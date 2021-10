GTA The Trilogy : Rockstar officialise les remasters de GTA 3, Vice City et San Andreas

Rockstar Games a enfin officialisé Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition, après les nombreuses fuites. Cela inclut des remasters de Grand Theft Theft 3, Grand Theft Auto: Vice City et Grand Theft Auto: San Andreas.

GTA 3, Vice City et San Andreas sont de retour

Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive promet « des mises à niveau générales, y compris des améliorations graphiques et des améliorations du gameplay moderne » pour les trois jeux, « tout en conservant l’aspect et la sensation classiques des originaux » selon Rockstar. Le studio promet plus de détails dans les semaines à venir, et prévient qu’il commencera à retirer les versions existantes de ces jeux chez les différents commerçants en ligne. Seule la trilogie avec les remasters sera disponible.

La trilogie des GTA sera disponible sur PS4, PS5, PC (via le Rockstar Games Launcher), Xbox One, Xbox Series X/S et Nintendo Switch. Rockstar Games ne donne pas encore une date précise, si ce n’est que ce sera d’ici les prochaines semaines. Les jeux arriveront également sur iOS et Android, mais ce sera en 2022 sans date plus précise pour l’instant.

La sortie de Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition coïncide en tout cas avec le 20e anniversaire de la sortie de GTA 3 sur PS2. Rockstar indique qu’il prévoie de célébrer cet anniversaire dans Grand Theft Auto Online, en promettant des vêtements et des livraisons commémoratifs, et en évoquant « une activité inhabituelle qui se déroule dans le sud de San Andreas et aux alentours ».