se joue dans la capacité à retirer la saleté sans la transporter dans toute la pièce. Les traces courantes, les petites projections alimentaires et les marques laissées par les passages répétés sont bien prises en charge. Sur les surfaces dégagées, le nettoyage est régulier et le rouleau laisse peu de raisons de reprendre immédiatement la serpillière derrière lui. C’est ce que nous retenons avant tout de ce système : le lavage devient suffisamment sérieux pour assurer l’entretien courant d’une cuisine ou d’une pièce de vie.

Les résidus séchés demandent davantage d’attention, mais le robot dispose de ressources pour les détacher. Une trace de sauce ou de café n’a pas le même comportement selon son ancienneté, sa concentration et le revêtement. Le débit d’eau, la densité du parcours et le nombre de passages jouent ici un rôle aussi important que la vitesse du rouleau. Avec une humidification suffisante et des passages rapprochés, le T90S est capable de s’attaquer à des salissures qui résistent aux programmes rapides. Son efficacité baisse lorsque l’on exige simultanément un sol très sec et un traitement expéditif.

Le réglage automatique ne fait pas toujours les meilleurs choix. La reconnaissance des taches repère les zones nécessitant un travail supplémentaire, mais elle peut aussi interrompre son effort alors qu’une marque demeure. Nous préférons donc un programme personnalisé pour les pièces les plus exposées. Dans une cuisine carrelée, une routine plus appuyée après les repas exploite mieux les possibilités du rouleau qu’un réglage identique pour tout le logement. Il faut simplement adapter la quantité d’eau au revêtement : pousser le débit au maximum sur un sol sensible serait un mauvais compromis.

Autre réserve : la reconnaissance des liquides n’est pas assez constante pour lui accorder une confiance totale. L’aspect d’une sauce, son épaisseur ou le mode de nettoyage peuvent modifier la réaction du robot. Le relevage des brosses ne doit donc pas être considéré comme systématique devant une salissure humide. Le T90S est bien plus à son aise pour laver les traces que pour gérer un gros amas de matière collante, susceptible d’encrasser ses différents éléments.

Une aspiration efficace, sans miracle derrière les 40 000 Pa

Ecovacs annonce une dépression maximale de 40 000 Pa, contre 30 000 Pa pour le T90 Pro Omni. L’évolution est nette sur la fiche technique, mais le résultat au sol dépend aussi des brosses, du débit d’air et de la couverture du parcours. Il ne faut donc pas attendre un gain proportionnel à cette hausse de puissance.

Sur les sols durs, le T90S Pro Omni assure l’essentiel avec beaucoup d’efficacité. Poussières, miettes et petits débris sont bien récupérés sur les zones accessibles, sans imposer systématiquement le niveau d’aspiration maximal. C’est un point appréciable pour un appareil destiné à travailler souvent : les puissances intermédiaires gardent leur utilité, notamment dans les pièces peu sales. Sur tapis à poils courts, l’aspiration renforcée apporte davantage de sens. Les particules retenues entre les fibres demandent plus d’effort et peuvent justifier un second passage.

Les rainures et les joints profonds restent plus difficiles. La puissance ne suffit pas à extraire tous les dépôts lorsqu’ils se trouvent en retrait de la surface. Le constat vaut aussi pour les endroits où le robot passe trop rapidement ou ne parvient pas à positionner correctement sa bouche d’aspiration. La qualité du parcours compte autant que la réserve de puissance, et c’est précisément dans la finition que ce DEEBOT laisse encore une marge de progression.

La brosse principale gère bien les cheveux, la latérale mérite une surveillance

La brosse ZeroTangle 4.0 est l’un des éléments les plus réussis du robot. Sa conception favorise l’évacuation des cheveux vers le bac et limite leur enroulement autour de la brosse principale. C’est un vrai point fort, car découper régulièrement une couronne de cheveux autour d’un rouleau reste l’une des corvées les plus agaçantes sur ce type d’appareil. L’intérêt dépasse d’ailleurs les seuls cheveux longs : l’entretien régulier d’un logement avec des animaux profite également d’une brosse qui reste dégagée.

Le nom ZeroTangle ne décrit toutefois pas l’ensemble du dessous du robot. La brosse latérale demeure exposée aux enchevêtrements, et une quantité importante de cheveux peut finir par gêner une roue. C’est le point à surveiller lorsque le sol accumule beaucoup de fibres. Le bilan reste favorable pour la brosse centrale, mais nous ne considérerions pas ce modèle comme dispensé de tout contrôle mécanique.

Les bordures sont moins soignées que le centre des pièces

C’est notre principal reproche sur la qualité du nettoyage. Le T90S lave efficacement les grandes surfaces, mais il finit moins bien le travail au pied des murs. Le système TruEdge 3.0 déporte le rouleau vers l’extérieur pour améliorer la couverture. L’idée est bonne ; son application reste trop limitée pour garantir des plinthes impeccables. Une bande de saleté peut subsister, surtout lorsque la trace demande un frottement insistant.

