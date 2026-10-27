TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Jeux vidéo GTA 6 : le poids du jeu révélé, un record pour Rockstar
Jeux vidéo

GTA 6 : le poids du jeu révélé, un record pour Rockstar

3 min.
27 Oct. 2026 • 20:22
0

Grand Theft Auto VI (GTA 6) sortira le 19 novembre et le poids du jeu de Rockstar Games est maintenant connu : 210 Go. L’information provient du compte PlayStation Game Size, spécialisé dans les données issues du PlayStation Store.

GTA 6 Personnages Jaquette Artwork

Le poids de GTA 6 sera de 210 Go sur PS5

Le poids de 210 Go concerne pour l’instant la version PlayStation 5 : celui pour le jeu sur Xbox Series X/S reste inconnu, même si l’on se doute que ce sera là encore au-delà de 200 Go.

Avec une telle taille, GTA 6 comptera parmi les jeux les plus lourds sur console. Un téléchargement de 210 Go représente une part importante du stockage disponible sur une PS5 standard qui offre environ 667 Go réellement utilisables sur son SSD de 825 Go. Les joueurs devront donc peut-être libérer de l’espace avant de pouvoir installer le jeu.

Pour rappel, le préchargement de GTA 6 débutera le 12 novembre, soit une semaine avant la sortie le 19 novembre. Les joueurs ayant précommandé le jeu pourront ainsi télécharger les fichiers en avance, sans attendre le jour du sortie pour commencer l’installation. Ceux avec une petite connexion Internet apprécieront ce délai au vu du poids.

Il reste néanmoins possible que la taille évolue d’ici à la sortie. Une mise à jour de lancement pourrait notamment s’ajouter au téléchargement initial.

Nouveau record pour Rockstar

Le volume annoncé n’est pas totalement surprenant pour un jeu de cette ambition. Les images et vidéos déjà diffusées montrent un monde ouvert dense, avec de nombreux lieux à explorer, des activités secondaires et une quantité importante de contenus. Mais la taille du téléchargement ne permet pas à elle seule de mesurer l’étendue du jeu.

En tout cas, c’est nettement plus lourd que les autres jeux de Rockstar Games. GTA 5 par exemple pèse environ 100 Go sur PS5. Pour sa part, GTA 4 était aux alentours de 20 Go. Et si l’on prend Red Dead Redemption 2, on est autour de 120 Go pour la version numérique.

Voici les liens pour précommander GTA 6 si ce n’est pas déjà fait :

 

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités

Ne manquez plus aucune de nos publications : Suivre cette source sur Google
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

GTA 6 Lucia Caminos et Jason Duval Jeux vidéo

GTA 6 : le trailer 2 pulvérise le record de vues, annonce Rockstar

GTA 6 Lucia Caminos et Jason Duval Jeux vidéo

GTA 6 à 100 € ? Le PDG de Take-Two (Rockstar) vient rassurer

GTA 6 Lucia Voiture Jeux vidéo

GTA 6 : pas d’IA générative ni de microtransactions, confirme Rockstar

GTA 6 Album Musiques Jeux vidéo

GTA 6 : Rockstar annonce un album avec les musiques du jeu

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

netflix novembre 2026

Les films et séries qui arrivent sur Netflix en novembre 2026

27 Oct. 2026 • 20:10
0 Internet

Le mois de novembre 2026 s’annonce particulièrement chargé sur Netflix France, avec de nombreuses nouveautés réparties...

Google Genie 4

Genie 4 : Google améliore son IA pour créer des mondes interactifs

27 Oct. 2026 • 19:09
0 Internet

Google DeepMind annonce Genie 4, une nouvelle génération de son modèle d’intelligence artificielle capable de créer des...

Dune partie 3 Paul

Dune 3 dévoile sa bande-annonce finale épique

27 Oct. 2026 • 17:41
0 Geekeries

Warner Bros vient de mettre en ligne la bande-annonce finale de Dune 3, le troisième volet de la saga de science-fiction réalisée par...

ARTEMIS III NASA

Artemis III : la NASA va coordonner le SLS, le New Glenn et le lanceur Starship avant le retour sur la Lune

27 Oct. 2026 • 16:50
0 Science

Artemis III ne se posera finalement pas sur la Lune, mais la mission de 2027 s’annonce particulièrement complexe. La NASA prévoit en...

BlueChip

BlueChip : Anduril et Qualcomm préparent un PC portable sécurisé fabriqué presque entièrement aux États-Unis

27 Oct. 2026 • 15:35
0 Matériel

Anduril veut appliquer au PC la stratégie industrielle qu’il développe déjà dans le secteur de la défense....

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article MacBook Neo 2 : la date de sortie en 2027 se précise

MacBook Neo 2 : la date de sortie en 2027 se précise

27 Oct. 2026 • 18:15

image de l'article Sacrament : Damson Idris retrouve Apple TV pour un thriller sous haute tension

Sacrament : Damson Idris retrouve Apple TV pour un thriller sous haute tension

27 Oct. 2026 • 17:05

image de l'article iOS 27.2 ajoute la vérification de l’âge par selfie sur iPhone

iOS 27.2 ajoute la vérification de l’âge par selfie sur iPhone

27 Oct. 2026 • 16:49

image de l'article iPhone : iOS 18.7.11 bouche une faille de sécurité exploitée par des hackers

iPhone : iOS 18.7.11 bouche une faille de sécurité exploitée par des hackers

27 Oct. 2026 • 16:28

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site