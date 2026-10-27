GTA 6 : le poids du jeu révélé, un record pour Rockstar

Grand Theft Auto VI (GTA 6) sortira le 19 novembre et le poids du jeu de Rockstar Games est maintenant connu : 210 Go. L’information provient du compte PlayStation Game Size, spécialisé dans les données issues du PlayStation Store.

Le poids de GTA 6 sera de 210 Go sur PS5

Le poids de 210 Go concerne pour l’instant la version PlayStation 5 : celui pour le jeu sur Xbox Series X/S reste inconnu, même si l’on se doute que ce sera là encore au-delà de 200 Go.

Avec une telle taille, GTA 6 comptera parmi les jeux les plus lourds sur console. Un téléchargement de 210 Go représente une part importante du stockage disponible sur une PS5 standard qui offre environ 667 Go réellement utilisables sur son SSD de 825 Go. Les joueurs devront donc peut-être libérer de l’espace avant de pouvoir installer le jeu.

🚨 Grand Theft Auto VI – 𝐃𝐨𝐰𝐧𝐥𝐨𝐚𝐝 𝐒𝐢𝐳𝐞 : 210 GB – 𝐒𝐭𝐚𝐧𝐝𝐚𝐫𝐝 ($79.99)

Pre-Load : November 12

Release : November 19 𝐑𝐞𝐥𝐞𝐚𝐬𝐞 𝐓𝐢𝐦𝐞 : Midnight https://t.co/5vXkgnqfC7 — PlayStation Game Size (@PlaystationSize) October 27, 2026

Pour rappel, le préchargement de GTA 6 débutera le 12 novembre, soit une semaine avant la sortie le 19 novembre. Les joueurs ayant précommandé le jeu pourront ainsi télécharger les fichiers en avance, sans attendre le jour du sortie pour commencer l’installation. Ceux avec une petite connexion Internet apprécieront ce délai au vu du poids.

Il reste néanmoins possible que la taille évolue d’ici à la sortie. Une mise à jour de lancement pourrait notamment s’ajouter au téléchargement initial.

Nouveau record pour Rockstar

Le volume annoncé n’est pas totalement surprenant pour un jeu de cette ambition. Les images et vidéos déjà diffusées montrent un monde ouvert dense, avec de nombreux lieux à explorer, des activités secondaires et une quantité importante de contenus. Mais la taille du téléchargement ne permet pas à elle seule de mesurer l’étendue du jeu.

En tout cas, c’est nettement plus lourd que les autres jeux de Rockstar Games. GTA 5 par exemple pèse environ 100 Go sur PS5. Pour sa part, GTA 4 était aux alentours de 20 Go. Et si l’on prend Red Dead Redemption 2, on est autour de 120 Go pour la version numérique.

Voici les liens pour précommander GTA 6 si ce n’est pas déjà fait :