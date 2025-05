Une nouvelle souche de bactérie découverte à bord de la station spatiale chinoise

Depuis que la Chine a lancé le dernier module de sa station spatiale Tiangong en octobre 2022, ce ne sont pas seulement des astronautes mais aussi un microbe jusque-là inconnu qui résident à bord de la plateforme orbitale. Après analyse des prélèvements effectués sur la station en mai 2023, des scientifiques ont découvert une nouvelle souche de bactérie baptisée depuis Niallia tiangongensis. Ce micro-organisme résilient, capable de former des biofilms protecteurs et des spores résistantes, semble étroitement lié à Niallia circulans, une bactérie présente dans le sol. On ignore encore si cette souche a évolué sur Terre ou si elle s’est adaptée une fois en orbite, mais sa survie en microgravité suscite des questionnements légitimes.

Cette découverte – publiée dans l’International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology – soulève quelques inquiétudes quant à la santé des astronautes et à l’intégrité des engins spatiaux. Bien qu’aucune élément n’indique pour l’instant que Niallia tiangongensis puisse représenter une menace directe, les scientifiques insistent sur la nécessité de fournir des études approfondies. Il semble donc que les bactéries sont absolument partout, et que l’aérospatiale ne fait pas exception à cette règle : l’exemple de Tiangong fait écho à la découverte de bactéries mutées (et résistantes aux médicaments) à bord de la Station spatiale internationale, sans oublier une autre étude montrant que la salle blanche du JPL (NASA) était remplie de bactéries inconnues.