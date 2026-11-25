Mauvaise surprise pour Sony : malgré une campagne marketing répétant que Grand Theft Auto VI (GTA 6) se joue mieux sur PlayStation 5, la Xbox Series X offre finalement des performances plus régulières que la PS5 standard. C’est le constat de Digital Foundry, dont la comparaison des versions console place la machine de Microsoft devant sa concurrente directe. La PS5 Pro conserve toutefois la première place.

La Xbox Series X maintient mieux les 30 FPS que la PS5

L’analyse de Digital Foundry compare les versions PS5, PS5 Pro, Xbox Series X et Xbox Series S de GTA 6. Les conclusions sont assez inattendues : la Xbox Series X maintient plus facilement son objectif de 30 images par seconde que la PS5 standard, alors que les deux consoles proposent des réglages graphiques et une définition d’image très similaires. Les différences apparaissent surtout dans les séquences particulièrement exigeantes, notamment lors des déplacements rapides en voiture ou dans les environnements très fréquentés.

Les deux consoles standard affichent une image autour de 1440p avec des paramètres visuels globalement identiques, notamment pour l’éclairage et les reflets utilisant le ray tracing. Digital Foundry a néanmoins constaté que la PS5 subissait des chutes de FPS nettement plus fréquentes que la Xbox Series X dans certaines scènes. Lors des déplacements rapides dans Leonida ou des séquences particulièrement chargées, les deux consoles peuvent passer sous les 30 images par seconde, mais celle de Microsoft retrouve plus facilement sa fluidité.

La Xbox Series X profite également de la prise en charge du 120 Hz et du VRR (Variable Refresh Rate) qui permet de mieux absorber les variations de fréquence d’images sur un téléviseur compatible. Cette technologie rend les ralentissements moins perceptibles lorsque GTA 6 ne parvient pas à tenir ses 30 FPS. Digital Foundry relève aussi de légères différences de résolution en faveur de la Xbox Series X dans certaines scènes, même si le rendu général reste très proche de celui de la PS5.

La PS5 Pro reste la meilleure console pour jouer à GTA 6

Il faut néanmoins distinguer la PS5 standard de sa déclinaison Pro. Cette dernière arrive en tête de la comparaison grâce à sa puissance graphique supplémentaire, à la technologie d’upscaling PSSR et à des ombres en ray tracing plus détaillées. Elle offre une image plus nette proche de la 4K, tout en maintenant plus régulièrement son objectif de 30 images par seconde. Digital Foundry classe donc la PS5 Pro devant la Xbox Series X, suivie de la PS5 standard et de la Xbox Series S.

Ces résultats mettent toutefois Sony dans une situation délicate au regard de sa campagne publicitaire. Depuis plusieurs mois, le constructeur martèle que GTA 6 se joue mieux sur PS5 avec son slogan « Plays Best on PS5 » dans le cadre de son partenariat commercial avec Rockstar Games. La communication officielle mettait notamment en avant les vibrations haptiques et les gâchettes adaptatives de la manette DualSense, le son 3D Tempest et les temps de chargement réduits grâce au SSD. Sony n’avait donc pas explicitement promis une fréquence d’images supérieure à celle de la Xbox, mais sa formule pouvait laisser penser que toutes les versions PS5 étaient techniquement avantagées.

À l’arrivée, la PS5 Pro offre la meilleure qualité d’image, tandis que la Xbox Series X prend l’avantage sur la PS5 standard en matière de régularité des performances. Dans les deux cas, GTA 6 reste limité à un objectif de 30 images par seconde. Et n’espérez pas un mode 60 FPS à l’avenir : Rockstar Games a déjà dit que les consoles actuelles ne sont pas assez puissantes.