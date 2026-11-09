La NASA recrute les futurs astronautes qui vivront et travailleront sur la Lune

La NASA ouvre une nouvelle campagne de recrutement avec cette une promesse très concrète : certains candidats sélectionnés pourraient vivre et travailler sur la Lune ! Les postulants ont jusqu’au 3 décembre 2026 à 23h59, heure de l’Est américain, pour déposer leur dossier sur le site officiel de l’agence.
La prochaine promotion rejoindra le corps des astronautes alors que le programme Artemis évolue vers l’installation d’une présence humaine durable au pôle Sud lunaire. Après le succès de la mission habitée Artemis II, la NASA prépare désormais les missions qui doivent ramener des astronautes sur la surface.
Les candidats doivent notamment être citoyens américains et posséder au minimum un master dans une discipline scientifique ou technique, comme l’ingénierie, les sciences biologiques ou physiques, les mathématiques ou l’informatique. La sélection finale est prévue pour fin 2027.
Les heureux élus suivront ensuite une formation couvrant notamment les sorties extravéhiculaires, la géologie lunaire et les opérations spatiales. Lors du précédent recrutement, la NASA avait retenu seulement dix candidats parmi plus de 8 000 dossiers.
En parallèle de ce recrutement, la NASA affine les plans de sa future base lunaire habitée. Huit entreprises, dont SpaceX, Blue Origin, Firefly Aerospace et Intuitive Machines, pourront se disputer des missions de livraison dans le cadre du programme CLPS 2, programme doté d’un plafond de 10 milliards de dollars sur dix ans.
Ces atterrisseurs devront acheminer les équipements scientifiques, les technologies et les infrastructures nécessaires avant l’arrivée des équipages. L’objectif de l’agence spatiale américaine va au delà du « simple » retour sur la Lune : il s’agit désormais d’apprendre à vivre durablement sur la Lune, ce quin permettra aussi à plus long terme de préparer les premières missions humaines vers Mars.
Signaler une erreur dans le texte
Merci de nous avoir signalé l'erreur, nous allons corriger cela rapidement.
Suno fait face à deux nouveaux fronts judiciaires aux États-Unis. Plusieurs ayants droit d’Elvis Presley ainsi qu’Eight Mile...
Une équipe de chercheurs a conçu un système d’olfaction artificielle capable d’estimer la concentration d’un gaz en...
Un changement va avoir lieu le 1er décembre 2026 : Free Mobile va fusionner avec Free. Mais cela ne va rien changer pour les clients, que ce soit...
Paramount a enfin fixé une date au retour de G.I. Joe au cinéma : le film encore sans titre réalisé par Danny McBride sortira...
Starlink expérimente une nouvelle manière de fixer le prix de ses abonnements résidentiels. Aux États-Unis, SpaceX applique...
9 Nov. 2026 • 15:20
9 Nov. 2026 • 14:10
9 Nov. 2026 • 12:55
2 commentaires pour cet article :