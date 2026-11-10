GTA 6 : des infos sur la version PS5 (Pro) et jouable sur Xbox One grâce au cloud gaming

Rockstar Games propose aujourd’hui une nouvelle courte bande-annonce de Grand Theft Auto VI (GTA 6) et en profite pour donner des informations concernant la version PS5/PS5 Pro, ainsi que la possibilité de jouer sur Xbox One grâce au Xbox Cloud Gaming.

GTA 6 sur PS5 : 30 FPS et meilleure expérience sur le modèle Pro

Aussi bien sur PlayStation 5 que sur Xbox Series X/S, Rockstar Games dit viser les 30 FPS pour GTA 6. Il indique :

Grand Theft Auto VI a été entièrement conçu dès le départ pour offrir la meilleure expérience possible sur la génération actuelle de consoles. Le jeu vise un taux de 30 images par seconde tout en poussant les deux plateformes à leurs limites absolues afin de donner vie à l’univers vaste et riche de Leonida, tout en préservant la densité et la fidélité visuelle de tous ses environnements et de tous ses habitants.

Le studio se focalise ensuite sur la PlayStation 5 Pro, assurant que les joueurs profiteront « d’images à couper le souffle », d’une meilleure clarté grâce au PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR), ainsi du ray tracing au niveau des ombres.

Pour la PS5 au sens large (modèles standard et Pro), les joueront profiteront d’un retour haptique haute fidélité intégré au jeu sur les manettes DualSense et réglable via les paramètres d’accessibilité, un rendu audio spatial amélioré permettant à tous les sons du jeu de tirer pleinement parti de la technologie Tempest 3D Audio, ainsi que des temps de chargement optimisés. Rockstar Games dit que GTA 6 offre « une expérience de jeu optimale sur les consoles PlayStation 5 ». Cette mise en avant n’est pas une surprise, sachant que PlayStation et Rockstar Games ont un accord commercial.

Jouable sur Xbox One via le cloud gaming

Du côté des Xbox, Rockstar Games annonce que GTA 6 sera disponible via le Xbox Cloud Gaming sur les Xbox Series X/S, ainsi que sur Xbox One (mais pas sur PC). Ainsi, ceux qui ont l’ancienne console pourront quand même jouer au tout nouveau Grand Theft Auto grâce au cloud. Dans tous les cas, l’expérience via le Xbox Cloud Gaming sera similaire à celle offerte avec une Xbox Series S et non une Xbox Series X, précise Rockstar Games.

GTA 6 est déjà disponible au téléchargement, mais le jeu sera réellement jouable le 19 novembre. Voici où le commander au meilleur prix :