TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Science Tiangong : trois astronautes chinois rentrent sur Terre, mais les problèmes persistent dans la station spatiale
Science

Tiangong : trois astronautes chinois rentrent sur Terre, mais les problèmes persistent dans la station spatiale

14 Nov. 2025 • 19:43
0

Trois astronautes chinois ont finalement retrouvé la Terre ce vendredi, mettant fin à une situation inédite provoquée par un impact de débris spatiaux. Le trio, initialement assigné au vaisseau Shenzhou-20, a dû être rapatrié à bord d’une autre capsule après que leur module de retour a été jugé inutilisable.  Les médias chinois rapportent que Chen Dong, Chen Zhongrui et Wang Jie ont atterri à 3h30 (heure française) sur le site de Dongfeng. Leur retour, initialement prévu le 5 novembre dernier, avait été repoussé de neuf jours : un fragment de débris en orbite avait fissuré l’une des fenêtres de la capsule Shenzhou-20, empêchant toute rentrée atmosphérique sécurisée. La solution d’urgence a donc été de transférer l’équipage sur Shenzhou-21 (la capsule étant déjà amarrée à Tiangong).

Astronaute chinois Wang Jie

L’astronaute Wang Jie, transporté juste après l’atterrissage de la capsule Shenzhou-21

Un relais perturbé et une nouvelle équipe sans véhicule de retour

Ce contretemps a brisé net la régularité exemplaire des rotations de Tiangong, assurées sans accroc depuis plus de quatre ans. Le problème est désormais déplacé : les astronautes actuellement à bord — le commandant Zhang Lu, l’ingénieur Wu Fei et le spécialiste Zhang Hongzhang — se retrouvent sans vaisseau pour revenir sur Terre en cas d’urgence. L’agence spatiale chinoise (CMSA) prévoit toutefois de lancer une capsule de secours Shenzhou-22 « au moment opportun », une procédure prévue dans ses protocoles de sécurité.

Le défi grandissant des débris spatiaux

L’incident ravive en outre les inquiétudes autour de la prolifération des débris en orbite. Tiangong avait déjà subi en 2023 une perte partielle d’énergie après l’impact d’un autre fragment sur ses panneaux solaires, ce qui avait obligé l’équipage à effectuer deux sorties extravéhiculaires.
Alors que plus de 40 000 objets sont désormais suivis autour de la Terre, ces risques deviennent de plus en plus difficiles à anticiper. L’affaire Shenzhou-20 rappelle brutalement que même les opérations les mieux planifiées restent vulnérables face à ce type de risques.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

station-spatiale-chinoise Science

Une nouvelle souche de bactérie découverte à bord de la station spatiale chinoise

station spatiale chinoise Science

Des astronautes chinois parviennent à produire en orbite du carburant pour fusée

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Shein Page Accueil

Shein : le gouvernement veut bloquer l’accès au site sous 48 heures

14 Nov. 2025 • 20:57
0 Internet

Le gouvernement français lance une offensive judiciaire sans précédent contre Shein et demande à la justice d’ordonner...

Nintendo Switch 2 Dock

Switch 2 : Nintendo dément bloquer les docks tiers avec une mise à jour

14 Nov. 2025 • 20:33
0 Jeux vidéo

La dernière mise à jour en date de la Switch 2, à savoir la version 21.0.0, a provoqué une vague d’inquiétude. De...

Amazon Logo

Après Shein, le gouvernement signale Amazon, AliExpress, eBay, Temu et d’autres plateformes

14 Nov. 2025 • 19:31
0 Internet

Le gouvernement français intensifie sa lutte contre les dérives du commerce en ligne. Après une première offensive contre...

Metroid Prime 4 Beyond

Metroid Prime 4: Beyond montre son gameplay dans une bande-annonce complète

14 Nov. 2025 • 17:56
0 Jeux vidéo

Nintendo a mis en ligne une longue bande-annonce de 7 minutes pour Metroid Prime 4: Beyond, montrant du gameplay et partageant quelques détails. Le...

WhatsApp Icone Logo

WhatsApp va proposer les discussions avec d’autres messageries en Europe

14 Nov. 2025 • 16:00
0 Internet

Contraint par le Digital Markets Act (DMA), WhatsApp va commencer à déployer son interopérabilité, permettant à ses...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Pluribus : Apple Books publie un extrait gratuit du roman fictif de Carol Sturka

Pluribus : Apple Books publie un extrait gratuit du roman fictif de Carol Sturka

14 Nov. 2025 • 20:13

image de l'article Apple Watch avec l’oxygène sanguin bannies ? L’ITC aux États-Unis va enquêter

Apple Watch avec l’oxygène sanguin bannies ? L’ITC aux États-Unis va enquêter

14 Nov. 2025 • 20:03

image de l'article Grâce aux iPhone 17, les ventes d’iPhone sont en hausse de 22 % en Chine

Grâce aux iPhone 17, les ventes d’iPhone sont en hausse de 22 % en Chine

14 Nov. 2025 • 18:48

image de l'article 1Password simplifie le déverrouillage sur Mac et Windows avec un nouveau système intégré

1Password simplifie le déverrouillage sur Mac et Windows avec un nouveau système intégré

14 Nov. 2025 • 18:42

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site