Microsoft passe en « Code Red », c’est-à-dire en état d’alerte maximale en interne, après la panne mondiale qui a paralysé Outlook et plusieurs services de Microsoft 365 les 12 et 13 novembre. Cette mobilisation doit conduire à une refonte des méthodes d’ingénierie et de gestion des incidents du groupe avec un objectif particulièrement ambitieux : être capable de rétablir les services à l’échelle mondiale en moins d’une heure lors des prochaines interruptions majeures.

Une panne de 24 heures qui a révélé des faiblesses chez Microsoft

Dans un message adressé aux employés et relayé par Reuters, Jason Henderson, président de la division M365 Core chez Microsoft, qualifie l’incident de plus importante panne jamais enregistrée dans l’histoire de la plateforme Exchange Online en matière d’impact sur les clients. Selon lui, jamais autant d’utilisateurs n’avaient été privés de leur messagerie pendant aussi longtemps. « Code Red signifie qu’il s’agit du travail le plus prioritaire pour notre équipe », précise-t-il

Survenue les 12 et 13 novembre, la panne a principalement touché Exchange Online, le service de messagerie en ligne qui fait tourner Outlook. Les perturbations se sont également propagées à Teams, Copilot et plusieurs autres produits de Microsoft 365 dépendant de cette infrastructure. Des administrations en Australie, au Japon et aux États-Unis ont été touchées, tandis que des entreprises financières ont subi des retards dans leurs opérations et que les communications de certaines compagnies aériennes ont été perturbées. Microsoft a finalement attribué l’incident à un défaut de mise à l’échelle de Windows mis en place en juillet qui n’avait pas été détecté avant de provoquer une défaillance à grande échelle. L’entreprise a écarté les pistes d’une cyberattaque ou d’une intervention d’agents IA.

La gestion de crise a elle-même révélé des problèmes importants. Amanda Silver, vice-présidente de Microsoft chargée de M365 Core et de Work IQ, explique dans un autre mémo que les ingénieurs ont dû travailler dans un véritable « brouillard de guerre ». Malgré la mobilisation des équipes techniques les plus expérimentées, plus de 11 000 messages ont été échangés dans 11 conversations Teams différentes. Les informations de diagnostic étant dispersées entre plusieurs systèmes de suivi internes, les équipes ont eu du mal à disposer d’une vision commune des causes possibles, des décisions prises et des opérations de rétablissement en cours. Charles Lamanna, vice-président exécutif de Microsoft chargé de Copilot et des agents IA, a même estimé lors d’une réunion consacrée à l’incident que le composant défaillant avait accumulé « environ dix années de défaillances acceptables ».

Microsoft veut pouvoir rétablir ses services en moins d’une heure

Le plan d’action associé au Code Red repose sur cinq axes de travail, notamment la réduction automatique de la charge sur les serveurs, une meilleure répartition géographique du trafic et l’amélioration des mécanismes de récupération. Microsoft veut ainsi éviter qu’une défaillance localisée entraîne une surcharge en cascade sur les infrastructures encore opérationnelles. L’entreprise prévoit également d’utiliser des agents IA pour aider les ingénieurs à analyser plus rapidement les données de santé des systèmes et à identifier l’origine des incidents.

L’objectif fixé est de parvenir à résoudre une panne à l’échelle mondiale en moins d’une heure. Pour suivre les progrès, Jason Henderson prévoit des réunions quotidiennes avec les responsables de l’équipe Substrate chargée des infrastructures fondamentales de Microsoft 365, ainsi que des évaluations hebdomadaires. La direction entend donc maintenir une surveillance rapprochée de la mise en œuvre des changements au-delà du simple retour à la normale après une panne.

Les délais de déploiement des correctifs constituent un autre chantier prioritaire. Dans un précédent mémo, Jason Henderson reconnaissait qu’une correction urgente avait nécessité cinq à six jours pour être déployée sur l’ensemble des infrastructures mondiales de Microsoft. Pour les problèmes de sécurité les plus critiques, l’entreprise estime désormais devoir passer de la détection à un déploiement mondial sécurisé en une heure. Son propre responsable de M365 Core reconnaît toutefois que Microsoft est encore loin de cet objectif.

Satya Nadella, patron de Microsoft, avait publiquement présenté ses excuses après la panne. Un porte-parole de Microsoft affirme désormais à Reuters que les équipes travaillent sans relâche pour tirer les enseignements de cet incident et éviter qu’une défaillance similaire se reproduise. L’entreprise considère la fiabilité de ses services comme une priorité absolue, alors que des millions d’organisations dépendent quotidiennement de Microsoft 365 pour leurs communications et leur activité.