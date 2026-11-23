À quatre jours du Black Friday 2026, les promotions du week-end laissent progressivement place à celles de la nouvelle semaine. Cette sélection du lundi 23 novembre rassemble les bons plans high-tech et électroménager à suivre sur les smartphones, ordinateurs, téléviseurs, consoles, accessoires et appareils pour la maison. Les offres sont classées par catégorie et actualisées en fonction des prix, des stocks et des conditions annoncées par les marchands. Que vous prépariez les cadeaux de Noël ou le remplacement d’un équipement, retrouvez les réductions de la Black Friday Week avec les précisions utiles sur les codes promo, les coupons et les avantages fidélité.

Les stocks des produits sont limités, les prix peuvent donc remonter dans la journée.

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— 🔥 Smartphones, accessoires et Objets connectés —

➡️ Accessoires / objets connectés :

➡️ Smartphones :

➡️ Tablettes / Liseuses :

—🔥 Consoles / jeux vidéo —

➡️ Consoles / Packs Console :

Console Nintendo Switch 2 — batterie remplaçable à 429€ sur @Joybuy – vente flash

– vente flash Nintendo Switch 2 avec batterie remplaçable + The Legend of Zelda: Ocarina of Time à 499,99€ sur @Cdiscount – vendu par Cdiscount, jeu sur cartouche inclus

– vendu par Cdiscount, jeu sur cartouche inclus Casque de réalité virtuelle Meta Quest 3S 128 Go avec Resident Evil 4 offert à 295,99€ sur @Amazon – jeu offert sous conditions jusqu’au 4 janvier 2027 (PEGI 18)

– jeu offert sous conditions jusqu’au 4 janvier 2027 (PEGI 18) Console portable MSI Claw 7 AI+ A2VM-021FR – Core Ultra 7 258V, RAM 32 Go, SSD 512 Go à 768,69€ sur @Amazon

Console portable MSI Claw A1M-212FR — Core Ultra 5 135H, RAM 16 Go et SSD 1 To à 499€ sur @Carrefour – vendu par Carrefour

– vendu par Carrefour Pack Nintendo Switch 2 + Mario Kart World + 3 mois de Nintendo Switch Online à 499,99€ au lieu de 559,99€ sur @Fnac – 30€ supplémentaires offerts en chèques cadeaux aux adhérents éligibles, hors Fnac&Moi, jusqu’au 30 novembre ; crédit après réception, valable 30 jours

➡️ Jeux :

➡️ Accessoires Consoles/ périphériques :

— 🔥 Stockage —

➡️ Disques durs / NAS :

HOT! NAS Ugreen DXP2800 — 2 baies, Intel N100 et réseau 2,5 GbE à 313,49€ sur @Amazon – Vendeur tiers ; disques durs non inclus.

NAS Ugreen DXP2800 — 2 baies, Intel N100 et réseau 2,5 GbE à 313,49€ – Vendeur tiers ; disques durs non inclus. NAS TerraMaster F2-425 – 2 baies, Intel N5095, RAM 4 Go et réseau 2,5 GbE à 255,99€ sur @Amazon – vendu sans disques

– vendu sans disques Disque dur externe Seagate FireCuda X Vault STNL8000400 — 8 To et USB-C à 249,99€ sur @Amazon – Tarif réservé aux membres Prime.

– Tarif réservé aux membres Prime. NAS Ugreen DH2300 – 2 Baies, 4Go RAM, Connexion NFC, LAN 1GbE à 169,99€ sur @Cdiscount – vendeur Darty, avec le code 10DES99

➡️ SSD :

SSD SATA Netac N530S 2 To – 2,5 pouces à 169,99€ sur @Amazon – prix réservé aux membres Prime ; vendeur tiers

– prix réservé aux membres Prime ; vendeur tiers SSD interne Samsung 990 1 To (MZ-V9V1T0BW) – M.2, PCIe 4.0, jusqu’à 7 150 Mo/s à 153,99€ sur @Amazon

SSD interne Acer Predator GM7 1 To – M.2 2280, PCIe 4.0, jusqu’à 7400 Mo/s à 153,99€ sur @Amazon – vendeur tiers

– vendeur tiers [Prime] SSD NVMe PCIe 4 Netac NV7000-T 1 To (Vendeurs Tiers) à 135,99€ au lieu de 159,99€ sur @Amazon

SSD interne NVMe M.2 Netac NV3000 1 To – PCIe 3.0 x4, jusqu’à 3500 Mo/s à 107,82€ sur @AliExpress – avec le code FRB13 et le coupon vendeur de 1,87€ à récupérer sur la fiche produit

➡️ Clés USB :

➡️ Cartes mémoires (SD / microSD)

Carte micro SDXC Samsung P9 Express – 512GB à 98,92€ au lieu de 119,99€ sur @Amazon.es – livrable en France

— 🔥 TV / Son —

—🔥 Informatique / Composants —

➡️ Périphériques :

➡️ PC portables / PC fixes :

➡️ Composants PC :

➡️ Écrans PC :

➡️ Logiciels / Abonnements :

Abonnement Adobe Creative Cloud Pro – 1 an, PC/Mac à 221,40€ sur @Amazon

Abonnement Adobe Creative Cloud Photographie 1 To – Photoshop, Lightroom et Lightroom Classic, 1 an, PC/Mac à 107,92€ sur @Amazon

Abonnement Adobe Lightroom 1 To – 1 an, PC/Mac à 54,03€ sur @Amazon

Abonnement Adobe Creative Cloud All Apps Étudiants / Enseignants – 1 an, PC/Mac à 83,11€ sur @Amazon

Offres Adobe : certaines formules sont réservées aux nouveaux clients. La version Étudiants / Enseignants nécessite un statut éligible. Vérifiez les conditions d’activation et de renouvellement automatique avant l’achat.

