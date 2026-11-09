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La NASA recrute les futurs astronautes qui vivront et travailleront sur la Lune

2 min.
9 Nov. 2026 • 13:05
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La NASA ouvre une nouvelle campagne de recrutement avec cette une promesse très concrète : certains candidats sélectionnés pourraient vivre et travailler sur la Lune ! Les postulants ont jusqu’au 3 décembre 2026 à 23h59, heure de l’Est américain, pour déposer leur dossier sur le site officiel de l’agence.

La prochaine promotion rejoindra le corps des astronautes alors que le programme Artemis évolue vers l’installation d’une présence humaine durable au pôle Sud lunaire. Après le succès de la mission habitée Artemis II, la NASA prépare désormais les missions qui doivent ramener des astronautes sur la surface.

Des critères de sélection particulièrement exigeants

Les candidats doivent notamment être citoyens américains et posséder au minimum un master dans une discipline scientifique ou technique, comme l’ingénierie, les sciences biologiques ou physiques, les mathématiques ou l’informatique. La sélection finale est prévue pour fin 2027.

NASa base lunaire

Les heureux élus suivront ensuite une formation couvrant notamment les sorties extravéhiculaires, la géologie lunaire et les opérations spatiales. Lors du précédent recrutement, la NASA avait retenu seulement dix candidats parmi plus de 8 000 dossiers.

Une base lunaire préparée par des missions commerciales

En parallèle de ce recrutement, la NASA affine les plans de sa future base lunaire habitée. Huit entreprises, dont SpaceX, Blue Origin, Firefly Aerospace et Intuitive Machines, pourront se disputer des missions de livraison dans le cadre du programme CLPS 2, programme doté d’un plafond de 10 milliards de dollars sur dix ans.

Ces atterrisseurs devront acheminer les équipements scientifiques, les technologies et les infrastructures nécessaires avant l’arrivée des équipages. L’objectif de l’agence spatiale américaine va au delà du « simple » retour sur la Lune : il s’agit désormais d’apprendre à vivre durablement sur la Lune, ce quin permettra aussi à plus long terme de préparer les premières missions humaines vers Mars.

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