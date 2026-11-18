La PlayStation 5 standard a du mal à maintenir les 30 images par seconde (FPS) dans Grand Theft Auto VI (GTA 6), contrairement à la PS5 Pro qui offre une expérience nettement plus stable. C’est le constat de Digital Foundry dans sa première analyse technique comparative du jeu de Rockstar Games. La PS5 de base peut même descendre dans les 20 FPS lors des séquences les plus exigeantes.

GTA 6 peut tomber dans les 20 FPS sur PS5

L’analyse révèle que les deux consoles de Sony visent bien 30 FPS, conformément aux choix techniques annoncés par Rockstar Games. Mais la différence se fait sentir pendant les phases de jeu. Sur PS5 Pro, Digital Foundry décrit une expérience presque irréprochable, avec une cadence régulière et un excellent frame pacing, c’est-à-dire une régularité d’affichage des images à l’écran. Digital Foundry a joué plus de 50 heures à GTA 6 sur cette console sans constater de baisse de performances en dehors de ses tests de stress

Sur la PS5 classique, la situation est moins favorable. Même pendant les phases de jeu habituelles, notamment lors des déplacements en voiture dans la ville, Digital Foundry observe de petites chutes sous les 30 FPS. Elles restent généralement discrètes, mais sont perceptibles en comparaison de la version sur PS5 Pro.

Les choses se compliquent davantage lorsque le jeu est fortement sollicité. Pour ses essais, Digital Foundry a volontairement provoqué un maximum de destructions dans les rues de Leonida, notamment en faisant exploser plusieurs véhicules à l’aide d’un lance-grenades. Dans ces conditions, la PS5 standard peut descendre jusqu’à environ 23 FPS, avec des baisses qui persistent tant que le joueur reste dans la zone. Sur PS5 Pro, les chutes sont beaucoup plus brèves : le compteur peut ponctuellement atteindre 24 FPS dans les situations extrêmes, mais revient rapidement à 30 FPS.

La PS5 Pro profite aussi d’une meilleure image

Les différences ne concernent pas uniquement la fluidité. Les deux consoles affichent une résolution interne de 1440p, mais la PS5 Pro utilise le PSSR de Sony pour reconstruire une image en 4K. Le résultat est plus net, avec davantage de détails préservés. La console bénéficie également d’ombres avec le ray tracing, absentes de la version PS5 standard.

Digital Foundry rappelle néanmoins que le choix des 30 FPS est volontaire. Rockstar Games privilégie la densité de la ville, la richesse des environnements et la complexité de ses simulations. L’objectif est de maintenir un niveau de détail élevé sur les consoles actuelles, même si cela signifie renoncer à un mode 60 FPS.

La PS5 Pro apparaît donc comme le meilleur choix pour profiter de GTA 6, mais elle ne permet pas pour autant de doubler la fréquence d’images. La console reste limitée à 30 FPS avec une stabilité et une qualité d’image supérieures.