La façon dont le robot organise ses passages n’aide pas toujours. Un programme en deux passages ne signifie pas que chaque bordure recevra deux traitements identiques : le quadrillage de la surface et le suivi du pourtour restent deux opérations différentes. Augmenter l’intensité générale du nettoyage ne règle donc pas entièrement ce défaut. Nous aurions préféré un comportement plus méticuleux contre les murs, quitte à y consacrer davantage de temps.

Dans les angles, une limite matérielle s’ajoute à cela : la brosse latérale se relève, mais elle ne s’allonge pas. Le fond des coins reste donc difficile à atteindre. Le déport du rouleau ne change rien à la portée de cette brosse, puisque lavage et ramassage des poussières reposent sur deux éléments distincts. Ce manque de précision est d’autant plus visible que le résultat est convaincant quelques centimètres plus loin, sur la partie dégagée du sol.

Une navigation prudente et une protection bienvenue pour les tapis

Le T90S Pro Omni associe un capteur Mini-ToF frontal, une caméra et des dispositifs de perception des obstacles. Il organise le nettoyage par pièces et suit des trajets structurés. L’absence de tourelle ne l’empêche donc pas de se repérer correctement, même si des rotations et des hésitations ponctuent parfois le parcours.

La reconnaissance des objets est globalement convaincante. Elle permet au robot de contourner des chaussures, des jouets ou certains câbles au lieu de les pousser systématiquement devant lui. Nous apprécions surtout la possibilité d’ajuster la sensibilité. Un réglage très prudent protège mieux les objets fragiles, mais il laisse aussi davantage d’espace autour d’eux. Dans une zone encombrée de pieds de chaise, ce choix peut se traduire par une surface moins bien couverte. Le T90S a parfois tendance à renoncer trop facilement à un passage pourtant exploitable ; cette réserve est plus gênante que quelques manœuvres supplémentaires pour se repositionner.

Les petits objets plats et les câbles très fins restent les cas les moins favorables. La caméra dépend également des conditions d’éclairage, malgré la présence d’une lumière d’appoint. Une pièce sombre ou des reflets marqués peuvent compliquer son interprétation du sol. Quant au franchissement, Ecovacs annonce jusqu’à 2,5 cm pour un obstacle simple. Le robot convient donc davantage aux transitions classiques entre les pièces qu’aux logements multipliant les seuils hauts.

Sur les tapis, en revanche, la conception du module de lavage est bien pensée. Le rouleau se relève de 15 mm et un capot le protège du contact avec les fibres. Cette barrière physique apporte une protection supplémentaire contre l’humidité lorsque le robot alterne entre un sol dur et un tapis. C’est une amélioration que nous jugeons plus intéressante au quotidien qu’une simple hausse du chiffre d’aspiration.

Ce capot ne résout pas les difficultés de progression sur les tapis à longues fibres. Certains revêtements épais peuvent ralentir le robot, favoriser un blocage ou être évités par prudence. Les tapis courts constituent un terrain bien plus favorable. Pour ce T90S, un logement principalement composé de sols durs, avec quelques tapis, reste la configuration la plus cohérente.

Ecovacs Home : une application riche qui mérite quelques réglages

L’application Ecovacs Home donne beaucoup de latitude. La carte permet de modifier les pièces, de définir des zones interdites et de lancer un nettoyage ciblé. Le découpage initial n’est pas toujours parfait : deux espaces peuvent être regroupés, et le type de sol mérite parfois une correction. L’éditeur donne heureusement les moyens de remettre ces éléments en ordre sans devoir recommencer toute la configuration.

Les réglages de nettoyage couvrent la puissance d’aspiration, le débit d’eau, la densité du parcours et le nombre de passages. On peut aspirer seulement, combiner aspiration et lavage, ou demander une aspiration suivie d’un lavage. Cette dernière méthode allonge le cycle, mais elle permet de commencer le travail humide après avoir retiré les débris secs. Nous aimons cette souplesse, plus utile qu’une longue liste de modes difficiles à différencier.

Les routines par pièce constituent le meilleur usage de cette richesse. Une cuisine ne réclame pas le même traitement qu’une chambre, et l’entrée mérite souvent un entretien plus fréquent que le reste du logement. Une fois les scénarios préparés, il n’est plus nécessaire de parcourir tous les menus à chaque lancement. Le suivi du cycle et la relecture du trajet permettent ensuite de vérifier les zones couvertes et de comprendre pourquoi un tapis ou un passage reste de côté. L’information est réellement utile pour ajuster les programmes.

L’agent YIKO apporte des commandes en langage naturel et peut prendre en charge une partie des choix. Il simplifie le lancement d’une tâche, mais nous préférons garder des routines précises pour les pièces les plus exigeantes. La caméra donne aussi accès à une visualisation à distance du logement. C’est un complément appréciable pour certains usages, même si ces fonctions restent secondaires face à la qualité du nettoyage et à la fiabilité de la carte.

