ChatGPT atteint 20 % du volume de recherches de Google, selon OpenAI

ChatGPT représente désormais un cinquième du volume de recherches effectué sur Google. Un chiffre annoncé par Adam Fry, responsable du produit grand public de ChatGPT chez OpenAI, qui témoigne de la montée en puissance du chatbot IA sur le marché de la recherche en ligne.

OpenAI assure que ChatGPT fait mal à Google sur la recherche

La comparaison a été dévoilée lors d’un événement organisé par OpenAI à New York. Interrogé par Alex Kantrowitz, journaliste de la newsletter Big Technology, Adam Fry d’OpenAI a confirmé que le volume de requêtes assimilables à des recherches sur ChatGPT atteignait « environ un cinquième du volume des requêtes de Google ».

Le chiffre de 20 % ne signifie pas que ChatGPT détient un cinquième des parts de marché des moteurs de recherche. OpenAI compare des volumes de requêtes, avec une définition qui lui est propre. Selon Adam Fry, une recherche correspond à une question envoyée à ChatGPT lorsqu’elle déclenche une consultation du Web. Une demande de définition ou une explication simple ne rentre donc pas nécessairement dans ce calcul.

Une incertitude demeure également du côté de Google : OpenAI n’a pas précisé quelle source ni quelle méthode elle avait utilisées pour établir le volume de référence. La comparaison donne ainsi un ordre de grandeur, mais ne permet pas de calculer précisément la part de ChatGPT dans le marché mondial de la recherche.

Google conserve une avance

Pour mesurer l’ampleur du chiffre, Google déclarait en avril 2025 traiter plus de 5 000 milliards de recherches par an, soit plus de 13 milliards quotidiennement en moyenne. Cette donnée, publiée par Alphabet (la maison-mère de Google) lors de la présentation de ses résultats trimestriels, confirme l’échelle considérable de son activité. Le volume revendiqué par OpenAI reste donc très inférieur à celui du moteur de recherche historique.

La progression de ChatGPT s’appuie également sur une base d’utilisateurs en forte expansion. Adam Fry indique que le service est passé de 1 milliard à 1,2 milliard d’utilisateurs actifs hebdomadaires en deux mois, avec environ 100 millions d’utilisateurs supplémentaires chaque mois. Ces chiffres, eux aussi communiqués par OpenAI, ne précisent toutefois pas combien de personnes utilisent effectivement le chatbot IA pour effectuer des recherches sur Internet.

Cette évolution intervient alors que Google renforce progressivement les fonctions d’intelligence artificielle dans son moteur de recherche, notamment avec les Aperçus IA et ses nouvelles expériences de recherche générative. La concurrence se déplace ainsi vers des interfaces capables de répondre directement aux questions, de synthétiser des informations et de proposer des résultats interactifs.

Pour OpenAI, atteindre 20 % du volume de Google constitue un indicateur important de l’adoption de la recherche conversationnelle. Reste à savoir si cette progression se traduira durablement par un changement des habitudes de recherche et par une concurrence directe avec le modèle économique de Google.