TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Internet ChatGPT atteint 20 % du volume de recherches de Google, selon OpenAI
Internet

ChatGPT atteint 20 % du volume de recherches de Google, selon OpenAI

3 min.
4 Nov. 2026 • 9:55
0

ChatGPT représente désormais un cinquième du volume de recherches effectué sur Google. Un chiffre annoncé par Adam Fry, responsable du produit grand public de ChatGPT chez OpenAI, qui témoigne de la montée en puissance du chatbot IA sur le marché de la recherche en ligne.

ChatGPT Application Icone Logo

OpenAI assure que ChatGPT fait mal à Google sur la recherche

La comparaison a été dévoilée lors d’un événement organisé par OpenAI à New York. Interrogé par Alex Kantrowitz, journaliste de la newsletter Big Technology, Adam Fry d’OpenAI a confirmé que le volume de requêtes assimilables à des recherches sur ChatGPT atteignait « environ un cinquième du volume des requêtes de Google ».

Le chiffre de 20 % ne signifie pas que ChatGPT détient un cinquième des parts de marché des moteurs de recherche. OpenAI compare des volumes de requêtes, avec une définition qui lui est propre. Selon Adam Fry, une recherche correspond à une question envoyée à ChatGPT lorsqu’elle déclenche une consultation du Web. Une demande de définition ou une explication simple ne rentre donc pas nécessairement dans ce calcul.

Une incertitude demeure également du côté de Google : OpenAI n’a pas précisé quelle source ni quelle méthode elle avait utilisées pour établir le volume de référence. La comparaison donne ainsi un ordre de grandeur, mais ne permet pas de calculer précisément la part de ChatGPT dans le marché mondial de la recherche.

Google conserve une avance

Pour mesurer l’ampleur du chiffre, Google déclarait en avril 2025 traiter plus de 5 000 milliards de recherches par an, soit plus de 13 milliards quotidiennement en moyenne. Cette donnée, publiée par Alphabet (la maison-mère de Google) lors de la présentation de ses résultats trimestriels, confirme l’échelle considérable de son activité. Le volume revendiqué par OpenAI reste donc très inférieur à celui du moteur de recherche historique.

La progression de ChatGPT s’appuie également sur une base d’utilisateurs en forte expansion. Adam Fry indique que le service est passé de 1 milliard à 1,2 milliard d’utilisateurs actifs hebdomadaires en deux mois, avec environ 100 millions d’utilisateurs supplémentaires chaque mois. Ces chiffres, eux aussi communiqués par OpenAI, ne précisent toutefois pas combien de personnes utilisent effectivement le chatbot IA pour effectuer des recherches sur Internet.

Cette évolution intervient alors que Google renforce progressivement les fonctions d’intelligence artificielle dans son moteur de recherche, notamment avec les Aperçus IA et ses nouvelles expériences de recherche générative. La concurrence se déplace ainsi vers des interfaces capables de répondre directement aux questions, de synthétiser des informations et de proposer des résultats interactifs.

Pour OpenAI, atteindre 20 % du volume de Google constitue un indicateur important de l’adoption de la recherche conversationnelle. Reste à savoir si cette progression se traduira durablement par un changement des habitudes de recherche et par une concurrence directe avec le modèle économique de Google.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités

Ne manquez plus aucune de nos publications : Suivre cette source sur Google
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

ChatGPT Logo Icone Internet

ChatGPT : OpenAI atteint 1 milliard de dollars de revenus publicitaires annualisés

ChatGPT OpenAI Logos Internet

OpenAI va utiliser les serveurs de Google Cloud pour ChatGPT

ChatGPT Translate Traduction Internet

ChatGPT Translate : OpenAI lance son concurrent de Google Traduction

ChatGPT Logo Icone Application iPhone Internet

GPT-5.2 arrive bientôt : OpenAI va contrer Gemini 3 avec ChatGPT

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Chine Lune

La Chine détaille sa feuille de route pour envoyer des astronautes sur la Lune avant 2030

4 Nov. 2026 • 12:40
0 Science

La Chine vient de dévoiler sa feuille de route la plus précise à ce jour concernant l’envoi d’astronautes sur la Lune...

The Elder Scrolls Sentinel

The Elder Scrolls VI: Sentinel est officiel, mais Bethesda garde encore le mystère

4 Nov. 2026 • 11:15
0 Jeux vidéo

Huit ans après son annonce à l’E3 2018, The Elder Scrolls VI possède enfin un titre officiel. Bethesda Game Studios a...

Screenshot

Steam : jusqu’à 12 jours ouvrés pour valider un jeu, Valve renforce ses contrôles avant soumission

4 Nov. 2026 • 10:51
0 Jeux vidéo

Valve reconnaît que l’examen des jeux soumis à Steam peut actuellement prendre jusqu’à 12 jours ouvrés, contre...

OpenAI Logo

OpenAI s’allie à d’anciens cyber-agents du DOGE pour renforcer sa sécurité

3 Nov. 2026 • 19:44
0 Internet

OpenAI renforce ses défenses en s’associant à Cathedral Systems, une jeune entreprise de cybersécurité fondée...

Manette Xbox Series

Xbox Game Pass : les jeux ajoutés en novembre 2026

3 Nov. 2026 • 19:37
0 Jeux vidéo

Microsoft vient de dévoiler les jeux qui vont rejoindre le Xbox Game Pass en novembre 2026. Il y a 14 titres cette fois-ci, contre neuf le mois...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Stick saison 2 : Owen Wilson reprend le chemin des greens sur Apple TV (2 épisodes disponibles)

Stick saison 2 : Owen Wilson reprend le chemin des greens sur Apple TV (2 épisodes disponibles)

4 Nov. 2026 • 13:30

image de l'article iPhone 6S : un minuscule USS Enterprise de Star Trek était caché dans une puce !

iPhone 6S : un minuscule USS Enterprise de Star Trek était caché dans une puce !

4 Nov. 2026 • 12:00

image de l'article Vers une fusion de macOS et iPadOS ? Le patron d’Apple répond

Vers une fusion de macOS et iPadOS ? Le patron d’Apple répond

4 Nov. 2026 • 11:11

image de l'article Apple Music lance Selfie Sing avec iOS 27.3 pour enregistrer ses propres vidéos de karaoké

Apple Music lance Selfie Sing avec iOS 27.3 pour enregistrer ses propres vidéos de karaoké

4 Nov. 2026 • 10:45

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site