PowerBoost utilise intelligemment les pauses de lavage

Avec une batterie de 4 000 mAh, le T90S Pro Omni ne cherche pas à impressionner par sa capacité. Ecovacs mise sur la recharge PowerBoost, annoncée à 10 % de batterie récupérés en trois minutes dans les conditions prévues pour cette fonction. Le robot reprend ainsi de l’énergie pendant que la station nettoie son rouleau.

Nous trouvons l’idée judicieuse. Puisque le lavage impose déjà des retours à la base, autant profiter de ces arrêts pour préparer la suite du parcours. Le bénéfice est particulièrement intéressant sur les grandes sessions mêlant aspiration et lavage, où les petites recharges successives limitent les longues interruptions. Le robot et sa station fonctionnent ici comme un ensemble : l’endurance obtenue inclut l’électricité récupérée pendant les passages à quai.

En aspiration seule, cette stratégie perd une partie de son avantage. Le rouleau n’a plus besoin des mêmes pauses d’entretien, et la batterie doit supporter plus directement le travail demandé. Les tapis, la puissance élevée et les passages répétés deviennent alors plus pénalisants. PowerBoost renforce surtout l’intérêt du T90S comme robot laveur. Pour un usage principalement consacré à l’aspiration de grandes surfaces textiles, une batterie plus généreuse reste un argument à considérer.

Une station complète, avec un entretien qui reste bien réel

La station OMNI prend en charge le vidage du bac à poussière, le nettoyage du rouleau, son séchage et le dosage automatique du détergent. Le petit bac de 250 ml du robot est vidé dans un sac de 2,5 litres. Les réservoirs accueillent 4 litres d’eau propre et 2,2 litres d’eau sale. L’ensemble réduit nettement les manipulations répétitives et donne au T90S les moyens d’assurer plusieurs tâches sans intervention sur son rouleau.

Pour la version commercialisée en France, Ecovacs annonce un lavage à l’eau chaude jusqu’à 75 °C dans la station. Il s’agit bien de l’entretien du rouleau à la base, et non d’une température maintenue sur le sol pendant tout le parcours. Le séchage à l’air chaud, réglable sur plusieurs durées, complète le cycle. Nous apprécions la présence du dosage automatique du produit nettoyant : une fois le réservoir rempli, il évite de préparer manuellement le mélange à chaque intervention.

La station demande toutefois un nettoyage manuel régulier. Le plateau récupère encore des dépôts, notamment lorsque le robot a ramassé des particules humides ou des résidus collants. Son démontage facilite le rinçage, mais cette opération reste nécessaire. Les réservoirs demandent eux aussi un suivi : remplir l’eau propre, vider l’eau sale et rincer le bac font partie de la routine. Avec un débit important et de fréquents lavages du rouleau, les réserves d’eau peuvent imposer une intervention avant que la batterie ne manque d’énergie.

Le bruit mérite également d’être pris en compte. La vidange est plus sonore que le nettoyage courant, tandis que le séchage prolonge l’activité de la station pendant plusieurs heures. Une installation à proximité immédiate d’un bureau ou d’une chambre sera donc moins confortable. Enfin, sacs, solution de nettoyage, filtres, brosses et rouleau représentent un coût d’usage à ajouter au prix d’achat. Leur durée dépend trop des surfaces et de la fréquence de nettoyage pour annoncer un budget annuel valable pour tous.

Notre verdict : un très bon laveur qui doit encore mieux finir le travail

Ce que nous retenons du DEEBOT T90S Pro Omni, c’est d’abord la qualité de son système de lavage. Le rouleau rincé en continu apporte un vrai bénéfice sur les salissures du quotidien, et la station lui donne une autonomie de fonctionnement appréciable. La recharge pendant les pauses, la protection du rouleau sur les tapis et le format bas constituent des choix cohérents. Nous sommes davantage séduits par cet ensemble que par les seuls 40 000 Pa annoncés.

Le traitement des angles et des plinthes reste le point faible le plus évident. Il s’accompagne d’une navigation parfois trop prudente dans les espaces serrés et d’une aisance plus limitée sur les tapis à longues fibres. Pour une maison majoritairement couverte de carrelage ou de sols compatibles avec le lavage humide, ces concessions restent acceptables. Elles pèsent davantage lorsque les bordures, les nombreux obstacles ou les tapis épais représentent l’essentiel du travail à effectuer.

Proposé avec un prix conseillé de 799 €, le T90S Pro Omni est affiché à 549 € durant le black Friday sur la boutique française d’Ecovacs ou sur Amazon. À ce tarif, son équipement et son lavage en font une proposition particulièrement solide. La gamme Ecovacs 2026 comporte plusieurs références proches : au moment de comparer les offres, il faut bien conserver la mention T90S Pro Omni et regarder le contenu du pack. Les variantes T90 Pro et T90 Max Pro ne proposent pas exactement le même ensemble de fonctions.