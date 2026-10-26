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Meta veut lever 95 milliards de dollars pour l’IA

4 min.
26 Oct. 2026 • 19:58
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Meta prévoit de lever jusqu’à 95 milliards de dollars sur les marchés financiers pour soutenir ses investissements dans l’intelligence artificielle. Le groupe de Mark Zuckerberg compte combiner une émission d’actions et un programme de ventes ultérieures, alors que la construction de data centers et l’achat de puissance de calcul pèsent de plus en plus sur ses finances.

Meta AI Logo

Des dépenses d’IA qui atteignent des niveaux inédits

Le plan se divise en deux volets. Meta a lancé des offres publiques portant sur environ 35 milliards de dollars d’actions ordinaires et d’actions privilégiées convertibles. Le groupe prévoit ensuite un programme de vente d’actions pouvant rapporter jusqu’à 60 milliards de dollars supplémentaires. Cette seconde opération doit intervenir après l’entrée en Bourse de ses nouvelles actions de classe C, attendue au premier trimestre de 2027. Son calendrier précis et ses modalités restent à définir.

Ces actions de classe C ne donneront pas de droit de vote. Leur création doit permettre à Meta de lever des fonds tout en préservant le contrôle de Mark Zuckerberg sur le groupe. Le dispositif prévoit également une distribution d’actions de classe C aux actionnaires existants dans le cadre d’une opération équivalant à une division par deux du cours des actions existantes, sans modification du pouvoir de vote des actionnaires.

Le groupe accélère ses investissements dans les data centers, les puces et les infrastructures nécessaires à l’entraînement et à l’exploitation de ses modèles d’IA. Meta prévoit désormais entre 135 et 145 milliards de dollars de dépenses d’investissement pour l’ensemble de 2026, contre une fourchette précédente de 130 à 145 milliards de dollars.

Cette stratégie intervient alors que les liquidités générées par l’activité ne suffisent plus à absorber seules le coût de cette expansion. Au troisième trimestre de 2026, Meta a enregistré un flux de trésorerie disponible négatif de 2,12 milliards de dollars, contre un montant positif de 10,63 milliards de dollars un an plus tôt. À la fin septembre, le groupe disposait de 82,45 milliards de dollars de trésorerie et de placements à court terme, pour 80,92 milliards de dollars de dette à long terme.

Nvidia, AMD et Broadcom intéressés par l’opération

Le financement pourrait aussi impliquer des acteurs directement liés à l’industrie des puces. Nvidia, AMD et Broadcom ont manifesté leur intérêt pour l’achat d’un montant cumulé pouvant atteindre 5 milliards de dollars d’actions de classe A dans le cadre de l’offre. Cet intérêt ne signifie pas que la totalité de cette somme sera nécessairement investie.

La participation potentielle de fournisseurs de puces soulève une question plus large : celle du financement circulaire dans le secteur de l’IA, lorsque les entreprises qui vendent l’infrastructure contribuent aussi à financer leurs clients. Ces investissements peuvent soutenir le développement de nouvelles capacités de calcul, mais ils rendent aussi plus difficile l’évaluation de la demande finale et de la rentabilité à long terme.

Meta mise sur les progrès de ses modèles et sur de nouveaux produits d’intelligence artificielle pour rentabiliser ces dépenses. Le groupe affirme que ses investissements améliorent déjà la recommandation de contenus, l’engagement des utilisateurs et l’efficacité publicitaire. Reste à transformer ces gains en revenus suffisants pour justifier une infrastructure dont le financement passe désormais en partie par de nouvelles émissions d’actions.

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