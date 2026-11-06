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Le Nasdaq chute de 5,52 % : les craintes sur les data centers secouent la tech

4 min.
6 Nov. 2026 • 10:41
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Les valeurs technologiques ont brutalement décroché jeudi 5 novembre à Wall Street. Le Nasdaq Composite a perdu 5,52 %, tandis que les fabricants de puces et les entreprises liées aux centres de données ont enregistré de lourdes baisses. Le mouvement s’est prolongé vendredi 6 novembre en Asie, avec des reculs d’environ 6 % à la clôture au Japon et en Corée du Sud.

Illustration de la chute des valeurs technologiques en Bourse

Nvidia, AMD et les fournisseurs de data centers en forte baisse

À New York, le S&P 500 a reculé de 4,36 % et le Dow Jones de 3,44 %. Les semi-conducteurs ont enregistré des pertes nettement supérieures : selon Reuters, l’indice du secteur à Philadelphie a chuté de plus de 12 %. Nvidia a cédé 9,3 %, tandis qu’AMD a plongé de 17,3 %.

Les ventes ont aussi touché les entreprises qui fournissent des services et des équipements aux centres de données. CoreWeave, qui loue de la puissance de calcul pour l’IA, a perdu 9,8 %. GE Vernova, fournisseur d’équipements énergétiques, a reculé de 7,5 %, d’après l’Associated Press.

À la clôture, le Nasdaq se situait 11,9 % sous son record du 6 octobre. L’indice est ainsi entré en correction, terme employé pour une baisse d’au moins 10 % par rapport à un sommet récent. Il conservait néanmoins une progression d’environ 4,6 % depuis le début de l’année.

Pour AMD, cette chute intervient deux jours après la publication de ses résultats trimestriels. Le fabricant a annoncé un chiffre d’affaires de 8,5 milliards de dollars pour sa division Data Center au troisième trimestre, en hausse de 97 % sur un an.

Les projets de centres de données au cœur du débat politique

Cette séance de baisse intervient après les élections américaines du 3 novembre, qui ont donné aux démocrates la majorité à la Chambre des représentants et au Sénat. Reuters cite les craintes d’un durcissement de la réglementation des infrastructures d’IA parmi les facteurs du recul des valeurs technologiques.

Les projets de data centers ont également occupé une place dans les campagnes électorales locales. Au Texas, la gouverneure élue Gina Hinojosa a défendu un moratoire temporaire sur les nouveaux centres de données ainsi que la suppression de certains avantages fiscaux accordés à leurs constructeurs, rapporte CNN.

Ces débats interviennent alors que les grands groupes poursuivent leurs annonces de financement. Meta a présenté en octobre un plan visant une levée de fonds pouvant atteindre 95 milliards de dollars. Il comprend environ 35 milliards de dollars d’offres publiques de titres et un programme ultérieur de ventes d’actions pouvant représenter 60 milliards supplémentaires. Le groupe précise que les modalités de ce second programme ne sont pas encore arrêtées.

Baies de serveurs dans un centre de données

Les marchés asiatiques prolongent le mouvement

La séance du vendredi 6 novembre a commencé par de fortes pertes en Asie. En Corée du Sud, le Kospi a chuté de plus de 8 % après l’ouverture, déclenchant une suspension des échanges pendant vingt minutes, selon CNN. À Taïwan, l’indice Taiex a également perdu environ 8 % dans les premiers échanges. Les pertes se sont ensuite réduites sur ces deux marchés. Le Kospi a terminé en baisse d’environ 6 %, comme le Nikkei 225 japonais, selon l’Associated Press. Le Taiex a clôturé en recul de 4,5 %, rapporte Reuters. Les fabricants asiatiques de puces ont eux aussi terminé dans le rouge. Samsung Electronics a perdu près de 6 % et SK Hynix 9,4 %. À Taïwan, TSMC a clôturé en baisse de 4,7 %, après avoir cédé jusqu’à 8,5 % en séance.

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