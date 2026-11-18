Les joueurs qui espéraient profiter de Grand Theft Auto VI (GTA 6) à 60 images par seconde sur PS5 Pro devront revoir leurs attentes. Marc Chambers, directeur de la production technologique chez Rockstar Games, confirme que la console de Sony n’est pas suffisamment puissante pour aller au-delà des 30 FPS actuels. Un mode performance à 60 FPS ne verra donc pas le jour.

N’espérez pas jouer à GTA 6 en 60 FPS

Dans une déclaration à Kotaku, le responsable explique que le processeur de la PS5 Pro constitue la principale limite : « Bien que le processeur de la PS5 Pro soit légèrement meilleur que celui de la PS5 standard, il n’est pas suffisamment puissant pour faire fonctionner la simulation complexe du jeu à des fréquences d’images plus élevées ». Une réponse qui ferme la porte à une mise à jour permettant de doubler la fluidité sur les consoles actuelles.

La PS5 Pro dispose pourtant d’un processeur graphique nettement amélioré par rapport à la PS5 classique. Rockstar Games exploite cette puissance supplémentaire pour améliorer le rendu visuel de GTA 6, notamment avec des ombres calculées par ray tracing et une image plus précise grâce à la technologie PSSR de Sony qui reconstruit les images à partir d’une résolution inférieure.

« Notre présentation de base utilise des reflets par ray tracing et un éclairage global », explique Marc Chambers. Sur PS5 Pro, ces technologies sont complétées par les ombres en ray tracing et une meilleure netteté générale grâce au PSSR.

Le problème se situe donc davantage du côté du processeur que de la puce graphique. GTA 6 doit gérer simultanément une circulation dense, de nombreux personnages, des interactions complexes et une simulation particulièrement riche de son environnement. Doubler le nombre de FPS impose de recalculer ces éléments deux fois plus rapidement. Or, le processeur de la PS5 Pro n’offre pas un gain suffisant pour absorber cette charge.

Même pas de mode 40 FPS en perspective

La question ne concerne pas uniquement les 60 FPS. Kotaku avait également interrogé Rockstar Games sur la possibilité d’un mode intermédiaire à 40 FPS, particulièrement intéressant pour les joueurs équipés d’un téléviseur compatible 120 Hz. Là encore, le studio ne laisse pas entrevoir de solution à court terme.

Pour rappel, GTA 6 vise actuellement les 30 FPS sur l’ensemble des consoles de lancement : PlayStation 5, PlayStation 5 Pro, Xbox Series X et Xbox Series S.

La PS5 Pro conserve néanmoins un avantage avec une image plus détaillée et une meilleure stabilité de la fréquence d’affichage. Digital Foundry avait notamment constaté que la console maintenait les 30 FPS dans des conditions où la PS5 standard connaissait davantage de ralentissements. La Xbox Series S nécessite quant à elle des concessions graphiques supplémentaires, étant moins puissante.

La situation pourrait évoluer avec les prochaines générations de consoles ou la future version PC. Mais pour les possesseurs de PS5 et Xbox Series X/S, Rockstar Games semble avoir privilégié la densité du monde ouvert, les effets graphiques et la complexité de sa simulation au prix d’une fréquence limitée à 30 images par seconde.