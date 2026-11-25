L’Union européenne veut se doter d’un fonds d’investissement souverain de 50 milliards d’euros pour financer ses entreprises technologiques et réduire sa dépendance aux États-Unis et à la Chine. Présenté dans le cadre de la nouvelle loi européenne sur le quantique, ce projet vise notamment l’intelligence artificielle, l’informatique quantique, les semi-conducteurs et la cybersécurité.

Baptisé Sovereign Tech Equity Fund (STEF), ce fonds souverain doit permettre à l’Europe de financer des entreprises stratégiques qui peinent actuellement à réunir suffisamment de capitaux pour se développer sur le continent. La vice-présidente de la Commission européenne chargée du Numérique, Henna Virkkunen, a confirmé que l’objectif était d’atteindre une capacité de 50 milliards d’euros, en associant des capitaux européens, des investissements des États membres et des financements privés. Elle espère que cette enveloppe pourra contribuer à mobiliser entre 400 et 500 milliards d’euros d’investissements au total.

Attention toutefois : les 50 milliards ne correspondent pas à une enveloppe déjà disponible dans les caisses de l’Union européenne. La Commission européenne vient de poser les bases juridiques de cette structure sans lui attribuer de budget fixe. Le fonds doit encore être constitué avec la Banque européenne d’investissement, les États membres et des investisseurs privés. L’UE souhaite le rendre opérationnel au début du prochain cadre financier pluriannuel, prévu à partir de 2028.

L’Europe veut éviter de reproduire son retard dans l’intelligence artificielle

Le projet répond à une faiblesse bien identifiée : l’Europe dispose d’importantes capacités de recherche, mais rencontre davantage de difficultés pour transformer ses innovations en entreprises de premier plan. Dans le secteur quantique, un tiers des start-up mondiales sont européennes et le continent représente 44 % des brevets, selon les chiffres présentés par la Commission. Pourtant, les jeunes entreprises européennes du secteur n’ont attiré que 1,1 milliard d’euros de financements privés, contre 7 milliards aux États-Unis l’année dernière.

Cette différence de financement complique le développement des entreprises européennes qui peuvent être contraintes de rechercher des investisseurs étrangers, de délocaliser leurs activités ou d’être rachetées par des groupes internationaux. « Aucune entreprise ne devrait être obligée de quitter l’Europe faute de financement », a notamment déclaré Henna Virkkunen lors de la présentation du projet. Le fonds doit intervenir directement au capital d’entreprises et de projets industriels stratégiques avec des investissements importants et inscrits dans la durée.

La loi quantique prévoit aussi de favoriser les entreprises européennes

Le Sovereign Tech Equity Fund (STEF) constitue l’un des volets d’un projet plus large : le Quantum Act. Cette nouvelle législation doit coordonner les investissements européens dans la recherche, faciliter l’accès des entreprises aux infrastructures de calcul quantique et accélérer l’industrialisation des technologies développées dans les laboratoires. Elle prévoit également de renforcer les chaînes d’approvisionnement et de préparer les administrations européennes à la cryptographie post-quantique, destinée à protéger les communications contre les futures capacités des ordinateurs quantiques.

Bruxelles souhaite également réserver certains marchés publics à des entreprises contrôlées depuis l’Union européenne ou issues de pays partenaires répondant aux conditions prévues par le texte. Cette préférence européenne doit notamment permettre aux entreprises locales de décrocher leurs premiers contrats et de développer leurs technologies à grande échelle. Les partenaires internationaux disposant d’accords de coopération avec l’UE pourront néanmoins continuer à participer à certains appels d’offres.

La Commission européenne vise une place de premier plan dans l’industrie quantique mondiale d’ici 2030. Le Quantum Act et les bases juridiques du fonds doivent désormais être examinés et approuvés par les 27 États membres et le Parlement européen avant leur entrée en vigueur.