—🔥 Films / Séries —

Aujourd’hui Coffret The Dark Knight : la trilogie en Blu-ray 4K Ultra HD à 28,71€ sur @Amazon

Coffret The Dark Knight : la trilogie en Blu-ray 4K Ultra HD à 28,71€ Aujourd’hui Ran en Blu-ray 4K Ultra HD à 11,97€ sur @Amazon

Ran en Blu-ray 4K Ultra HD à 11,97€ Stand by Me en Blu-ray 4K Ultra HD à 11,97€ sur @Amazon – vendu et expédié par Amazon ; frais de livraison éventuels hors Prime

– vendu et expédié par Amazon ; frais de livraison éventuels hors Prime F1 Le Film – Steelbook édition limitée Fnac en Blu-ray 4K Ultra HD à 19,99€ sur @Fnac – commandable avec expédition annoncée à partir du 2 décembre ; retrait gratuit selon disponibilité, frais de livraison à domicile éventuels hors Fnac+

– commandable avec expédition annoncée à partir du 2 décembre ; retrait gratuit selon disponibilité, frais de livraison à domicile éventuels hors Fnac+ Abyss — coffret 4K Ultra HD et Blu-ray, édition 3 disques à 16,72€ sur @Amazon

Kill Bill Vol. 2 – coffret 4K Ultra HD + Blu-ray à 11,97€ sur @Amazon

Mars Express en Blu-ray à 10,07€ sur @Amazon

[Blu-Ray 4K UHD] Maman j’ai raté l’avion à 11,99€ sur @Amazon

—🔥 Photos / Vidéos —



—🔥 Électroménager —

— 🔥 Divers —

Black Friday 2026 : les dates à retenir cette semaine

Le Black Friday aura lieu le vendredi 27 novembre 2026, suivi du Cyber Monday le lundi 30 novembre. Les enseignes ont toutefois commencé leurs opérations avant cette date : Amazon annonce ainsi une période de promotions du 19 au 30 novembre. Ce lundi 23 novembre ouvre donc une nouvelle étape de la Black Week, avec des offres dont les échéances ne coïncident pas nécessairement avec le vendredi.

Un code valable quelques heures peut disparaître alors que la promotion affichée sur la fiche produit continue. Vérifiez séparément la fin de la remise, celle du coupon et la période de validité d’un éventuel avantage fidélité.

Comment repérer une bonne promotion sur un smartphone, un PC ou une TV ?

Commencez par définir le modèle et les caractéristiques réellement utiles. Sur un ordinateur portable, la quantité de mémoire, le SSD, la carte graphique et la présence de Windows peuvent changer l’intérêt d’une offre. Pour un téléviseur, comparez la diagonale et la référence complète : deux noms commerciaux proches ne désignent pas toujours le même écran. Un pack peut également inclure des accessoires qui expliquent son prix.

Le pourcentage de réduction ne suffit pas à départager deux marchands. Comme le rappelle le ministère de l’Économie, une réduction annoncée doit prendre pour référence le plus bas prix pratiqué par le professionnel pendant les trente jours précédents. Comparer les tarifs actuels et leur évolution aide ensuite à situer l’offre par rapport aux habitudes du marché.

Notre comparateur de prix permet de suivre une référence et les propositions des boutiques. Pensez au coût complet : livraison, chargeur vendu séparément, disques durs d’un NAS ou accessoires indispensables peuvent peser davantage qu’une petite différence sur le prix du produit.

Faut-il acheter pendant la Black Week ou attendre vendredi ?

Attendre le 27 novembre ne garantit pas un tarif inférieur sur le produit précis que vous recherchez. Une méthode consiste à choisir votre équipement, puis à fixer un prix cible avant de consulter les promotions. Une offre qui respecte ce budget et les caractéristiques souhaitées peut être intéressante dès le début de semaine. Si vous hésitez encore entre plusieurs gammes, nos guides d’achat permettent d’affiner le choix ; une alerte sur la référence retenue vous aidera ensuite à suivre les variations jusqu’au Cyber Monday.

Codes promo, fidélité et livraison : les conditions à lire avant de commander

Un code promo ou un coupon peut réduire immédiatement le montant payé, à condition d’être appliqué à la bonne référence et au bon vendeur. Les offres réservées aux adhérents ou à une application exigent parfois une étape supplémentaire. Vérifiez le total au panier, notamment lorsque plusieurs réductions sont annoncées : leur cumul n’est pas automatique.

Un crédit sur une carte de fidélité, un bon d’achat ou une offre de remboursement intervient autrement. Le montant à avancer reste celui demandé lors de la commande ; l’avantage pourra nécessiter un prochain achat ou l’envoi de justificatifs. La date limite, le lieu d’utilisation et les produits éligibles peuvent être déterminants, en particulier pour un bon valable uniquement en magasin.

Pour les cadeaux de Noël, regardez enfin la date de livraison prévue et les modalités de retour. Une offre disponible uniquement en retrait doit être vérifiée dans les magasins proches de chez vous. Sur une marketplace, identifiez le vendeur et l’expéditeur avant de commander : leurs délais et leurs conditions peuvent différer de ceux de l’enseigne qui héberge la fiche.