Tiangong : trois astronautes chinois rentrent sur Terre, mais les problèmes persistent dans la station spatiale

Trois astronautes chinois ont finalement retrouvé la Terre ce vendredi, mettant fin à une situation inédite provoquée par un impact de débris spatiaux. Le trio, initialement assigné au vaisseau Shenzhou-20, a dû être rapatrié à bord d’une autre capsule après que leur module de retour a été jugé inutilisable. Les médias chinois rapportent que Chen Dong, Chen Zhongrui et Wang Jie ont atterri à 3h30 (heure française) sur le site de Dongfeng. Leur retour, initialement prévu le 5 novembre dernier, avait été repoussé de neuf jours : un fragment de débris en orbite avait fissuré l’une des fenêtres de la capsule Shenzhou-20, empêchant toute rentrée atmosphérique sécurisée. La solution d’urgence a donc été de transférer l’équipage sur Shenzhou-21 (la capsule étant déjà amarrée à Tiangong).

L’astronaute Wang Jie, transporté juste après l’atterrissage de la capsule Shenzhou-21

Un relais perturbé et une nouvelle équipe sans véhicule de retour

Ce contretemps a brisé net la régularité exemplaire des rotations de Tiangong, assurées sans accroc depuis plus de quatre ans. Le problème est désormais déplacé : les astronautes actuellement à bord — le commandant Zhang Lu, l’ingénieur Wu Fei et le spécialiste Zhang Hongzhang — se retrouvent sans vaisseau pour revenir sur Terre en cas d’urgence. L’agence spatiale chinoise (CMSA) prévoit toutefois de lancer une capsule de secours Shenzhou-22 « au moment opportun », une procédure prévue dans ses protocoles de sécurité.

Le défi grandissant des débris spatiaux

L’incident ravive en outre les inquiétudes autour de la prolifération des débris en orbite. Tiangong avait déjà subi en 2023 une perte partielle d’énergie après l’impact d’un autre fragment sur ses panneaux solaires, ce qui avait obligé l’équipage à effectuer deux sorties extravéhiculaires.

Alors que plus de 40 000 objets sont désormais suivis autour de la Terre, ces risques deviennent de plus en plus difficiles à anticiper. L’affaire Shenzhou-20 rappelle brutalement que même les opérations les mieux planifiées restent vulnérables face à ce type de risques.