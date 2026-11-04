Teghaza 001 : une météorite révèle un fragment de Mars vieux de plus de 4,1 milliards d’années

Découverte en 2022 dans le Sahara au nord du Mali, Teghaza 001 ressemblait initialement à une météorite martienne relativement classique. Son analyse publiée dans Science vient pourtant de révéler une tout autre histoire : cette roche rose d’environ 800 grammes s’est formée en fait il y a plus de 4,1 milliards d’années, ce qui la place parmi les plus anciennes météorites provenant de Mars jamais identifiées sur Terre !

Les chercheurs l’avaient d’abord classée parmi les shergottites, la famille la plus courante de météorites martiennes. Mais sa texture inhabituelle et surtout la présence de cristaux de zircon ont incité l’équipe dirigée par Yang Liu, géologue au Jet Propulsion Laboratory de la NASA, à pousser les investigations. « L’un des relecteurs de l’étude l’a qualifiée de pierre de Rosette pour Mars », explique la scientifique.

Une capsule temporelle des premiers temps de Mars

La datation montre que Teghaza 001 avait déjà été transformée par de l’eau martienne il y a environ 4,1 milliards d’années. Sa formation est donc encore plus ancienne. Sa composition volcanique révèle comment une partie de la croûte primitive de Mars s’est solidifiée à partir du magma avant d’interagir avec de l’eau souterraine.

Teghaza 001

Ces données complètent les nombreuses observations montrant que Mars possédait autrefois une atmosphère et un environnement beaucoup plus humides. Les chercheurs ont identifié treize régions potentielles d’origine de cette météorite, principalement dans les anciens hauts plateaux de l’hémisphère sud.

Une pièce rare du puzzle martien

Plus de 400 météorites martiennes ont été retrouvées sur Terre, mais l’immense majorité sont géologiquement beaucoup plus jeunes. Teghaza 001 rejoint ainsi le cercle très fermé de spécimens anciens (comprenant aussi ALH 84001 et Black Beauty).

L’étude de Teghaza 001 rappelle également l’importance d’éviter toute contamination terrestre des météorites martiennes. De son côté, Perseverance continue d’analyser directement les minéraux de Mars, ce qui permettra peut-être de faire de nouvelles découvertes concernant la géologie de la planète rouge.