Des remasters de GTA 3, Vice City et San Andreas en préparation

Amateurs de GTA 3, Vice City et San Andreas, préparez-vous : Rockstar prépare en ce moment des remasters. Selon Kotaku, les trois jeux devraient arriver cet automne sur plusieurs supports, dont la Nintendo Switch.

Cela fait un moment maintenant qu’on entend des rumeurs et autres bruits de couloir indiquant que des versions remastérisées de GTA seraient en projet. Il y a également Take-Two, la maison-mère de Rockstar, qui avait annoncé avoir trois jeux remastérisés en préparation, sans pour autant dévoiler les titres. Voilà donc de nouveaux détails fraichement arrivés.

C’est Rockstar Dundee qui s’occuperait du remaster de GTA 3, Vice City et San Andreas. Le studio utiliserait l’Unreal Engine et ferait des ajustements au niveau du visuel en mélangeant les graphismes d’origines avec des graphismes plus modernes. Les joueurs pourraient presque avoir l’impression de jouer à une version moddée de Grand Theft Auto. Il faut par contre s’attendre à ce que le gameplay ne change pas (ou très peu) par rapport aux jeux originaux. Rockstar voudrait garder le style des jeux à l’époque de la PlayStation 2.

Les trois GTA arriveraient à la fin octobre ou début novembre sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, PC, Stadia et iPhone/smartphones Android. Il semblerait toutefois que les éditions PC et mobiles ne soient pas tout à fait prêtes. Leur lancement pourrait donc être reporté à 2022. Rockstar mettrait la priorité sur les consoles.

Kotaku en profite pour annoncer que Rockstar préparerait aussi une version remastérisée de de son jeu Red Dead Redemption. Mais il n’y a pas plus d’information à ce sujet.