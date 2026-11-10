TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Jeux vidéo GTA 6 : des infos sur la version PS5 (Pro) et jouable sur Xbox One grâce au cloud gaming
Jeux vidéo

GTA 6 : des infos sur la version PS5 (Pro) et jouable sur Xbox One grâce au cloud gaming

3 min.
10 Nov. 2026 • 16:18
0

Rockstar Games propose aujourd’hui une nouvelle courte bande-annonce de Grand Theft Auto VI (GTA 6) et en profite pour donner des informations concernant la version PS5/PS5 Pro, ainsi que la possibilité de jouer sur Xbox One grâce au Xbox Cloud Gaming.

GTA 6 sur PS5 : 30 FPS et meilleure expérience sur le modèle Pro

Aussi bien sur PlayStation 5 que sur Xbox Series X/S, Rockstar Games dit viser les 30 FPS pour GTA 6. Il indique :

Grand Theft Auto VI a été entièrement conçu dès le départ pour offrir la meilleure expérience possible sur la génération actuelle de consoles. Le jeu vise un taux de 30 images par seconde tout en poussant les deux plateformes à leurs limites absolues afin de donner vie à l’univers vaste et riche de Leonida, tout en préservant la densité et la fidélité visuelle de tous ses environnements et de tous ses habitants.

Le studio se focalise ensuite sur la PlayStation 5 Pro, assurant que les joueurs profiteront « d’images à couper le souffle », d’une meilleure clarté grâce au PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR), ainsi du ray tracing au niveau des ombres.

GTA 6 Lucia Jason Voiture Piercing

Pour la PS5 au sens large (modèles standard et Pro), les joueront profiteront d’un retour haptique haute fidélité intégré au jeu sur les manettes DualSense et réglable via les paramètres d’accessibilité, un rendu audio spatial amélioré permettant à tous les sons du jeu de tirer pleinement parti de la technologie Tempest 3D Audio, ainsi que des temps de chargement optimisés. Rockstar Games dit que GTA 6 offre « une expérience de jeu optimale sur les consoles PlayStation 5 ». Cette mise en avant n’est pas une surprise, sachant que PlayStation et Rockstar Games ont un accord commercial.

Jouable sur Xbox One via le cloud gaming

Du côté des Xbox, Rockstar Games annonce que GTA 6 sera disponible via le Xbox Cloud Gaming sur les Xbox Series X/S, ainsi que sur Xbox One (mais pas sur PC). Ainsi, ceux qui ont l’ancienne console pourront quand même jouer au tout nouveau Grand Theft Auto grâce au cloud. Dans tous les cas, l’expérience via le Xbox Cloud Gaming sera similaire à celle offerte avec une Xbox Series S et non une Xbox Series X, précise Rockstar Games.

GTA 6 est déjà disponible au téléchargement, mais le jeu sera réellement jouable le 19 novembre. Voici où le commander au meilleur prix :

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités

Ne manquez plus aucune de nos publications : Suivre cette source sur Google
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

GTA 6 Lucia Jason Voiture Piercing Jeux vidéo

GTA 6 : Xbox dément avoir les droits exclusifs du cloud gaming

GTA 6 Lucia Jason Jeux vidéo

GTA 6 : le hacker prouve qu’il a une version jouable avec son nouveau leak

GTA 6 Boite PS5 Xbox Jeux vidéo

GTA 6 : la version Ultime à 100 € enregistre le plus de précommandes

GTA 6 Boite PS5 Xbox Jeux vidéo

GTA 6 : la version physique avec disque sortirait en décembre

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Mini moon

2026 QQ8 : la Terre possède bel et bien une seconde mini-lune… temporaire

10 Nov. 2026 • 15:29
0 Science

La Terre possède actuellement un nouveau et minuscule compagnon de route. Baptisé 2026 QQ8, cet astéroïde d’environ 1...

ChatGPT Gemini Claude Logos

Une commission veut encadrer les chatbots IA en France

10 Nov. 2026 • 14:10
1 Internet

Une commission d’experts a remis à Emmanuel Macron un rapport contenant 18 propositions pour mieux encadrer les chatbots IA (ChatGPT, Claude,...

Puce électronique sous une cloche de verre, devant une évocation du Parlement australien.

L’Australie prépare un régulateur de l’IA après l’intrusion d’un agent d’OpenAI

10 Nov. 2026 • 13:00
0 Business

L’Australie veut imposer des obligations de sécurité aux entreprises développant les modèles d’IA les plus...

intelligence artificielle

Google Antigravity s’ouvre au travail bureautique avec sa nouvelle interface Knowledge Work

10 Nov. 2026 • 12:20
0 Logiciels

Google élargit nettement le terrain de jeu d’Antigravity. Initialement pensé comme un environnement agentique destiné aux...

Nintendo Switch 2 Prise en Main

Nintendo bloque le jailbreak de la Switch 2 avec une mise à jour

10 Nov. 2026 • 11:01
0 Jeux vidéo

Nintendo a réagi à la première faille logicielle permettant le jailbreak de la Switch 2. La mise à jour 23.5.0, disponible...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article L’iPad Air OLED arriverait bien au premier semestre de 2027

L’iPad Air OLED arriverait bien au premier semestre de 2027

10 Nov. 2026 • 15:29

image de l'article Inde : trois ouvriers meurent dans une usine Tata de composants pour l’iPhone

Inde : trois ouvriers meurent dans une usine Tata de composants pour l’iPhone

10 Nov. 2026 • 14:55

image de l'article Apple visé au Canada par un recours collectif concernant son accord avec Google Search

Apple visé au Canada par un recours collectif concernant son accord avec Google Search

10 Nov. 2026 • 13:35

image de l'article Apple entraîne un robot humanoïde autonome grâce à un Mac mini M4 Pro et à des mondes virtuels

Apple entraîne un robot humanoïde autonome grâce à un Mac mini M4 Pro et à des mondes virtuels

10 Nov. 2026 • 12:10

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site