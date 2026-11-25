Le rachat de SFR par Orange, Bouygues Telecom et Free pose une question sur le prix des forfaits : vont-ils des augmenter ? Nicolas Thomas, le directeur général de Free, a répondu aujourd’hui dans une interview avec Les Échos.

Free assure qu’il gardera son ADN avec le rachat de SFR

À la question de savoir comment s’assurer que le rachat de SFR ne se traduira pas par une hausse des prix, le patron de Free répond :

Si la consolidation a lieu, Free restera Free. On va peut-être changer de dimension, mais on ne va jamais changer de conviction. Nous continuerons d’animer le marché, d’innover et de proposer des offres au juste prix. On ne va pas changer de carrière d’agitateur à 25 ans ! C’est ce modèle qui a fait notre succès en France, mais aussi en Italie, où nous avons appliqué la même recette et conquis plus de 13 millions d’abonnés depuis 2018. Nous continuerons à nous mettre à la place de nos abonnés et à leur apporter davantage de services innovants pour le même prix.

Si le rachat de SFR est validé, Free récupèrera l’intégralité des clients de RED by SFR (six millions de personnes) et deux millions de clients SFR (1,6 million de clients B2C SFR ainsi que les 400 000 de clients TPE sous la marque SFR). Il en profitera pour récupérer 50 MHz de fréquences supplémentaires. Cela doit améliorer la capacité et la qualité de son réseau mobile.

« Cette opération nous permettrait d’abord de gagner en échelle. Les télécoms sont une activité principalement constituée de coûts fixes : toute base d’abonnés supplémentaire génère donc un chiffre d’affaires à forte marge », indique Nicolas Thomas. « Cela nous permettrait de décupler notre capacité d’investissement et de continuer à challenger le marché. Car nous entrons dans un nouveau cycle industriel. Après les grands déploiements de la fibre et de la 5G, nos investissements qui restent à des niveaux élevés seront davantage consacrés aux évolutions technologiques, à la résilience des réseaux, à la cybersécurité et aux nouveaux usages de l’IA », ajoute-t-il.

Le patron de Free espère que les accords du rachat de SFR seront signés d’ici la fin de l’année et que la transaction sera réellement bouclée d’ici la fin de 2027.