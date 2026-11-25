[Spoiler : l’article qui suit contient des informations sur le contenu de GTA VI. Si vous voulez gardez la surprise intacte, il vaut sans doute mieux ne pas continuer la lecture]

Quelques jours seulement après la sortie de GTA 6, les joueurs commencent déjà à découvrir les nombreux secrets dissimulés par Rockstar Games. Le vidéaste Memeio vient ainsi de révéler un Easter egg particulièrement spectaculaire, soit un portail permettant de rejoindre le Vice City original de 2002, avec ses graphismes d’époque et plusieurs personnages emblématiques de ce jeu culte.

Une énigme complexe dissimulée dans les centrales électriques

Il aura fallu trois jours d’investigation à Memeio pour percer ce mystère. L’énigme repose sur douze sous-stations électriques appartenant à LPL, une entreprise fictive présente dans l’univers de GTA 6.

I discovered this GTA 6 easter egg about 3 days ago, here it is in video form, I think I’m the first person to ever crack this code in the world so enjoy! #GTA6 https://t.co/vTORjUlYNi — Memeio (@MemeioYT) November 23, 2026

En explorant ces installations, le joueur a découvert plusieurs lettres formant progressivement la phrase « Life is passing me by ». Les connaisseurs auront reconnu un célèbre code de triche du GTA Vice City original, permettant d’accélérer le temps.

Après avoir activé les installations dans le bon ordre, un mystérieux message invite le joueur à rejoindre une centrale électrique à une heure précise. Sur place apparaît alors un portail lumineux rose.

Un véritable voyage dans le passé de GTA

En franchissant ce passage, le joueur se retrouve dans une reconstitution du Vice City de 2002, conservant les graphismes caractéristiques de la PlayStation 2. Une approche différente des versions remasterisées de GTA.

As requested, here is the entire cutscene! I highly recommend you go and do this secret yourself, but I’m happy to share it with the world (I literally spent three days following powerlines in game to find the substations…) 🤓 https://t.co/3NuYYRqlCp — Memeio (@MemeioYT) November 23, 2026

La surprise ne s’arrête pas là : Kent Paul, personnage culte du jeu original, fait son retour avec la voix de Danny Dyer, son interprète historique. Le joueur peut également récupérer la chemise hawaïenne et la moto de Tommy Vercetti, protagoniste de Vice City.

Pour rappel, GTA 6 pulvérise les records commerciaux depuis sa sortie le 19 novembre, et la découverte de cet easter egg assez prodigieux devrait finir de convaincre les plus réticents que ce nouvel opus a décidément beaucoup, beaucoup à offrir aux joueurs les plus curieux (et persévérants).