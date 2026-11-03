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KultureGeek Jeux vidéo GTA 6 : Rockstar dévoile la date de téléchargement et le poids
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GTA 6 : Rockstar dévoile la date de téléchargement et le poids

3 min.
3 Nov. 2026 • 17:00
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Rockstar Games dévoile de nouveaux détails concernant Grand Theft Auto VI (GTA 6), notamment la date pour télécharger le jeu, ainsi que son poids. Ce sera en place avant le 19 novembre, jour de la sortie du titre sur PlayStation 5 et Xbox Series X/S.

GTA 6 Ville Leonida

Téléchargement de GTA 6 dès le 10 novembre

Dans sa nouvelle communication, Rockstar Games annonce que les joueurs pourront lancer le préchargement de GTA 6 le 10 novembre sur PS5 et Xbox Series X/S. Sur PS5, ce sera dès minuit (heure locale), là où il faudra attendre 00h00 GMT pour les Xbox Series X/S, soit 1 heure du matin en France.

Attention : le téléchargement dès le 10 novembre concerne ceux qui achètent le jeu dématérialisé sur le PlayStation Store ou Xbox Store. Ceux qui achètent l’édition physique (qui comprend seulement un code de téléchargement à l’intérieur de la boîte et non le disque) devront attendre le 12 novembre. La raison est simple : le retrait en magasin et la livraison du jeu se fera à cette date.

L’idée ici est que les joueurs aient largement le temps de télécharger GTA 6 avant de pouvoir y jouer à compter du 19 novembre. Tout cela est lié au poids.

Le poids officiel est de 212 Go sur PS5 et Xbox Series X/S

Justement, Rockstar Games fait savoir que GTA 6 pèse 212 Go sur PS5 et Xbox Series X/S. Une récente fuite évoquait 210 Go, donc c’est assez raccord. Il va en tout cas falloir faire de la place sur sa console pour pouvoir installer le titre. « Assurez-vous de disposer de suffisamment d’espace pour pouvoir commencer le préchargement dès que possible », souligne Rockstar Games.

Enfin, Rockstar Games annonce la carte de Leonida (la ville du jeu) et une affiche représentant la jaquette de GTA 6 à télécharger dès le 19 novembre. Ce sera gratuit. Une version physique recto-verso de cette affiche sera également disponible peu après sa sortie sur la boutique de Rockstar Games au prix de 0,99 $ à l’unité ou en cadeau gratuit pour tout achat effectué sur la boutique.

Voici les liens pour précommander GTA 6 si ce n’est pas déjà fait :

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